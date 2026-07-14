Cặp sao Việt lén lút yêu nhau 1 năm không ai biết, nhà gái tỏ tình "em thích anh" sau một cuộc nhậu

Sự thật về mối quan hệ của cặp sao Việt này khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng phim Việt. Sau hơn một thập kỷ đồng hành, cả hai đã xây dựng lên sự nghiệp đáng ngưỡng mộ và tổ ấm viên mãn cùng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Ít ai biết, trước khi trở thành vợ chồng hạnh phúc, Lương Thế Thành và Thúy Diễm từng có gần một năm bí mật hẹn hò mà ngay cả đồng nghiệp trong đoàn phim cũng không hề hay biết. Chia sẻ với MC Nguyên Khang, cả hai lần đầu hé lộ cơ duyên bén duyên sau nhiều năm liên tục đóng cặp, đồng thời kể lại màn tỏ tình vô cùng hài hước bắt nguồn từ một buổi liên hoan cùng ê-kíp.

Theo lời Lương Thế Thành, thời điểm đó anh và Thúy Diễm gần như phim nào cũng đóng cặp với nhau. Chính vì thường xuyên vào vai người yêu trên màn ảnh nên những ánh mắt, cử chỉ tình cảm giữa hai người đều được ê-kíp cho rằng chỉ là cảm xúc dành cho nhân vật. "Hầu như phim nào hai đứa cũng đóng cặp hết. Khi thể hiện ánh mắt, tình cảm hay cử chỉ, mọi người đều nghĩ tụi em đang lấy cảm xúc để diễn thôi" , nam diễn viên kể.

Lương Thế Thành và Thuý Diễm chia sẻ về khoảng khắc tỏ tình hài hước

Bước ngoặt xảy ra trong một lần cả đoàn phim đi ăn uống. Lương Thế Thành nhớ lại, khi đã ngà ngà say, Thúy Diễm bất ngờ ghé sát tai anh và nói một câu ngắn gọn: "Em thích anh" . Chỉ với bốn chữ ấy, nam diễn viên lập tức "mở cờ trong bụng", tin rằng bạn diễn đang chủ động tỏ tình.

Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn khác. Thúy Diễm bật cười giải thích rằng cô chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cách làm việc của Lương Thế Thành. "Ý em là em thích cách anh làm việc. Em làm việc với nhiều bạn diễn rồi nhưng rất thích cách anh diễn, mang lại hiệu ứng rất tốt. Nhưng anh chỉ nghe tới câu 'Em thích anh' là... gục luôn, đâu còn nghe được đoạn sau" , nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Trong khi đó, Lương Thế Thành thừa nhận vì uống quá nhiều nên chỉ kịp nghe đúng bốn chữ đầu tiên. "Cô ấy mới nói tới câu 'Em thích anh...' là gục rồi. Uống quá trời nên đâu còn nghe được câu sau nữa" , anh kể, khiến cả trường quay bật cười.

Dù bén duyên từ lời "tỏ tình" nhầm nhọt đó, cặp đôi vẫn quyết định giữ kín mối quan hệ suốt gần một năm. Thúy Diễm cho biết: "Tụi em quen nhau một năm mà không ai biết" . Theo cô, việc cả hai liên tục đóng vai tình nhân trên màn ảnh lại vô tình trở thành vỏ bọc hoàn hảo, bởi mọi người đều nghĩ những khoảnh khắc tình tứ chỉ phục vụ cho vai diễn chứ không hề nghi ngờ họ đang yêu thật ngoài đời.

Bên dưới đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước những màn tự "bóc phốt" hài hước của vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm. Không ít cư dân mạng cho rằng chính sự chân thành và cách kể chuyện tự nhiên của Lương Thế Thành - Thúy Diễm đã khiến buổi trò chuyện trở nên cuốn hút. Khán giả nhận xét cả hai vẫn giữ được sự tung hứng ăn ý, liên tục trêu đùa đối phương dù đã gắn bó nhiều năm, qua đó phần nào lý giải vì sao họ luôn được xem là một trong những cặp vợ chồng được yêu mến của làng phim Việt.

Một số bình luận của netizen: - Đến phim Hoa Đồng Nội là 2 anh chị không giấu nổi nữa rồi. - Nghe đến cái câu "anh thợ sửa may mắn" mà cười đau ruột". - OTP đời đầu của tui. Đóng chung cặp nhiều lắm, tui đã cày mấy bộ rồi. - 2 anh chị dễ thương quá, càng ngày càng trẻ ra. - Thích 2 vợ chồng này ghê luôn, anh chị này đẹp đôi thật sự.

Lương Thế Thành (sinh năm 1982) là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam suốt gần hai thập kỷ. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, anh ghi dấu ấn với hình tượng nam chính hiền lành, chính trực qua hàng loạt bộ phim như Miền Đất Phúc, Trái Tim Hoa Hồng, Cổng Mặt Trời, Rau Muống Tháng 9, Lối Sống Sai Lầm, Mẹ Ghẻ, Không Lối Thoát... Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, bền bỉ cùng tần suất làm nghề đều đặn, Lương Thế Thành nhiều năm liền thuộc nhóm diễn viên truyền hình đắt show. Khoảng thời gian 2025-2026, nam diễn viên bắt đầu lấn sân điện ảnh với các tác phẩm Hoàng Tử Quỷ, Mesdames Thanh Sắc, Trại Giam Hạnh Phúc...

Thúy Diễm (sinh năm 1986) bước chân vào nghệ thuật với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên màn ảnh nhỏ. Cô gây ấn tượng qua nhiều bộ phim như Rau Muống Tháng 9, Trái Tim Hoa Hồng, Dòng Đời Nghiệt Ngã, Cát Đỏ, Nữ Chủ, Trạm Cứu Hộ Trái Tim... Những năm gần đây, Thúy Diễm liên tục làm mới hình ảnh khi thử sức với nhiều dạng vai có chiều sâu tâm lý thay vì chỉ gắn với hình tượng hiền lành, cam chịu. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và được đánh giá là một trong những nữ diễn viên truyền hình giữ được sức hút ổn định. Đến năm 2026, Thúy Diễm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.