Thị trường công nghệ đang chứng kiến đợt dịch chuyển giá mạnh mẽ từ các dòng flagship của Apple khi những thông tin rò rỉ về thế hệ iPhone 18 xuất hiện ngày một dày đặc. iPhone 17 series cũng đang có mức hạ nhiệt đáng kể.

Hiện tại, giá bán các phiên bản iPhone 17 chính hãng VN/A tại các đại lý bán lẻ lớn đã giảm sâu so với thời điểm vừa ra mắt. Đây được xem là đợt điều chỉnh giá hấp dẫn nhất, mở ra cơ hội tuyệt vời để người dùng lên đời thiết bị với mức chi phí hợp lý. Nhằm giúp bạn dễ dàng hình dung và so sánh, dưới đây là mức giá tham khảo đang được áp dụng trên thị trường.

Cập nhật bảng giá iPhone 17 mới nhất

Phiên bản Bản 256GB Bản 512GB Bản 1TB Bản 2TB iPhone 17 Pro Max 35.690.000đ 41.690.000đ 49.390.000đ 62.190.000đ iPhone 17 Pro 33.190.000đ 39.390.000đ 45.290.000đ - iPhone Air 22.590.000đ 29.990.000đ 35.390.000đ - iPhone 17 23.690.000đ 30.190.000đ - - iPhone 17e 16.990.000đ 23.190.000đ - -

Mức giá thực tế để bạn sở hữu máy có thể còn tốt hơn nữa khi kết hợp cùng các chương trình ưu đãi đặc quyền từ đại lý. Các hệ thống hiện đang đẩy mạnh trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 3 triệu đồng, đi kèm các mã giảm giá trực tiếp qua thẻ tín dụng và cổng thanh toán giúp tối ưu hóa tối đa ngân sách mua sắm.

Dù chuẩn bị nhường lại sân khấu chính cho thế hệ kế nhiệm, dòng iPhone 17 vẫn mang trong mình những thông số kỹ thuật cực kỳ mạnh mẽ, cam kết mang lại trải nghiệm mượt mà trong ít nhất 4 đến 5 năm tới mà không lo lỗi thời. Bước nhảy vọt lớn nhất của Apple trên thế hệ này chính là việc phổ cập màn hình LTPO với tần số quét ProMotion 120Hz xuống các phiên bản tiêu chuẩn.

Người dùng bản base giờ đây không còn phải chịu cảnh màn hình 60Hz tù túng mà đã có thể tận hưởng sự mượt mà tuyệt đối cùng tính năng Màn hình luôn bật (Always-On Display). Kích thước hiển thị cũng được tối ưu hóa lên mức 6.3 inch cho bản thường và 6.9 inch cho bản Pro Max, đi kèm độ sáng đạt đỉnh lên đến 3.000 nits thách thức mọi điều kiện ánh sáng môi trường.

Sức mạnh phần cứng của máy được bảo chứng bởi vi xử lý A19 trên các bản tiêu chuẩn, bản Air và A19 Pro trên dòng cao cấp. Được phát triển trên tiến trình 3nm thế hệ mới nhất, thiết bị dư sức xử lý mượt mà mọi tựa game đồ họa nặng cũng như các tác vụ tính toán phức tạp.

Đặc biệt, bộ nhớ RAM đã được Apple nâng cấp lên mức tối thiểu 8GB cho bản thường và 12GB cho dòng Pro, đảm bảo hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence luôn vận hành nhanh nhạy và phản hồi ngay tức thì.

Hệ thống nhiếp ảnh cũng nhận được sự lột xác ngoạn mục khi thay thế cảm biến 12MP cũ bằng camera trước 24MP hỗ trợ lấy nét tự động PDAF cùng chống rung OIS trên toàn bộ dải sản phẩm, mang lại những bức ảnh chân dung và cuộc gọi video sắc nét vượt trội. Riêng trên chiếc iPhone 17 Pro Max, cụm ba camera sau đều đạt độ phân giải 48MP, hỗ trợ khả năng zoom quang học mạnh mẽ và quay video Spatial chuẩn điện ảnh.