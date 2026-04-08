Cập nhật thông tin hơn 7.700 đối tượng truy nã lên ứng dụng VNeID

Minh Đức |

Theo Bộ Công an, hệ thống VNeID đã cập nhật thông tin của 7.760 đối tượng bị truy nã. Đây là dữ liệu được công khai nhằm phục vụ công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng và người dân trong việc phát hiện, truy bắt tội phạm.

Thông tin về các đối tượng được hiển thị chi tiết, bao gồm, họ tên, năm sinh, đặc điểm nhận dạng, tội danh, mức độ truy nã (từ truy nã thường đến nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm)… Qua đó, người dân có thể dễ dàng nhận diện và hỗ trợ cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu liên quan.

Cập nhật thông tin 7 . 760 Đối tượng truy nã trên ứng dụng VNeID năm 2026 - Ảnh 1.
Cập nhật thông tin 7 . 760 Đối tượng truy nã trên ứng dụng VNeID năm 2026 - Ảnh 2.

Hệ thống VNeID đã cập nhật thông tin của 7.760 đối tượng bị truy nã

Đáng chú ý, VNeID cho phép người dân tra cứu trực tiếp danh sách truy nã tại mục “Dịch vụ khác”. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, người dân có thể gửi thông tin phản ánh ngay trên ứng dụng hoặc liên hệ với cơ quan công an theo địa chỉ được cung cấp kèm theo. Toàn bộ thông tin phản ánh được bảo mật, đảm bảo an toàn cho người cung cấp.

Việc tích hợp dữ liệu truy nã trên nền tảng số được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành công an, góp phần huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Không dừng lại ở đó, VneID, ứng dụng do Bộ Công an phát triển trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh điện tử, đang liên tục được mở rộng chức năng, hướng tới mục tiêu trở thành “siêu ứng dụng” phục vụ người dân.

Hiện nay, ứng dụng đã tích hợp hàng loạt giấy tờ cá nhân dưới dạng điện tử như, căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thông tin cư trú, mã số thuế… Các giấy tờ này có giá trị pháp lý tương đương bản giấy, cho phép người dân xuất trình trong nhiều giao dịch hành chính.

Bên cạnh đó, VNeID còn hỗ trợ thực hiện nhiều thủ tục hành chính trực tuyến như, cấp đổi căn cước công dân, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký xe…

Ngoài chức năng hành chính công, nền tảng này cũng tích hợp các tiện ích dân sinh như thanh toán điện tử, dịch vụ ngân hàng, đặt vé máy bay, check-in trực tuyến, đồng thời cho phép người dân gửi phản ánh về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

