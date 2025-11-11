Bước ngoặt quyết định của FLC

Ngày 11/11/2025 – Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 tại Hà Nội, với sự tham dự của 216 cổ đông, đại diện cho 35,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội lần này được xem là một bước ngoặt quan trọng, tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự, thông qua các nội dung về tái cấu trúc và định hướng phát triển, nhằm đưa FLC trở lại quỹ đạo ổn định.

Nội dung được các cổ đông quan tâm đặc biệt là lộ trình khôi phục giao dịch cổ phiếu FLC trên sàn UPCoM. Lãnh đạo Tập đoàn cam kết đang tích cực hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế vào đầu Quý II/2026.

Về công tác công bố thông tin, FLC đã làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập và dự kiến phát hành báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2024 trong năm 2025, cùng với báo cáo tài chính năm 2025 vào Quý I/2026. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Tập đoàn sẽ gửi hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán, dự kiến cổ phiếu FLC sẽ giao dịch trở lại trên UPCoM trong Quý I/2026.

ĐHĐCĐ lần 2 năm 2025 của Tập đoàn FLC.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, FLC xác định bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực, với hơn 50 dự án đang triển khai tại 11 tỉnh, thành. Doanh thu từ mảng bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt gần 1.800 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm ghi nhận tiến độ tích cực, nổi bật là chung cư Hausman Premium Residences dự kiến bàn giao vào tháng 6/2026 và FLC Quảng Bình Hotel & Villas quy mô 433 phòng, dự kiến khai trương trong năm 2026.

Lĩnh vực du lịch – nghỉ dưỡng cũng ghi nhận doanh thu 441 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm và đang được đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

ĐHĐCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát. Cụ thể, Đại hội đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Bá Nguyên và thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Xuân Hòa. Đồng thời, ba ứng viên mới đã được giới thiệu vào vị trí thành viên HĐQT là ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo, cùng bà Trần Thị Đoan làm ứng viên Ban Kiểm soát.

Với việc kiện toàn nhân sự và đưa ra lộ trình tái cấu trúc rõ ràng, ĐHĐCĐ bất thường lần 2 đánh dấu quyết tâm của FLC trong việc khắc phục khó khăn, tái thiết hoạt động kinh doanh và khôi phục niềm tin với cổ đông và thị trường.