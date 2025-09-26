Cặp sao Việt lệch nhau 29 tuổi vẫn đáng yêu hết nấc, ngoại hình như ông cháu nhưng không ai chê mới lạ

Bộ phim Tử Chiến Trên Không ngoài dàn nhân vật không tặc và tổ lái ra thì còn có một cặp đôi hành khách rất được khán giả yêu thích. Hai cái tên được nhắc tới ở đây là "couple sầu riêng" Mèo - Chuột, là cặp hành khách ồn ào ngay từ khi chưa lên tới cửa máy bay và mang đến tiếng cười cho khán giả xuyên suốt cả bộ phim.

Cặp đôi "Mèo" Thiên Tú và "Chuột" NS Tiểu Bảo Quốc cùng đạo diễn Hàm Trần

Cặp đôi Mèo - Chuột ngay từ khi xuất hiện đã khiến hai chiêu đãi viên hú hồn vì khoảng cách thế hệ quá lớn, trông cứ như hai ông cháu nhưng thực chất lại là người yêu của nhau. Đàng trai thậm chí còn sợ bạn gái ra mặt, không dám lớn tiếng cũng chẳng hề đôi co đúng chất chuột sợ mèo. Trên chuyến bay bão tố, đây cũng là hai hành khách duy nhất có câu chuyện, có hành động, thậm chí là có tác động trực tiếp đến cuộc chiến giữa không tặc với cảnh vệ.

Người xem khoái chí vì những tiếng cười mà cặp đôi này đem lại, cho rằng Mèo - Chuột là yếu tố cân bằng cảm xúc, giúp phim không bị quá căng thẳng. Cái kết của cặp đôi này sau chuyến bay giông tố cũng khiến khán giả thích thú, thậm chí tin vào chuyện tình yêu lệch tuổi là hoàn toàn có thật.

Cặp đôi Mèo - Chuột mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả, kể cả ở những cảnh căng thẳng

Một trong những lý do lớn nhất khiến cặp đôi Mèo - Chuột được khán giả yêu thích chứ không hề cảm thấy sự chênh lệch khó chịu chính là bởi diễn xuất duyên dáng của hai diễn viên. Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc có màn thể hiện quá xuất sắc, xứng đáng cây đà cây đề của điện ảnh Việt. Dù lớn tuổi nhưng những nam diễn viên không hề ngần ngại thể hiện những cảnh có yếu tố hành động hay tình cảm. Trong khi đó, Trần Thiên Tú vô cùng duyên dáng, từ lối trang điểm đến diễn xuất, cách thoại đều khiến khán giả buồn cười. Hai diễn viên thuộc hai thế hệ khác nhau, cách biệt tới 39 tuổi nhưng chemistry quá tốt, tung hứng nhịp nhàng trong cả những cảnh cãi cọ lẫn tình cảm.

Hậu trường đáng yêu của hai diễn viên

Tiểu Bảo Quốc tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962. Ông bắt đầu sự nghiệp trong vai trò nghệ sĩ cải lương, sau đó chuyển sang làm diễn viên hài. Tiểu Bảo Quốc có lối diễn dí dỏm, là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Trong khi đó, Trần Thiên Tú có xuất phát điểm từ sao nhí được nhiều khán giả yêu mến qua vai bé Ngô - đứa con gái thứ hai của cô Dần (Trương Ngọc Ánh) trong phim Áo Lụa Hà Đông. Thiên Tú tham gia bộ phim của đạo diễn Lưu Huỳnh khi chỉ mới tuổi 15 và để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Những năm gần đây, Thiên Tú được yêu mến với 2 vai trò là TikToker với cái tên Tú Màn Thầu và diễn viên.

