Cặp đôi này phải lòng nhau sau khi đóng vai vợ chồng trong 1 bộ phim truyền hình cực hot của năm 2026.

Thành Phố Rực Rỡ là 1 trong những bộ phim lên sóng vào khung giờ vàng có thành tích ấn tượng của TVB trong 3 tháng cuối năm 2026. Tác phẩm này không chỉ thành công về mặt rating mà còn thành công se duyên cho 2 nam - nữ chính là Ngô Trác Hy và Trương Hy Văn.

Xuất hiện tại sự kiện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập đài TVB, khi được hỏi về mối quan hệ với Ngô Trác Hy, Trương Hy Văn vui ra mặt chia sẻ rằng nhà trai đang tích cực tán tỉnh, theo đuổi cô. Trương Hy Văn tiết lộ bà ngoại cô là khán giả trung thành của TVB và dành nhiều thiện cảm cho Ngô Trác Hy. Bà đã theo dõi đối phương từ khi anh còn nhỏ, chứng kiến anh trưởng thành qua từng vai diễn. Do đó, khi nghe cháu gái đang được Ngô Trác Hy để mắt, bà rất hài lòng.

Trước câu hỏi mối quan hệ của cả hai đã tiến triển đến mức độ nào, mỹ nhân 9X cho biết: "Lúc nào có tiến triển mới tôi sẽ tiết lộ nha". Đáng chú ý, người đẹp này còn hài hước chia sẻ cô chẳng ngần ngại "cọc đi tìm trâu", tán tỉnh ngược người đàn ông mình thích và có 1 cuộc hôn nhân chớp nhoáng.

Trương Hy Văn tươi rói cho biết Ngô Trác Hy đang theo đuổi cô. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, cách đây không lâu, bố mẹ Trương Hy Văn từng đến phim trường thăm con gái và có dịp gặp mặt Ngô Trác Hy. Theo nữ diễn viên, cuộc gặp gỡ của bố mẹ cô và Ngô Trác Hy chỉ dừng lại ở màn chào hỏi xã giao, chưa có tương tác thân thiết nào đáng chú ý. Tuy nhiên, Trương Hy Văn chia sẻ bố mẹ cô sẽ đến dự lễ trao giải TVB sắp tới đây để cổ vũ con gái. Vì vậy, cô và Ngô Trác Hy sẽ có dịp gặp lại phụ huynh tại sự kiện này.

Khi được hỏi có mong muốn cùng nam diễn viên giành giải thưởng lớn hay không, người đẹp hài hước cho biết nếu là giải Trang phục đẹp nhất thì cô rất sẵn lòng, còn cuộc đua Thị hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc) năm nay có quá nhiều đối thủ mạnh. Người đẹp cũng vui vẻ nói rằng nếu Ngô Trác Hy có quyền bỏ phiếu, nam diễn viên chắc sẽ bình chọn cho cô.

Nam diễn viên đã gặp gỡ phụ huynh của nhà gái. Ảnh: HK01.

Rổ "hint" tình ái của cặp sao hàng đầu TVB

Tài tử Ngô Trác Hy và nữ diễn viên Trương Hy Văn vướng nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi đóng vai vợ chồng trong bộ phim Thành Phố Rực Rỡ. Sau khi dự án đóng máy vào tháng 6, cư dân mạng đã soi ra hint cặp sao cùng đăng tải ảnh chụp 1 chú mèo giống nhau trên trang cá nhân. Điều này khiến netizen cho rằng chú mèo đó chính là "tín vật định tình", đang được Ngô Trác Hy và Trương Hy Văn cùng nhau chăm sóc.

Trương Hy Văn - Ngô Trác Hy cùng chăm sóc 1 chú mèo. Ảnh: Sina

Sau đó, cặp nghệ sĩ hàng đầu TVB này sánh đôi tham dự họp báo giới thiệu tác phẩm Thành Phố Rực Rỡ mà mình đóng chính. Trước loạt câu hỏi của cánh phóng viên về chuyện tình cảm, Ngô Trác Hy và Trương Hy Văn chẳng né tránh, trả lời một cách trực diện. Ngô Trác Hy cho biết anh và bạn diễn mỹ nhân đều có chung sở thích nuôi thú cưng. Cả hai thường xuyên nhắn tin chia sẻ cho nhau kinh nghiệm chăm sóc mèo và tự làm thức ăn cho mèo.

Ngô Trác Hy cho biết trong quá trình quay phim, anh và Trương Hy Văn luôn quan tâm chăm sóc đối phương, cùng nhau đi ăn và thảo luận về kịch bản. Khi phóng viên tiếp tục truy hỏi, nam diễn viên khéo léo đề nghị mọi người cho cả hai chút không gian riêng. Tuy nhiên, khi được hỏi về những ưu điểm của Trương Hy Văn, Ngô Trác Hy lại chẳng hề ngần ngại dành cho cô những lời khen có cánh. Anh nhận xét nữ diễn viên dịu dàng, phóng khoáng, xinh đẹp, tốt bụng, diễn xuất chuyên nghiệp và giàu lòng yêu thương. Thậm chí, anh còn mô tả bạn diễn là người gần như hoàn hảo.

Về phía Trương Hy Văn, cô đánh giá Ngô Trác Hy là người chu đáo, biết quan tâm đến những người xung quanh. Anh không chỉ chăm sóc các diễn viên cùng đoàn mà còn để ý đến cả đội ngũ nhân viên hậu trường. Đặc biệt, nam diễn viên rất yêu động vật, giống với cô. Khi được hỏi đã sẵn sàng đón nhận tình yêu mới hay chưa, Trương Hy Văn trả lời là có. Trong khi đó, Ngô Trác Hy lại nhìn về phía bạn diễn và khẳng định rằng anh luôn sẵn sàng chăm sóc 1 cô gái.

Cặp sao dành cho nhau nhiều lời khen có cánh trước truyền thông. Ảnh: HK01.

Ngô Trác Hy sinh năm 1979, nổi tiếng với các phim truyền hình giờ vàng ăn khách như Bao La Vùng Trời, Loạn Thế Giai Nhân, Cảnh Sát Mới Ra Trường, Đại Đường Song Long Truyện, Vòng Xoáy Tình Yêu... Nam diễn viên là đại gia ngầm của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, anh rất kín tiếng, chưa từng hé lộ mình sở hữu bao nhiêu tiền. Thế nhưng, truyền thông Trung Quốc thống kê sơ bộ được Ngô Trác Hy có hơn chục siêu xe, bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ và 1 bảo tàng trưng bày mô hình được định giá hàng trăm nghìn USD tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Về đời tư, Ngô Trác Hy có tình trường tai tiếng, từng yêu đương với các mỹ nhân Trương Hinh Dư, Giang Nhược Lâm, Mạch Tiểu Kỳ, Quan Ân Na, Xa Thi Mạn... Trải qua nhiều cuộc tình, nhưng ở tuổi 47, tài tử vẫn chưa lập gia đình.

Ngô Trác Hy đẹp trai, nam tính và giàu có. Ảnh: Sohu.

Trương Hy Văn sinh năm 1990, vào showbiz sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu quốc tế Trung Hoa năm 2010 rồi đại diện Hong Kong (Trung Quốc) chinh chiến ở Miss World. Đến năm 2016, Trương Hy Văn lấn sân sang diễn viên và ghi dấu ấn với các phim Luật Sư Đa Tài, Bạch Sắc Cường Nhân, Bằng Chứng Thép 4, Lực Lượng Phản Ứng... Trương Hy Văn cũng nổi tiếng với tình sử "thay bồ như thay áo". Cô từng cặp kè cậu ấm Daniel của một gia đình giàu có, quý tử của nghệ sĩ Hoàng Nghi Tử - Từ Triệu Bình, doanh nhân Philip Lee (hiện tại là chồng của Hồ Hạnh Nhi)... Trương Hy Văn hiện sống ở căn hộ cao cấp tại Mid-Levels, có giá hơn 30 triệu NDT (118 tỷ đồng).

Nét đẹp sắc sảo, gợi cảm của Trương Hy Văn. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, Sohu