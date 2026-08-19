Cặp đôi Việt đang nổi như cồn vì đẹp hơn cổ tích: Nhà trai khen 3 ngày không đủ, nhà gái visual dính như keo

Cặp đôi Việt này đang cực kỳ nổi tiếng, được khen ngợi sở hữu nhan sắc thượng hạng.

Mới đây, bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay đã hé lộ ca khúc nhạc phim đầu tiên mang tên Gói Con Tim Làm Quà, nằm trong loạt 4 MV do diễn viên chính Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện. Bên cạnh những lời khen cho giọng ca mộc mạc nhưng đậm chất tình của Nguyễn Hùng, netizen đang phát sốt với nhan sắc thượng hạng của cặp đôi chính Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân.

Hiện lên trước mắt khán giả là chuyện tình mang đầy màu sắc hoài niệm, khắc khoải của một chàng trai về mối tình thanh xuân anh đã trao trọn cả con tim, để rồi nay lại kết thúc trong dang dở. Phần MV hé lộ nhiều phân cảnh của hai diễn viên Võ Điền Gia Huy trong vai Quân và Ngọc Xuân trong vai San, hai nhân vật thuộc tuyến chính của Bò Sữa Bay.

Gói Con Tim Làm Quà là MV đầu tiên được tung ra của Bò Sữa Bay (ảnh: ĐPCC)





Xuyên suốt MV, khán giả sẽ theo chân Quân và San dạo bước trên những đồng yến mạch bát ngát của Mộc Châu - bối cảnh chính của bộ phim. Thế nhưng, dường như giữa cả hai vẫn luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Trong khi Quân luôn trao cho San ánh mắt đầy nhung nhớ, buồn thương, còn San lại như luôn nhìn về một hướng khác. Trong nửa cuối của MV, khán giả thấy lễ đính hôn của Quân và San. Tuy nhiên, khi mà chú rể Quân hát ca khúc Gói Con Tim Làm Quà như một cách bày tỏ tình yêu đầy chân thành, cô dâu San lại không hé nổi dù chỉ là một nụ cười, tạo nên một bầu hình ảnh đẹp nhưng buồn đến nao lòng.

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân cực kỳ đẹp đôi (ảnh: ĐPCC)

(ảnh: ĐPCC)

Trên mạng xã hội, netizen đang dành rất nhiều những lời có cánh cho nhan sắc và diễn xuất mà Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân thể hiện. Họ nói rằng Võ Điền Gia Huy đẹp như tài tử Hồng Kông (Trung Quốc), dù khen 3 ngày 3 đêm cũng chưa thấy đủ. Còn về Ngọc Xuân, cô mang dáng vẻ của một nàng thơ đúng nghĩa, từng đường nét gương mắt, ánh mắt bờ môi đều đậm chất thơ.

Ngọc Xuân sở hữu visual đúng chuẩn nàng thơ (ảnh: Youtube Mounter)

Võ Điền Gia Huy đang được khen rất nhiều trên mạng xã hội (ảnh: Youtube Mounter)

Chuyện tình của cả hai càng trở nên thơ mộng giữa bối cảnh Mộc Châu đẹp nao lòng (ảnh: Youtube Mounter)

Nói thêm về Bò Sữa Bay, tác phẩm thuộc thể loại tình cảm - hài - hành động lấy bối cảnh Mộc Châu những năm 90, kể về phi vụ đánh cắp công thức sữa bí ẩn của một nhóm công nhân nhà máy sữa sau thời kỳ Đổi Mới. Phim được phát triển từ phim ngắn Tàn Sữa - tác phẩm từng lọt vào top 5 phim ngắn xuất sắc nhất tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024, cũng như mang về hai giải thưởng: Dự án xuất sắc nhất tại chợ dự án LHP Châu Á Đà Nẵng 2025, giải thưởng Kantana Award - Picture dành cho các Dự án phim châu Á triển vọng tại Liên hoan phim Busan 2025.

Bò Sữa Bay được cầm trịch bởi đạo diễn trẻ tài năng Nguyễn Phạm Thành Đạt cùng nhà sản xuất của siêu hit Mai - Nguyễn Hữu Thị Tường Vi. Bộ phim quy tụ dàn sao trẻ triển vọng Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy và Lãnh Thanh... Phim dự kiến ra rạp từ ngày 06/11/2026.

nguồn: NSX