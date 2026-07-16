HOT: Việt Anh - Quỳnh Nga chính thức công khai yêu sau 7 năm hẹn hò bí mật

Giờ này mà nói cặp đôi này không yêu nhau thì chẳng ai tin đâu.

Sau nhiều năm chỉ dừng ở mức "hint chồng hint", cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga cuối cùng cũng có động thái khiến mới về chuyện tình cảm. Không còn là những bức ảnh check-in na ná hay lời đồn đoán, lần này cả hai trực tiếp tương tác công khai trên mạng xã hội, khiến dân tình đồng loạt cho rằng cặp đôi đã chính thức xác nhận mối quan hệ sau 7 năm vướng tin đồn hẹn hò.

Cụ thể, tối 15/7, Quỳnh Nga đăng tải đoạn video ghi lại chuyến du lịch tại Nga cùng với Việt Anh kèm dòng caption ngập mùi tình yêu: "Cứ dỗi mà được đi chơi thì chắc tháng nào cũng nên dỗi cả nhà nhỉ???". Nữ diễn viên cũng không ngại mà tag thẳng tên Việt Anh vào bài đăng. Sau đó khoảng 1 giờ, nam diễn viên cũng nhanh chóng đáp lời bằng một video gần như cùng nội dung, cùng bối cảnh ở Nga với caption: "Giỗ dành mà cứ như này thì có mệt quá không???" và tag tên Quỳnh Nga.

Bài đăng của Quỳnh Nga

Và bài đăng của Việt Anh đang ngay sau đó

Trong đoạn video, Quỳnh Nga và Việt Anh cùng nhau ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng tại Nga. Nội dung video được xây dựng khá dễ thương khi Quỳnh Nga vào vai cô gái hờn dỗi vì mãi vẫn chưa có được những bức ảnh như ý. Trong khi đó, Việt Anh liên tục chạy theo dỗ dành, kiên nhẫn chụp hết góc này đến góc khác rồi tìm đủ cách làm đối phương vui trở lại. Điểm nhấn ở cuối video, Việt Anh bế bổng Quỳnh Nga, xoay vòng đầy hạnh phúc.

Hai bài đăng nhanh chóng khiến mạng xã hội "vỡ òa". Nếu trước đây mọi thứ chỉ dừng ở mức suy đoán thì lần này, việc cả hai công khai tương tác, gọi tên và đi du lịch cùng nhau chẳng khác nào lời xác nhận chính thức. Những lời chúc mừng và khen ngợi sự đẹp đôi liên tục xuất hiện dưới bài đăng, và chính chủ Việt Anh cũng rất nhiệt tình cám ơn các bình luận này.

Cả MXH đang chúc mừng cho cặp đôi:

- Nay ảnh chị công khai rồi. Em ngưỡng mộ tình cảm của anh chị bao năm rồi

- Anh chị đẹp đôi quá đi. Chị Nga đẹp gái

- Chúc mừng hạnh phúc. Trai tài gái sắc là đây chứ đâu

- Nhìn đẹp đôi quá anh ơi, mê cả đôi

- Em chờ ngày này lâu lắm rồi anh chị ơi. Anh chị đẹp đôi dễ thương lắm ạ

Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu dính tin đồn hẹn hò từ năm 2019 sau khi cùng tham gia bộ phim Sinh Tử. Trên màn ảnh, cả hai có nhiều cảnh tình cảm tự nhiên, ăn ý đến mức khán giả nghi ngờ "phim giả tình thật". Chính Việt Anh từng chia sẻ rằng dù đã đóng không ít cảnh hôn với bạn diễn nữ, nhưng khi diễn cùng Quỳnh Nga anh lại cảm thấy thoải mái và bớt ngượng hơn rất nhiều. Trong thời gian này, cả hai còn đi du lịch, dự tiệc, tụ họp cùng nhóm bạn thân gồm Quỳnh Kool, Thái Dũng và nhiều nghệ sĩ khác.

Đến tháng 10/2024, khi được hỏi về nghi vấn sống chung nhà với Việt Anh, Quỳnh Nga không xác nhận cũng không phủ nhận. Cô chỉ khéo léo cho biết sẽ chia sẻ vào một dịp thích hợp.

Tháng 9/2025, hai diễn viên tiếp tục gây xôn xao khi bị ghi lại hình ảnh cùng tới một phòng khám. Việc Quỳnh Nga cầm trên tay một tờ giấy được cho là kết quả siêu âm khiến mạng xã hội bùng nổ hàng loạt suy đoán. Dù vậy, người trong cuộc vẫn giữ im lặng và tiếp tục khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè.

Chính vì vậy, động thái mới nhất trong chuyến du lịch Nga được xem là cột mốc đặc biệt nhất của Việt Anh và Quỳnh Nga sau nhiều năm liên tục vướng tin đồn. Sau những nghi vấn hẹn hò, khán giả đang gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và hy vọng đây sẽ là cái kết đẹp cho chuyện tình kéo dài suốt nhiều năm của hai nghệ sĩ.