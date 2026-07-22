Cặp đôi Vbiz bị đồn phim giả tình thật nay lộ hint “toang” mạnh, fan khóc ròng vì sự thật phũ phàng

Lại thêm một cặp đôi đẹp như mơ nữa lộ dấu hiệu không thành.

Sau thành công của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình nhất màn ảnh Việt thời gian qua. Không chỉ sở hữu phản ứng hóa học ngọt ngào trên phim, cả hai còn nhiều lần xuất hiện thân thiết ngoài đời, liên tục có những màn tương tác tự nhiên khiến tin đồn "phim giả tình thật" ngày càng lan rộng. Người hâm mộ còn đặt cho cặp đôi tên fandom riêng là Coconut Couple, tích cực cắt ghép khoảnh khắc, "soi" từng ánh mắt, cử chỉ hay những lần xuất hiện chung để tìm bằng chứng cả hai đang hẹn hò. Dù chưa từng xác nhận chuyện tình cảm, cũng chưa một lần lên tiếng phủ nhận, sự im lặng của hai diễn viên càng khiến nhiều người tin rằng họ thực sự đang tìm hiểu nhau.

Tuy nhiên, mới đây, một thành viên trong ê-kíp Tam Triều Dâng đã đăng một story khiến cộng đồng "shipper" hoang mang. Story ghi lại hình ảnh của nữ diễn viên cùng dòng chữ: " Chị tôi đó, đẹp gái, giỏi, không ai iu, cũng không iu ai. Còn tôi thì bọt ". Tưởng như đây chỉ là hành động vô thưởng vô phạt nhưng với những người đã theo dõi Coconut Couple suốt nhiều tháng qua, câu "không ai yêu, cũng không yêu ai" nhanh chóng được xem như một lời khẳng định rằng Tam Triều Dâng hiện vẫn độc thân.

Có thể hiểu, story này phần nào phủ nhận những đồn đoán "phim giả tình thật" từng rộ lên trước đó. Mà nếu hai diễn viên thực sự từng có mối quan hệ đặc biệt thì rất có thể cả hai cũng đã không còn đồng hành cùng nhau. Dẫu vậy, đây hoàn toàn mới chỉ là suy diễn từ cộng đồng mạng bởi những người trong cuộc vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào.

Ngay sau story trên, người hâm mộ cặp đôi Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng đã rơi vào hoang mang, tiếc nuối xen lẫn hụt hẫng. Không ít bài đăng bày tỏ sự tiếc nuối khi cặp đôi được yêu thích bậc nhất dường như không "real" như kỳ vọng. Trước đó, cũng từng có làn sóng phẫn nộ trước những đồn đoán Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng chỉ "xào couple" để cọ nhiệt cho phim, nhưng vì tương tác quá đỗi tự nhiên, gần gũi của cả hai lại khiến fan "đẩy thuyền" và hi vọng hơn nữa.

Với diễn biến hiện tại, dù thất vọng, phần lớn bình luận đều có chung quan điểm rằng không nên tạo áp lực lên hai diễn viên. Nhiều người cho rằng việc "ship couple" chỉ nên dừng ở mức yêu mến hình ảnh đẹp trên màn ảnh, còn chuyện tình cảm là lựa chọn cá nhân.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy bắt đầu được khán giả chú ý khi cùng đóng chính trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng nhờ câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, gần gũi, trong đó hai diễn viên trẻ ghi điểm bởi lối diễn tự nhiên cùng phản ứng hóa học ăn ý. Sau khi phim lên sóng, loạt khoảnh khắc hậu trường, những lần tương tác trong các buổi quảng bá hay sự xuất hiện chung tại sự kiện tiếp tục khiến cộng đồng mạng "quắn quéo".

Không chỉ vậy, cả hai cũng giữ mối quan hệ thân thiết sau khi phim kết thúc, thường xuyên đồng hành trong nhiều hoạt động khiến tin đồn hẹn hò ngày càng lan rộng. Chính vì thế, Coconut Couple nhanh chóng trở thành một trong những "thuyền" được yêu thích nhất trên mạng xã hội thời gian qua.

Đến thời điểm hiện tại, story nói trên vẫn chỉ là một chi tiết được cộng đồng mạng diễn giải theo nhiều hướng khác nhau. Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy chưa từng xác nhận đang yêu, cũng chưa lên tiếng về những suy đoán mới xuất hiện.

Dẫu vậy, việc một dòng trạng thái tưởng chừng rất bình thường lại đủ sức khiến cả cộng đồng Coconut Couple "dậy sóng" cũng cho thấy sức hút đặc biệt của cặp đôi này sau Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Dù kết quả cuối cùng ra sao, phần đông khán giả vẫn bày tỏ sự yêu mến dành cho cả hai, đồng thời hy vọng họ sẽ tiếp tục có cơ hội tái hợp trong những dự án mới, bởi màn kết hợp của Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy vẫn được xem là một trong những cặp đôi trẻ có chemistry nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay.