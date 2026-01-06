Cặp kiều nữ - chủ tịch hơn 30 tuổi đã "toang": Ảnh chung "bay màu" trên MXH, nhà gái được chia 4 công ty?

Ngày 6/1, tờ Sohu đưa tin cuộc hôn nhân của Điền Phác Quân và tỷ phú Vương Thạch đang là tâm điểm chú ý trong dư luận Trung Quốc. Mỹ nhân Hậu Cung Chân Hoàn Truyện bị phát hiện đã xóa sạch hình ảnh gia đình có mặt ông xã Vương Thạch trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, số lượng công ty mà vợ chồng Điền Phác Quân đồng sở hữu đã giảm từ 5 công ty xuống chỉ còn 1 công ty với mỗi người nắm giữ 5% cổ phần.
Điều này làm dấy lên nghi vấn Điền Phác Quân và tỷ phú Vương Thạch đã tan vỡ. Cặp đôi cũng đã hoàn tất việc phân chia tài sản chung trong hôn nhân để tiến hành các thủ tục ly dị. Sau 13 năm gắn bó với chủ tịch tập đoàn bất động sản, Điền Phác Quân được cho là đã ra đi với 4 công ty. Đối mặt với tin đồn ly hôn ầm ĩ cõi mạng, Điền Phác Quân chưa lên tiếng phản hồi.
Trước thông tin Điền Phác Quân đeo bám đại gia U75 vì tiền, Vương Thạch phủ nhận, khẳng định bà xã còn giàu và sở hữu tiền mặt nhiều hơn cả mình. Trong khi đó, Điền Phác Quân cho biết cô đến với Vương Thạch vì tình yêu, khẳng định vị đại gia là người đàn ông không thể thay thế trong đời cô.
Theo tờ Sohu, Vương Thạch sinh năm 1951, là chủ tịch danh dự của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vanke - 1 trong những công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc, Phó giám đốc Ủy ban Phát triển Nhà ở Đô thị của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc.
Điền Phác Quân sinh năm 1981. Cô bắt đầu vào showbiz đóng phim từ năm 2003. Tuy nhiên, sự nghiệp của Điền Phác Quân khá mờ nhạt. Vai diễn nổi tiếng nhất của cô trong phim cổ trang cung đấu Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Nguồn: Sina, Sohu