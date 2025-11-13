Cặp sinh đôi nhưng khác bố: Chuyện tưởng đùa mà lại có thật!

Một cặp song sinh khác trứng nhưng có cha khác nhau đã chào đời, gây xôn xao dư luận.

Ngày 11/11, tờ Nigeria Newspapers đưa tin về một trường hợp hiếm gặp được gọi là “thụ tinh khác cha” (heteropaternal superfecundation). Trong đó, “heteropaternal” nghĩa là “khác cha”, còn “superfecundation” là “sự thụ tinh xảy ra nhiều lần trong cùng một chu kỳ kinh nguyệt”.

Cụ thể, hiện tượng này xảy ra khi trong một chu kỳ kinh nguyệt, người phụ nữ rụng từ hai trứng trở lên, và trong thời gian ngắn, cô có quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau. Khi đó, mỗi trứng có thể được thụ tinh bởi một tinh trùng khác nhau, dẫn đến việc hai đứa trẻ sinh ra cùng mẹ nhưng khác cha. Hiện tượng này được cho là chỉ có thể xảy ra trong vòng 5 ngày kể từ lần quan hệ đầu tiên.

Bác sĩ Virginia Beckett thuộc Hiệp hội Sản phụ khoa Hoàng gia Anh cho biết:

“Nếu một người phụ nữ có quan hệ với hơn một người đàn ông trong thời gian ngắn và mang thai đôi, thì hoàn toàn có khả năng hai đứa trẻ đó có cha khác nhau. Tuy nhiên, hiện tượng này cực kỳ hiếm gặp.”

Trong khi đó, theo một nghiên cứu năm 1992 do phòng xét nghiệm nhóm máu Rh ở Baltimore, Mỹ thực hiện, trong các vụ xét nghiệm huyết thống của cặp song sinh khác trứng, có khoảng 2,4% trường hợp được xác nhận có khả năng thụ tinh khác cha.

Hầu hết những trường hợp như vậy chỉ được phát hiện tình cờ trong quá trình xét nghiệm ADN, nên tỷ lệ thực tế xảy ra trên toàn thế giới rất khó xác định chính xác.

Nguồn: Naver