Cập nhật NÓNG: Giá vàng tăng gần 4 triệu đồng sau 48h, SJC sát mốc kỷ lục, nhà đầu tư đứng ngồi không yên

Ngày 11/11/2025, thị trường kim loại quý trong nước sáng nay chứng kiến một cơn sốt chưa từng có. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt nhảy vọt, hoàn tất chuỗi tăng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong hai phiên giao dịch, đưa giá vàng tiến sát kỷ lục đã thiết lập hồi tháng 10. Sự biến động mạnh mẽ này đang khiến giới đầu tư đứng ngồi không yên.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng 11/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh giá vàng miếng một cách mạnh mẽ. Mức niêm yết mới nhất là 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Sự tăng trưởng này không chỉ giới hạn ở SJC. Loạt các doanh nghiệp lớn khác như PNJ, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt điều chỉnh giá bán lên ngang bằng với SJC, cho thấy sự đồng thuận của thị trường trước đà tăng của kim loại quý.

Điều đáng chú ý nhất là mức tăng "thần tốc" của vàng miếng. Trước đó, ngày 10/11, mặt hàng này cũng đã bật tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Tính chung cả hai phiên, giá vàng đã tăng tổng cộng gần 4 triệu đồng/lượng. Đây là một bước nhảy hiếm thấy, phản ánh sự tích tụ lớn của lực cầu và yếu tố tâm lý thị trường.

Mặc dù vậy, mức giá 152 triệu đồng/lượng hiện tại vẫn còn thấp hơn mức kỷ lục 154,6 triệu đồng/lượng từng được lập vào ngày 21/10. Biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn được các công ty vàng giữ ở mức cao, khoảng 2 triệu đồng/lượng, cho thấy sự thận trọng và rủi ro lớn đối với các nhà đầu tư lướt sóng.

Vàng nhẫn, bạc thỏi "nhập cuộc"

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn tròn trơn cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí có nơi vượt qua mốc 152 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ tăng thêm 2 triệu đồng/lượng, lên mức 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu như DOJI, Phú Quý, Mi Hồng đều nâng giá vàng nhẫn lên vùng 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng.﻿

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường vàng nhẫn khi neo ở mức cao nhất: 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 1,8 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Không chỉ thị trường, mà bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng tăng giá từ cuối ngày hôm qua lên vùng 2 triệu đồng một lượng. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết 1,946 - 2 triệu đồng một lượng bạc miếng. Công ty Sacombank - SBJ mua bán bạc miếng tại 1,932 - 1,98 triệu đồng.﻿

Giá vàng thế giới đạt 4.134 USD/Ounce

Đà tăng mạnh mẽ trong nước diễn ra cùng nhịp với thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay quốc tế hiện đã tiến thêm 19 USD (+0,5%), vững vàng ở ngưỡng 4.134 USD/ounce.

Tính trong 30 ngày qua, kim loại quý đã tăng tổng cộng 93 USD/ounce (+2,3%). Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa tính thuế và phí), giá vàng thế giới đang ở khoảng 132 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng. ﻿

Sự tăng giá đồng bộ cả trong nước và quốc tế cho thấy vàng đang được xem là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn so với giá thế giới và biên độ mua-bán cao trong nước cảnh báo rủi ro lớn đối với người mua vào ở thời điểm hiện tại.