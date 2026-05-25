HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cập nhật bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 5/2026 mới nhất

Hoàng Lan/VTC News
|

Bài viết dưới đây sẽ cập nhật bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 5/2026 mới nhất tại các đại lý với đầy đủ các dòng.

Dat Bike là công ty sản xuất xe máy điện của Việt Nam, được thành lập vào năm 2019. Hãng nổi tiếng với các dòng xe điện hiệu năng cao, động cơ mạnh mẽ và quãng đường di chuyển xa sau mỗi lần sạc.

Trong tháng 5/2026 xe máy điện Dat Bike tiếp tục ghi nhận mức giá tương đối ổn định. Dưới đây là cập nhật bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 5/2026 mới nhất giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Giá xe máy điện Dat Bike khá ổn định trong tháng 5. (Ảnh: Dat Bike)

Bảng giá xe máy điện Dat Bike mới nhất tháng 5/2026 (Nguồn: Dat.Bike)

Dòng xe

Màu sắc

Giá bán

Quantum S1

Cam, xanh dương, đen

49.900.000 VNĐ

Xám, trắng

50.900.000 VNĐ

Quantum S2

Cam, xanh dương, đen

42.900.000 VNĐ

Xám, trắng

43.900.000 VNĐ

Quantum S3

Cam, xanh dương, đen

34.900.000 VNĐ

Xám, trắng

35.900.000 VNĐ

Bảng giá xe máy điện Dat Bike tại Xe Điện Việt Thanh mới nhất tháng 5/2026 (Nguồn: Xe Điện Việt Thanh)

Dòng xe

Màu sắc

Giá bán

Quantum S1

Cam, đen, trắng, xanh dương, xám

49.900.000 VNĐ

Quantum S2

Cam, đen, trắng, xanh dương, xám

42.900.000 VNĐ

Quantum S3

Cam, đen, trắng, xanh dương, xám

34.900.000 VNĐ

Với mức giá dao động từ 34,9 - 50,9 triệu đồng, xe máy điện Dat Bike tương đương với giá xe máy tay ga phổ thông dùng xăng (như Honda Vision, Lead hay Air Blade). Dù chi phí mua ban đầu ngang bằng, xe máy điện Dat Bike mang lại chi phí vận hành rẻ hơn và không tốn chi phí thay nhớt. Mức giá này được xem là cạnh tranh với nhiều mẫu xe tay ga xăng đang bán trên thị trường.

Lưu ý: Trên đây là cập nhật bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 5/2026 mới nhất trên thị trường. Tuy nhiên giá xe có thể sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, tùy đại lý và các khu vực bán xe khác nhau.

440 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

xe điện

báo mới

VTC News

Dat Bike

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại