Cập nhật giá iPhone trước thềm ra mắt iPhone 18: iPhone 17 Pro Max chạm đáy, dòng Air giảm sâu

Trước thềm Apple ra mắt thế hệ iPhone mới vào rạng sáng ngày 10/9 tới (theo giờ Việt Nam), nhiều mẫu iPhone đã ra mắt đang có mức điều chỉnh giảm giá đáng chú ý.

Tháng 9 luôn là khoảng thời gian sôi động nhất của giới công nghệ khi Apple chuẩn bị tung ra thế hệ điện thoại mới, và năm 2026 cũng không ngoại lệ. Sức nóng từ sự kiện ra mắt iPhone 18 sắp tới đang tạo ra một làn sóng giảm giá mạnh mẽ trên toàn bộ các dòng iPhone hiện tại.

Động thái "dọn đường" để đón sản phẩm mới này đã đẩy giá trị của những chiếc máy từ iPhone 17 Pro Max, iPhone Air cho đến các thế hệ quốc dân như iPhone 15 hay iPhone 13 xuống mức thấp nhất trong năm. Đối với những người dùng thực dụng, không chạy theo công nghệ mới nhất, đây chính là thời điểm vàng để nâng cấp thiết bị với mức chi phí tối ưu nhất.

Dưới đây là khảo sát giá một số mẫu iPhone đã ra mắt tại các đại lý bán lẻ:

iPhone 17 Pro Max

Đứng trước sức ép của người kế nhiệm sắp trình làng, thiết bị cao cấp nhất của Apple ở thời điểm hiện tại là iPhone 17 Pro Max đang chứng kiến mức giảm giá cực kỳ ấn tượng. Chiếc máy này vẫn là một cỗ máy sở hữu sức mạnh vô song nhờ vi xử lý A19 Pro, dư sức xử lý mượt mà các tựa game AAA nặng nhất và hỗ trợ render video 4K ProRes phức tạp. Hệ thống camera với cụm ba ống kính 48MP, màn hình 6.9 inch viền siêu mỏng và khả năng ghi dữ liệu trực tiếp lên ổ cứng SSD gắn ngoài vẫn biến đây thành công cụ quay chụp chuyên nghiệp hàng đầu.

Hiện tại, để dọn kho đón iPhone 18, phiên bản tiêu chuẩn 256GB đang có giá 34,590,000 đồng, bản 512GB giá 41,490,000 đồng, bản 1TB giá 47,990,000 đồng và tùy chọn 2TB cao nhất chạm mức 60,490,000 đồng.

iPhone 17

Ngay trước thời điểm iPhone 18 xuất hiện, iPhone 17 tiêu chuẩn đang được định giá lại ở một mức vô cùng dễ chịu, biến nó thành khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng. Đây là thế hệ iPhone cơ bản đầu tiên được trang bị màn hình ProMotion 120Hz mượt mà cùng độ sáng 3000 nits, mang trải nghiệm dòng tiêu chuẩn tiệm cận với dòng Pro. Sức mạnh của con chip A19 tối ưu hóa rất tốt mức tiêu thụ năng lượng, kết hợp cùng hệ thống camera kép 48MP Dual Fusion hỗ trợ thuật toán AI để xử lý ảnh chân dung thiếu sáng cực kỳ hiệu quả.

Hiện tại, iPhone 17 bản 256GB đang có giá vô cùng cạnh tranh chỉ 23,990,000 đồng, trong khi bản 512GB được chào bán ở mức 30,590,000 đồng.

iPhone Air

Dù mới tạo ra một cuộc cách mạng về triết lý thiết kế không lâu, iPhone Air cũng không nằm ngoài làn sóng điều chỉnh giá chung của toàn thị trường. Với độ dày vỏn vẹn 5.6 mm và trọng lượng chỉ 165g, đây vẫn là chiếc điện thoại mỏng nhẹ nhất từng được hãng chế tạo, hướng tới những người dùng đề cao sự thanh lịch. Ẩn dưới thân hình mỏng manh là sức mạnh đáng gờm từ con chip Apple A19 Pro cùng màn hình 6.5 inch tạo sự cân bằng hoàn hảo giữa không gian hiển thị và độ gọn nhẹ. Chiếc điện thoại mang tính biểu tượng này hiện đang có mức giá vô cùng hấp dẫn trước thềm sự kiện tháng 9, chỉ 22,990,000 đồng cho phiên bản 256GB.

iPhone 16

Sự xuất hiện sắp tới của thế hệ thứ 18 đã đẩy giá của iPhone 16 xuống một mức không thể tốt hơn, biến nó thành thiết bị có hiệu năng trên giá thành cực kỳ xuất sắc. Máy được trang bị vi xử lý Apple A18 mạnh mẽ, dư sức xử lý các tác vụ Apple Intelligence thông minh để chỉnh sửa văn bản, tạo hình ảnh hay tương tác tự nhiên với Siri. Thiết kế cụm camera đặt dọc hỗ trợ quay video không gian, nút Action Button tiện dụng và thời lượng pin ấn tượng giúp iPhone 16 luôn đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu suốt một ngày dài làm việc. Khách hàng hiện có thể sở hữu phiên bản iPhone 16 128GB với mức chi phí vô cùng tiết kiệm, chỉ 20,890,000 đồng.

iPhone 15

Lùi lại thêm một thế hệ, iPhone 15 đang khẳng định vị thế vững chắc ở phân khúc tầm trung nhờ những giá trị cốt lõi mà nó mang lại. Việc đánh dấu bước ngoặt loại bỏ cổng Lightning chuyển sang USB-C và phổ cập thiết kế Dynamic Island vẫn khiến chiếc máy này được săn đón nồng nhiệt. Máy đáp ứng xuất sắc nhu cầu sử dụng hàng ngày với màn hình sáng 2000 nits, camera chính 48MP hỗ trợ zoom 2x sắc nét và con chip A16 Bionic vẫn duy trì sức mạnh vượt trội cho mọi tác vụ giải trí. Hiệu ứng giảm giá dọn đường đã đưa iPhone 15 về mức rất dễ tiếp cận, chỉ 18,790,000 đồng cho bản 128GB và 20,890,000 đồng cho bản 256GB.

iPhone 13

Dành cho những ai mong muốn bước chân vào hệ sinh thái Apple bằng một thiết bị mới nguyên seal nhưng có ngân sách eo hẹp nhất, iPhone 13 chính là điểm dừng chân hoàn hảo. Dù ra mắt đã lâu, thiết kế khung viền nhôm vuông vức cùng cụm camera xếp chéo trên mặt lưng kính vẫn mang lại vẻ ngoài cao cấp. Vi xử lý A15 Bionic vẫn chứng minh được sự bền bỉ của mình khi dư sức gánh vác các tựa game eSports phổ biến ở mức FPS cao, đi kèm thời lượng pin vô cùng ổn định. Chỉ với 13,790,000 đồng cho bản 128GB, iPhone 13 xứng đáng là chiếc máy quốc dân đáng mua nhất trong bối cảnh thị trường đang hướng về những sản phẩm đời mới đắt đỏ hơn.



