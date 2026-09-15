Cập nhật bình chọn Thiết bị nhiếp ảnh và quay phim đột phá 2026: Điện thoại Ultra này lượng vote gấp 3 lần hạng 2, thương hiệu A và S "bét bảng"

OPPO Find X9 Ultra đang tạo khoảng cách lớn trong hạng mục Thiết bị nhiếp ảnh và quay phim đột phá của năm tại Better Choice Awards 2026, khi lượng bình chọn cao gần gấp 3 lần ứng viên đứng thứ hai.

Trong hạng mục “Thiết bị nhiếp ảnh và quay phim đột phá của năm” tại Better Choice Awards 2026, cuộc đua bình chọn đang chứng kiến khoảng cách đáng chú ý giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại. Tính theo số liệu ghi nhận trên cổng bình chọn, OPPO Find X9 Ultra đang đứng đầu với 38.417 lượt bình chọn, bỏ xa Vivo X300 Ultra ở vị trí thứ hai với 13.832 lượt.

Xếp ngay sau Vivo là Xiaomi 17 Ultra với 13.441 lượt bình chọn. Apple iPhone 17 Pro Max đứng thứ tư với 10.373 lượt, trong khi Samsung Galaxy S26 Ultra hiện ở vị trí cuối cùng với 10.278 lượt.

Như vậy, OPPO Find X9 Ultra đang có lượng bình chọn cao gấp khoảng 2,8 lần Vivo X300 Ultra, ứng viên đứng thứ hai. Khoảng cách giữa hai vị trí dẫn đầu hiện lên tới 24.585 lượt bình chọn. Đáng chú ý, cuộc đua ở nhóm cuối lại sít sao hơn nhiều khi iPhone 17 Pro Max chỉ hơn Samsung Galaxy S26 Ultra 95 lượt.

Hạng mục này được xây dựng xoay quanh những thiết bị có khả năng thu gọn một hệ thống quang học nhiều tiêu cự cùng các công cụ chụp, quay chuyên sâu vào một thiết bị cầm tay. Thay vì chỉ nhìn vào thông số camera, tiêu chí của hạng mục hướng tới khả năng giúp người dùng phổ thông tiếp cận những cách thức sáng tạo hình ảnh trước đây thường đòi hỏi máy ảnh và nhiều ống kính rời.

OPPO Find X9 Ultra và tham vọng đưa nhiếp ảnh chuyên nghiệp vào smartphone

OPPO Find X9 Ultra đại diện cho định hướng đưa nhiếp ảnh chuyên sâu vào smartphone, với dấu ấn di sản Hasselblad được thể hiện từ thiết kế đến hệ thống camera. Sản phẩm có phiên bản Nâu lấy cảm hứng từ máy ảnh Hasselblad X2D cùng phiên bản Cam nổi bật, cá tính.

Tâm điểm của thiết bị là Hệ thống Camera Hasselblad Chuyên Nghiệp thế hệ mới. Find X9 Ultra sở hữu camera tele 50MP với zoom quang học 10x, được giới thiệu là camera tele 50MP zoom quang học 10x đầu tiên trên thế giới ứng dụng cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính độc quyền. Hệ thống này còn có cụm camera kép Hasselblad 200MP đột phá, camera góc siêu rộng 50MP và camera Tái tạo màu thế hệ mới, hướng tới chất ảnh tự nhiên, chân thực.

Khả năng sáng tạo được mở rộng với Bộ Ống Kính Tele OPPO Hasselblad Explorer, đưa tiêu cự lên tới 300mm. Hệ thống camera kép 200MP cũng hỗ trợ quay video 4K 120fps Dolby Vision và lần đầu tiên hỗ trợ quay video 8K Siêu Nét trên flagship OPPO.

Với nhà sáng tạo chuyên nghiệp, Find X9 Ultra có O-Log2 giúp mở rộng dải tương phản, hỗ trợ hệ thống ACES và cho phép tải 3D LUT trực tiếp để xem trước hoặc áp dụng profile màu theo thời gian thực thông qua LUT Burn-in. Thiết bị vận hành trên ColorOS 16, nền tảng Android 16, sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin Silicon-Carbon 7.050mAh và sạc SUPERVOOC 100W, hoàn thiện một thiết bị hướng tới cả chụp ảnh, quay phim lẫn sáng tạo nội dung chuyên sâu.

Vivo, Xiaomi và Apple bám đuổi

Đứng thứ hai hiện là Vivo X300 Ultra với 13.832 lượt bình chọn. Mẫu máy này cũng theo đuổi hướng tiếp cận smartphone như một hệ thống nhiếp ảnh thu gọn, với nhiều tiêu cự và khả năng mở rộng bằng phụ kiện, đồng thời hướng tới nhóm người dùng có nhu cầu từ chụp ảnh đời thường tới sản xuất nội dung chuyên sâu.

Xiaomi 17 Ultra đứng thứ ba với 13.441 lượt. Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở hệ thống camera Leica, cảm biến chính 1 inch và camera tele 200MP với khả năng zoom quang học cơ học, phù hợp với người dùng muốn có nhiều không gian sáng tạo hơn khi chụp ảnh bằng smartphone.

Ở vị trí thứ tư, iPhone 17 Pro Max đạt 10.373 lượt bình chọn. Apple tiếp cận nhóm người dùng sáng tạo nội dung thông qua hệ thống camera 48MP, quay 4K 120fps, ProRes RAW, Apple Log 2, ACES và Genlock, mở rộng khả năng sử dụng smartphone cho cả quay phim và hậu kỳ chuyên nghiệp.

Galaxy S26 Ultra tạm đứng cuối

Samsung Galaxy S26 Ultra hiện có 10.278 lượt bình chọn, ít hơn iPhone 17 Pro Max đúng 95 lượt và đang đứng cuối trong 5 đề cử của hạng mục.

Khoảng cách nhỏ giữa hai vị trí cuối cho thấy thứ hạng vẫn có thể thay đổi đáng kể khi lượng bình chọn tiếp tục được cộng thêm. Trong khi đó, khoảng cách của OPPO Find X9 Ultra với nhóm bám đuổi đang lớn hơn nhiều.

Tính trên tổng 86.341 lượt bình chọn của cả 5 đề cử trong thời điểm ghi nhận, riêng OPPO Find X9 Ultra đang chiếm khoảng 44,5%. Con số này cho thấy mức độ quan tâm nổi bật dành cho đại diện OPPO trong một hạng mục vốn tập trung vào khả năng đưa trải nghiệm nhiếp ảnh và quay phim chuyên sâu tới gần người dùng phổ thông hơn.

Cuộc bình chọn vẫn còn tiếp tục, vì vậy thứ hạng có thể thay đổi. Tuy nhiên, với khoảng cách hiện tại, OPPO Find X9 Ultra đang là cái tên tạo dấu ấn rõ nhất về lượng bình chọn trong hạng mục Thiết bị nhiếp ảnh và quay phim đột phá của năm tại Better Choice Awards 2026.