Cặp sao Việt tái hợp lần 5 khiến netizen phát sốt: Nhà trai là chiến thần visual, nhà gái vừa đẹp vừa giỏi

Sau thành công phòng vé của Nhà Gia Tiên, Huỳnh Lập tiếp tục trở lại với dự án điện ảnh mới mang tên Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ gồm Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Cody Nam Võ, Huỳnh Lập cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác, dự kiến ra rạp trong thời gian tới. Ngay từ khi công bố những hình ảnh đầu tiên, tác phẩm đã nhận được nhiều sự quan tâm bởi đây là dự án đánh dấu lần trở lại ghế đạo diễn của Huỳnh Lập sau thành công vang dội của Nhà Gia Tiên, đồng thời khai thác chủ đề gia đình gần gũi nhưng giàu cảm xúc.

Một trong những điểm khiến khán giả đặc biệt chú ý chính là màn tái hợp của Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn. Trong phim, cả hai vào vai vợ chồng, Cô Dung và Chú Hòa, bố mẹ của nhân vật Trí Bình do Cody Nam Võ đảm nhận. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ năm hai diễn viên cùng góp mặt trong một dự án điện ảnh, tiếp tục nối dài mối duyên kéo dài hơn ba thập kỷ từ ngoài đời đến màn ảnh.

Lần hợp tác đầu tiên là trong Em Là Bà Nội Của Anh. Dù không đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm, cả hai vẫn góp phần quan trọng tạo nên cơn sốt cho bộ phim. Hồng Ánh vào vai người mẹ của một gia đình nhiều biến động, còn Hứa Vĩ Văn hóa thân thành nhà sản xuất âm nhạc lịch lãm. Đây cũng là tác phẩm giúp cả hai đến gần hơn với đông đảo khán giả đại chúng, đồng thời trở thành một trong dự án điện ảnh đạt cột mốc 100 tỷ đầu tiên của làng phim Việt

Đến Tiệc Trăng Máu, Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn lần đầu thực sự trở thành một cặp vợ chồng trên màn ảnh. Giữa bữa tiệc nơi mọi bí mật dần bị bóc tách, cả hai mang đến những màn tung hứng giàu cảm xúc, tạo nên một trong những mối quan hệ đáng nhớ nhất phim. Thành công vang dội với doanh thu hơn 170 tỷ đồng càng giúp hình ảnh bộ đôi được khán giả ghi nhớ.

Sau đó, cả hai tiếp tục cùng xuất hiện trong Đất Rừng Phương Nam. Dù không còn là một cặp đôi trong phim, sự góp mặt của Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn vẫn tạo nên cảm giác quen thuộc. Hồng Ánh ghi dấu với vai mẹ bé An giàu tình cảm, còn Hứa Vĩ Văn gây thiện cảm qua vai Thầy Giáo Bảy điềm đạm, nhân hậu.

Đầu năm nay, khán giả tiếp tục chứng kiến màn tái hợp của họ trong Đại Tiệc Trăng Máu 8. Việc cả hai cùng góp mặt trong dàn diễn viên một lần nữa cho thấy sự tin tưởng mà các nhà làm phim dành cho cặp diễn viên giàu kinh nghiệm, đồng thời củng cố hình ảnh "cặp bài trùng" quen thuộc trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Đại Tiệc Trăng Máu 8 lại chật vật thu hút khán giả tại các phòng vé. Bộ phim rời rạp với doanh thu 32 tỷ đồng dù sở hữu dàn sao lớn của Vbiz.

Ngày 14/8 tới, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu sẽ gia nhập đường đua phim Việt dịp lễ 2/9. Trong đó, Hứa Vĩ Văn và Hồng Ánh một lần nữa nên duyên màn ảnh. Chú Hòa là một người cha luôn mong muốn bù đắp cho con trai những thiếu thốn mà bản thân từng trải qua. Tuy nhiên, anh cũng là người đứng giữa nhiều mối quan hệ, vừa thương cha, vừa thương con, nên những lựa chọn của nhân vật dễ dẫn đến hiểu lầm. Trong khi đó, Hồng Ánh đảm nhận vai trò Cô Dung, người phụ nữ luôn giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình. Đây là nhân vật "đứng giữa để cân bằng", thấu hiểu cả thế hệ đi trước lẫn lớp con cháu, đồng thời gìn giữ nếp nhà và sự hòa hợp trong gia đình.

Ít ai biết rằng Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn đã quen biết nhau từ khi còn sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Tình bạn kéo dài hơn 30 năm giúp cả hai xây dựng sự thấu hiểu hiếm có, điều được phản ánh rõ trong những lần hợp tác. Hứa Vĩ Văn từng chia sẻ anh hiểu rất rõ cách làm việc của Hồng Ánh, từ nhịp cảm xúc đến cách xử lý lời thoại. Chính sự ăn ý ấy giúp hai diễn viên luôn tạo được cảm giác tự nhiên khi vào vai vợ chồng hay những người thân trong gia đình, dù mỗi bộ phim lại khai thác một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nếu Hồng Ánh được xem là một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu của điện ảnh Việt, thì Hứa Vĩ Văn lại là cái tên hiếm hoi duy trì sức hút ngoại hình suốt hơn hai thập kỷ hoạt động. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai cùng phong thái lịch lãm, nam diễn viên nhiều năm liền được khán giả ưu ái gọi là "chiến thần visual", thậm chí không ít lần gây sốt trên mạng xã hội chỉ với những khoảnh khắc đời thường. Bên cạnh lợi thế ngoại hình, Hứa Vĩ Văn cũng ghi dấu qua nhiều bộ phim ăn khách như Em Là Bà Nội Của Anh, Chàng Vợ Của Em, Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam...

Ở chiều ngược lại, Hồng Ánh là gương mặt bảo chứng cho chất lượng diễn xuất mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Bắt đầu sự nghiệp từ vai trò người mẫu trước khi bén duyên với điện ảnh, nữ nghệ sĩ từng chinh phục nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước nhờ khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt ở những vai diễn nội tâm. nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Đời Cát, Trăng Nơi Đáy Giếng, Người Đàn Bà Mộng Du, Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam, Tài, Con Kể Ba Nghe...