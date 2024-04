Cập nhật ngay lên One UI 6.1 nếu không muốn điện thoại Samsung bị lỗi màn hình

Trong bản cập nhật One UI 6.0, Samsung đã loại bỏ một tính năng quan trọng giúp bảo vệ màn hình OLED trên các điện thoại Galaxy. Dường như đây không phải là hành động cố ý, hoặc Samsung đã nhanh chóng thay đổi quyết định, vì tính năng này đã quay trở lại với One UI 6.1.

Người dùng Reddit đã phát hiện ra việc cập nhật lên One UI 6.0 vô hiệu hóa tính năng Pixel Shift trong thanh trạng thái vài tháng trước. Tuy nhiên, tính năng này dường như đã được kích hoạt trở lại đúng thời điểm ra mắt Galaxy S24. Như bài kiểm tra của SamMobile cho thấy, Pixel Shift hoạt động trở lại trong thanh trạng thái trên các thiết bị như Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5 sau khi cài đặt One UI 6.1.

Một chiếc smartphone bị burn-in màn hình

Pixel Shift dịch chuyển các biểu tượng trong thanh trạng thái vài pixel theo các khoảng thời gian đều đặn thay vì giữ cố định chúng ở cùng một vị trí. Do các biểu tượng này thường hiển thị màu trắng, chúng có thể dẫn đến tình trạng màn hình OLED bị burn-in sau thời gian sử dụng lâu dài, đặc biệt là khi độ sáng màn hình cao.

Pixel Shift thay đổi nội dung màn hình tương đối chậm, do đó người dùng khó có thể nhận thấy tính năng này hoạt động. Samsung hiện chưa xác nhận lý do tại sao tính năng này bị vô hiệu hóa trong One UI 6.0. Hiện tại, có nhiều dấu hiệu cho thấy đây đơn giản chỉ là một sự sơ suất, vì Pixel Shift vẫn hoạt động đối với các yếu tố khác trên màn hình, chẳng hạn như các nút điều hướng tùy chọn ở phía dưới màn hình.

Pixel Shift dịch chuyển các biểu tượng để hạn chế tình trạng burn-in (ảnh: SamMobile)

Pixel Shift chỉ là một trong số nhiều tính năng được thiết kế để bảo vệ màn hình OLED của điện thoại thông minh khỏi hư hỏng vĩnh viễn. Song song với Pixel Shift, hầu hết các smartphone ngày nay đều được lập trình để giảm độ sáng của nội dung tĩnh sau một khoảng thời gian nhất định.

One UI 6.1 là một bản cập nhật rất đáng giá với người dùng Samsung. Bên cạnh các bản vá lỗi và cập nhật bảo mật, One UI 6.1 còn mang đến các tính năng của Galaxy AI lên các dòng máy cũ hơn, vốn là tính năng độc quyền của dòng Galaxy S24. Một số tính năng của Galaxy AI có thể kể đến Dịch trực tiếp (Live Translate), Khoanh vòng tìm kiếm (Circle to Search) với Google, Trợ Lý Trò Chuyện (Chat Assist), Chỉnh Sửa Ảnh (Generative Edit)...