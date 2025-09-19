Cặp sao phim giả tình thật nay lộ chân tướng, "né nhau như né tà" vì đàng gái hẹn hò đồng giới?

Từng được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" sau khi nên duyên trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, Thiên Ân và Marando từng khiến nhiều người tin rằng đây là một cặp đôi phim giả tình thật hiếm hoi của Vbiz. Thế nhưng, nếu như trước đó cả hai không ngần ngại trao nhau những tương tác ngọt ngào thì trong một đoạn clip được lan truyền gần đây, thái độ quay ngoắt 180 độ của cả hai lại khiến dân tình khó hiểu.

Theo đó, netizen rôm rả khoảnh khắc Thiên Ân và Marando cùng xuất hiện trên thảm đỏ. Điều gây chú ý chính là thái độ của cả hai lại tỏ ra như người dưng ngược lối, gần như không dành cho nhau tương tác nào.

Marando và Thiên Ân có thái độ lạ khi hội ngộ trên thảm đỏ

Khi được mời lên thảm đỏ chụp hình chung, Marando được đồng nghiệp đẩy lại đứng gần Thiên Ân nhưng nam diễn viên kiên quyết từ chối. Sau vài giây "giằng co", cặp đôi buộc phải đứng cạnh nhau, song Marando nhanh chóng nhờ một đàn anh khác đứng xen vào giữa. Về phía Thiên Ân, cô cũng tinh ý kéo đàn anh đó đứng chắn ở giữa như một cách giữ khoảng cách an toàn. Kết thúc phần chụp hình, cả hai lập tức rẽ hướng, tuyệt nhiên không tương tác.

Khoảnh khắc này khiến dân tình đặt nhiều dấu hỏi. Sự thân thiết trước đây liệu chỉ là chiêu trò "xào couple" để tăng hiệu ứng truyền thông cho phim, hay do những ồn ào đời tư đã khiến cả hai phải dè chừng? Đáng nói, thời gian gần đây Thiên Ân rộ nghi vấn hẹn hò với Hoa hậu Kỳ Duyên, càng làm netizen liên tưởng rằng đó có thể là nguyên nhân khiến cô và Marando chủ động né tránh nhau trước công chúng.

Dù sự thật thế nào, thái độ xa cách giữa Thiên Ân và Marando vẫn đủ sức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Từ cặp đôi từng được fan ship nhiệt tình, nay cả hai lại lộ rõ khoảng cách đến mức "né nhau như né tà", khiến người hâm mộ vừa tiếc nuối vừa hoang mang về mối quan hệ thật sự phía sau hậu trường.

Marandon ngượng ngùng khi được đồng nghiệp đẩy đến gần Thiên Ân

Cả hai có động thái duy trì khoảng cách, khác hẳn thái độ dính như sam trước đó

Phản ứng quay ngoắt 180 độ của cả hai khiến dân mạng dậy sóng

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Thiên Ân và Kỳ Duyên trở thành tâm điểm bàn tán. Cả hai khiến không ít người ngỡ ngàng khi nhiệt tình chia sẻ lia lịa hình ảnh bên nhau từ đời thường cho đến sự kiện trong và ngoài nước. Trong một lần đi công tác ở nước ngoài cùng nhau, Kỳ Duyên còn chủ động để riêng một bài đăng với Hoa hậu Thiên Ân. "Xinh đẹp thế này phải đăng riêng 1 post thôi".

Mối quan hệ của 2 nàng hậu đã rơi vào tầm ngắm từ giữa năm 2024. Cả hai đồng hành từ những buổi đi chơi, gặp gỡ bạn bè thân thiết cho tới các chuyến du lịch. Cặp đôi còn nhiều lần bị tóm dính mặc đồ đôi hoặc phối trang phục đồng điệu. Gần đây nhất, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị phát hiện cùng đeo một mẫu nhẫn giống hệt nhau, đến từ thương hiệu danh tiếng ở ngón áp út.