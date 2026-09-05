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Cặp sao Việt mới toang đầu năm nay lại tái hợp, nhà gái gọi thẳng nhà trai là "nỗi đau"

Mộng Zu
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Cặp sao Việt này có quá nhiều duyên nợ.

Mới đây, nữ diễn viên Lê Phương vừa khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải bức ảnh chụp cùng Lương Thế Thành. Trong hình, cả hai gây ấn tượng với vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ, tươi tắn, đặc biệt Lương Thế Thành gây chú ý với mái tóc cạo ngắn cá tính. Không chỉ trầm trồ vì diện mạo trẻ trung, phong độ của hai diễn viên, sự chú ý của netizen còn đổ dồn vào dòng status "bất ổn" của Lê Phương: "Gặp lại người xưa với nỗi đau quen thuộc".

- Ảnh 1.

Sở dĩ Lê Phương công khai gọi Lương Thế Thành là "nỗi đau" là bởi mới hồi tháng 3 năm nay (2026), cả hai từng nên duyên trong bộ phim truyền hình đình đám Bóng Ma Hạnh Phúc. Trong phim, họ vào vai cặp vợ chồng Nguyễn Thanh Mai và Đặng Hoàng Dũng. Từ hình ảnh một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc, bi kịch ập đến khi nhân vật Dũng của Lương Thế Thành lộ bộ mặt là gã chồng tồi, ngoại tình với tiểu tam.

- Ảnh 2.

Lương Thế Thành và Lê Phương từng nên duyên vợ chồng trong Bóng Ma Hạnh Phúc

Nhân vật Mai của Lê Phương bấy giờ được khán giả đánh giá là quá cam chịu, hiền lành, suốt 1 thời gian dài nhẫn nhục nhìn chồng lăng nhăng với người khác vì muốn bảo vệ gia đình. Cuối phim, hai người ly hôn. Thế nên khi vừa tái hợp lại trong dự án mới, nữ diễn viên mới gọi thẳng bạn diễn là "nỗi đau quen thuộc" của mình.

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- Ảnh 4.

Lê Phương từng bị Lương Thế Thành khiến cho đau khổ

Được biết, dự án sắp tới mà Lê Phương và Lương Thế Thành cùng tham gia chính là vở kịch Giáng Hương (Sân Khấu Về Khuya). Đây là một tác phẩm huyền thoại của tác giả Nguyễn Thành Châu (NSND Năm Châu), được dàn dựng quy mô bởi đạo diễn - NSƯT Thành Lộc. Khả năng cao Lê Phương và Lương Thế Thành sẽ tiếp tục nên duyên bạn đời, bởi trên trang cá nhân, cả hai đã "nhá hàng" màn tái hợp bằng cách gọi nhau là "cậu" - "mợ" thân thiết.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Lê Phương (sinh năm 1985) là gương mặt thực lực của màn ảnh phía Nam. Cô bắt đầu đóng phim từ những năm sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh và nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh người phụ nữ miền Tây lam lũ, chịu thương chịu khó hay những vai diễn số phận. Nữ diễn viên từng bỏ túi hàng loạt tựa phim ăn khách như Ký Túc Xá, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thương Con Cá Rô Đồng... Bước sang năm 2026, Lê Phương có sự bùng nổ mạnh mẽ trên sóng truyền hình với hai dự án gây sốt là Bóng Ma Hạnh Phúc và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

- Ảnh 7.

Gạo Nếp Gạo Tẻ

- Ảnh 8.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Trong khi đó, Lương Thế Thành (sinh năm 1982) cũng là một nam thần kỳ cựu của màn ảnh Việt. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 2003, nổi tiếng qua những bộ phim như Miền Đất Phúc, Cổng Mặt Trời, Mùi Ngò Gai... Trong năm 2026, Lương Thế Thành có sự phủ sóng cao trên cả sóng truyền hình lẫn điện ảnh với Nàng Dâu Miệt Vườn, Tết Này Có Em, Bóng Ma Hạnh Phúc, Mesdames Thanh Sắc, Trại Giam Hạnh Phúc, khẳng định phong độ ổn định của một ngôi sao thực lực.

- Ảnh 9.

Mùi Ngò Gai

- Ảnh 10.

Mesdames Thanh Sắc

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Tags

Lê Phương

Lương Thế Thành

Bóng Ma Hạnh Phúc

Giáng hương

Thành Lộc

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