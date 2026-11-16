Không gian sống sau cải tạo đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trở nên hiện đại, rộng rãi, đẹp khó tin.

Giữa khu phố cũ ở Quảng Châu (Trung Quốc), một căn nhà gần 100 năm tuổi đã có màn lột xác ngoạn mục sau khi được một cặp vợ chồng sinh năm 1980 mua lại và cải tạo. Khác với nhiều người thường ưu tiên những căn hộ mới, hiện đại, cả hai lại dành tình cảm đặc biệt cho ngôi nhà cũ bởi những dấu ấn thời gian và ký ức mà nơi đây lưu giữ. Họ mong muốn hồi sinh công trình đã nhuốm màu năm tháng, đồng thời biến nơi này thành tổ ấm để cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới.

Thế nhưng, biến mong muốn ấy thành hiện thực không phải chuyện đơn giản. Nằm trong khu dân cư lâu đời, ngôi nhà đã xuống cấp với kết cấu thiếu đồng đều, thường xuyên bị ngấm nước, thiếu ánh sáng tự nhiên, thậm chí còn chung tường và cửa sổ với những hộ dân xung quanh. Hàng loạt hạn chế về kiến trúc lẫn công năng khiến việc cải tạo trở thành bài toán khó. Cặp đôi đã đầu tư chi phí không nhỏ, đồng hành cùng đội ngũ kiến trúc sư để tìm ra phương án thay đổi toàn diện, từ kết cấu, cách phân chia không gian đến thiết kế nội thất. Sau cải tạo, công trình gần 100 năm tuổi hoàn toàn thay đổi diện mạo, trở thành tổ ấm hiện đại, rộng rãi, ngập tràn ánh sáng và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Căn nhà trước khi cải tạo

Căn nhà sau khi cải tạo

Mặt tiền xanh mướt

Trong khu phố với những ngôi nhà san sát nhau, không gian xanh thường khá hạn chế. Vì vậy, cặp đôi mong muốn tạo sự kết nối gần gũi hơn giữa tổ ấm và thiên nhiên thông qua cách bố trí cây xanh ở nhiều vị trí. Từ những khoảng ban công nhỏ tại mỗi tầng đến không gian bên trong nhà đều được phủ xanh, tạo nên một khu vườn nhiều tầng đan xen giữa trong và ngoài. Đặc biệt, mặt tiền ngôi nhà được trồng nhiều loại cây cảnh, trong khi những giàn cây leo từ ban công tầng cao buông rủ xuống, mang đến vẻ mềm mại và xanh mát cho tổng thể kiến trúc. Nhờ đó, không chỉ gia chủ mà cả những người hàng xóm xung quanh cũng có thể cảm nhận được sức sống của thiên nhiên.

Phòng khách + bếp

Bên trong, ngôi nhà gây ấn tượng với phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng và sự tính toán kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Khu vực phòng khách và bếp được bố trí theo không gian mở, hạn chế vách ngăn để tạo cảm giác rộng rãi, liền mạch. Hệ thống cửa được thiết kế ở nhiều vị trí, giúp đón ánh sáng tự nhiên và tăng độ thông thoáng cho toàn bộ không gian. Do Quảng Châu có khí hậu thường xuyên ẩm ướt, cặp đôi đã nâng cao nền nhà để phù hợp hơn với điều kiện thời tiết địa phương. Các hệ tủ lưu trữ cũng được bố trí hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa giúp không gian luôn gọn gàng. Riêng khu vực tiếp khách nổi bật với sàn gỗ và một phần tường ốp gỗ, mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi, cân bằng với vẻ hiện đại của tổng thể căn nhà.

Khu vực bếp có diện tích rộng rãi, thoáng đãng, được trang bị bàn đảo tiện lợi, giúp việc chuẩn bị và nấu nướng trở nên dễ dàng hơn. Cặp đôi còn bố trí thêm một chiếc ghế dài, có thể linh hoạt sử dụng làm chỗ ngồi ăn uống. Đáng chú ý, thiết kế lệch tầng tạo ra những khoảng hở kết nối các khu vực trong nhà. Từ tầng 2, gia chủ có thể mở cửa sổ nhìn xuống gian bếp bên dưới, nhờ đó các thành viên dù ở những tầng khác nhau vẫn dễ dàng quan sát, trò chuyện và tương tác với nhau. Cách bố trí này không chỉ tận dụng hiệu quả không gian mà còn mang đến nhiều trải nghiệm sinh hoạt thú vị cho cả gia đình.

Phòng ngủ

Các phòng ngủ trong nhà đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn ưu tiên sự thoải mái và thoáng đãng. Những ô cửa sổ nhỏ giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng, tạo cảm giác dễ chịu. Nội thất có sự kết hợp khéo léo với chất liệu gỗ, từ đó mang đến vẻ ấm cúng, gần gũi cho không gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, các hệ tủ lưu trữ cũng được bố trí hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa giúp phòng ngủ luôn gọn gàng, ngăn nắp.

Sân thượng

Với mong muốn đưa thiên nhiên đến gần hơn với cuộc sống thường ngày, cặp đôi đã tận dụng khoảng sân thượng để tạo nên một khu vườn nhỏ xanh mát và đầy thư thái. Nơi đây được bố trí nhiều loại cây cảnh, hoa lá một cách khéo léo, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, một dãy ghế gỗ dài cùng bộ bàn trà cũng được sắp xếp để tạo thành góc nghỉ ngơi lý tưởng. Gia chủ có thể ngồi thư giãn, thưởng trà, ngắm cây cối hoặc tận hưởng những phút giây yên bình ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Căn nhà ưu tiên ánh sáng với hệ cửa sổ và giếng trời

Với thiết kế lệch tầng, các khu vực trong nhà được bố trí ở những cao độ khác nhau, vì vậy việc đưa ánh sáng tự nhiên đến mọi ngóc ngách cũng được cặp đôi đặc biệt chú trọng. Thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống đèn chiếu sáng, gia chủ ưu tiên bố trí nhiều cửa sổ và giếng trời để đón ánh sáng từ bên ngoài, đặc biệt là nguồn sáng từ trên cao. Ánh nắng len lỏi qua các khoảng thông tầng, hắt xuống những khu vực bên dưới, giúp căn nhà luôn sáng sủa và thông thoáng. Đây cũng là một trong những điểm cộng đáng giá của công trình. Bởi một ngôi nhà dù được thiết kế đẹp mắt, nội thất sang xịn đến đâu nhưng thiếu ánh sáng tự nhiên vẫn dễ tạo cảm giác bí bách, ngột ngạt. Trong khi đó, căn nhà này không chỉ đáp ứng tốt tính thẩm mỹ và công năng mà còn mang đến môi trường sống thoải mái, dễ chịu nhờ sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và không gian mở.