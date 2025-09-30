Cặp "trai xinh gái đẹp" nổi tiếng VFC có con trước thềm đám cưới?

Diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền công khai mối quan hệ hẹn hò vào tháng 6 vừa qua. Trước đó, cặp đôi bị soi loạt hint yêu đương nhưng vẫn kiên quyết giấu kín. 3 tháng trước, cả hai cũng khoe giấy đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức đám cưới vào cuối năm.

Mới đây, nữ diễn viên đăng tải đoạn clip bí mật cùng bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản và ấm cúng cho Đình Tú. "Ngay từ đầu chúng mình chỉ định quay clip để lưu giữ làm kỳ niệm thôi, không định đăng lên vì mình ăn mặc hơi lôi thôi, quay hơi linh tinh. Vì sợ anh Tú phát hiện nên chúng mình phải làm trang trí ở nhà của một người bạn", cô cho hay. Ngọc Huyền còn tâm huyết đánh úp nửa kia bằng cách chui vào trong hộp quà lớn để tạo bất ngờ.

Diễn viên Ngọc Huyền bí mật tổ chức sinh nhật cho Đình Tú

Cô và một số người bạn đã cùng nhau trang trí và tạo bất ngờ cho nam diễn viên

Đáng chú ý, trong video, khi Đình Tú nói ra điều ước của mình, dù phần âm thanh đã bị tắt tiếng, nhưng nhiều netizen cho rằng có thể đoán khẩu hình miệng của anh chính là: "Mẹ tròn con vuông". Ngay sau khi anh dứt lời, Ngọc Huyền còn thể hiện nét mặt bất ngờ.

Cô chia sẻ ẩn ý: "Đoạn này là ước abcxyz, linh tinh các thứ nhưng mà mình tắt tiếng bí mật nhé". Chỉ một chi tiết nhỏ này cũng đủ khiến khán giả đứng ngồi không yên, cho rằng cặp đôi đã có tin vui trước thềm đám cưới.

Đình Tú và Ngọc Huyền vướng nghi vấn đã có tin vui trước thềm đám cưới

Theo thông tin được hé lộ, hôn lễ của Đình Tú và Ngọc Huyền dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, với sự góp mặt của đông đảo bạn bè thân thiết cùng nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí. Cặp đôi từng vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2023, khi dân mạng liên tục soi ra loạt chi tiết trùng hợp và những khoảnh khắc tình cảm đặc biệt giữa hai người.

Tháng 6 vừa qua, cặp đôi vướng nghi vấn tổ chức đám cưới gấp vì có tin vui. Khi một netizen bày tỏ sự nghi ngờ: "Đoán là có baby", Ngọc Huyền đã lên tiếng phủ nhận: "Dạ không hề ạ".