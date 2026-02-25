Cấp giấy đăng kiểm điện tử cho ô tô từ ngày 1/3

Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận sẽ chính thức áp dụng việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên phạm vi cả nước từ ngày 1/3.

Đây là phiên bản số hóa có giá trị pháp lý tương đương bản giấy hiện nay, được lưu trữ và quản lý thống nhất trên hệ thống dữ liệu điện tử.

Từ ngày 1/3, các dữ liệu kiểm định tại trạm sẽ được số hóa đồng bộ lên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Mỗi giấy chứng nhận điện tử được tích hợp một mã phản hồi nhanh (mã QR) dẫn trực tiếp đến dữ liệu trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm.

Thông qua mã này, các cơ quan chức năng có thể thực hiện việc xác thực thông tin phương tiện nhanh chóng.

Đối với chủ xe, việc chuyển đổi sang dữ liệu số giúp giảm thiểu rủi ro bị mất, rách hoặc hư hỏng giấy tờ thường gặp ở bản giấy truyền thống.

Trong trường hợp chủ xe vẫn có nhu cầu sử dụng bản giấy, các cơ sở đăng kiểm sẽ thực hiện in trực tiếp từ phần mềm quản lý và đóng dấu xác nhận.

Tuy nhiên, quy trình này sẽ không còn sử dụng các phôi in sẵn có tính bảo mật vật lý như trước đây. Sự thay đổi này giúp các đơn vị đăng kiểm tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn và quản lý phôi ấn chỉ hàng năm.

Về lộ trình dài hạn, cơ quan quản lý đang tham mưu phương án loại bỏ hoàn toàn tem kiểm định dán trên kính xe ô tô, dự kiến thực hiện từ đầu năm 2027.

Việc kiểm soát phương tiện khi đó sẽ dựa hoàn toàn vào dữ liệu số kết hợp với hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Lực lượng tuần tra có thể tra cứu tình trạng đăng kiểm của xe ngay trên các ứng dụng định danh điện tử như VNeID mà không cần kiểm tra tem dán trực tiếp.

Cùng với việc số hóa giấy tờ, quy định mới cũng áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn đối với ô tô theo năm sản xuất.

Cụ thể, các xe sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4. Để quá trình kiểm định diễn ra thuận lợi, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân nên chủ động bảo dưỡng hệ thống động cơ, vệ sinh kim phun và bộ lọc khí thải trước khi đưa xe đến các trung tâm kiểm định.