HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cặp đôi Vbiz bị đồn phim giả tình thật nay lộ hint “toang” mạnh, fan khóc ròng vì sự thật phũ phàng

Mộng Zu
|

Lại thêm một cặp đôi đẹp như mơ nữa lộ dấu hiệu không thành.

Sau thành công của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình nhất màn ảnh Việt thời gian qua. Không chỉ sở hữu phản ứng hóa học ngọt ngào trên phim, cả hai còn nhiều lần xuất hiện thân thiết ngoài đời, liên tục có những màn tương tác tự nhiên khiến tin đồn "phim giả tình thật" ngày càng lan rộng. Người hâm mộ còn đặt cho cặp đôi tên fandom riêng là Coconut Couple, tích cực cắt ghép khoảnh khắc, "soi" từng ánh mắt, cử chỉ hay những lần xuất hiện chung để tìm bằng chứng cả hai đang hẹn hò. Dù chưa từng xác nhận chuyện tình cảm, cũng chưa một lần lên tiếng phủ nhận, sự im lặng của hai diễn viên càng khiến nhiều người tin rằng họ thực sự đang tìm hiểu nhau.

Tuy nhiên, mới đây, một thành viên trong ê-kíp Tam Triều Dâng đã đăng một story khiến cộng đồng "shipper" hoang mang. Story ghi lại hình ảnh của nữ diễn viên cùng dòng chữ: " Chị tôi đó, đẹp gái, giỏi, không ai iu, cũng không iu ai. Còn tôi thì bọt ". Tưởng như đây chỉ là hành động vô thưởng vô phạt nhưng với những người đã theo dõi Coconut Couple suốt nhiều tháng qua, câu "không ai yêu, cũng không yêu ai" nhanh chóng được xem như một lời khẳng định rằng Tam Triều Dâng hiện vẫn độc thân.

Có thể hiểu, story này phần nào phủ nhận những đồn đoán "phim giả tình thật" từng rộ lên trước đó. Mà nếu hai diễn viên thực sự từng có mối quan hệ đặc biệt thì rất có thể cả hai cũng đã không còn đồng hành cùng nhau. Dẫu vậy, đây hoàn toàn mới chỉ là suy diễn từ cộng đồng mạng bởi những người trong cuộc vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào.

Ngay sau story trên, người hâm mộ cặp đôi Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng đã rơi vào hoang mang, tiếc nuối xen lẫn hụt hẫng. Không ít bài đăng bày tỏ sự tiếc nuối khi cặp đôi được yêu thích bậc nhất dường như không "real" như kỳ vọng. Trước đó, cũng từng có làn sóng phẫn nộ trước những đồn đoán Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng chỉ "xào couple" để cọ nhiệt cho phim, nhưng vì tương tác quá đỗi tự nhiên, gần gũi của cả hai lại khiến fan "đẩy thuyền" và hi vọng hơn nữa.

Với diễn biến hiện tại, dù thất vọng, phần lớn bình luận đều có chung quan điểm rằng không nên tạo áp lực lên hai diễn viên. Nhiều người cho rằng việc "ship couple" chỉ nên dừng ở mức yêu mến hình ảnh đẹp trên màn ảnh, còn chuyện tình cảm là lựa chọn cá nhân.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy bắt đầu được khán giả chú ý khi cùng đóng chính trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng nhờ câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, gần gũi, trong đó hai diễn viên trẻ ghi điểm bởi lối diễn tự nhiên cùng phản ứng hóa học ăn ý. Sau khi phim lên sóng, loạt khoảnh khắc hậu trường, những lần tương tác trong các buổi quảng bá hay sự xuất hiện chung tại sự kiện tiếp tục khiến cộng đồng mạng "quắn quéo".

Không chỉ vậy, cả hai cũng giữ mối quan hệ thân thiết sau khi phim kết thúc, thường xuyên đồng hành trong nhiều hoạt động khiến tin đồn hẹn hò ngày càng lan rộng. Chính vì thế, Coconut Couple nhanh chóng trở thành một trong những "thuyền" được yêu thích nhất trên mạng xã hội thời gian qua.

Đến thời điểm hiện tại, story nói trên vẫn chỉ là một chi tiết được cộng đồng mạng diễn giải theo nhiều hướng khác nhau. Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy chưa từng xác nhận đang yêu, cũng chưa lên tiếng về những suy đoán mới xuất hiện.

Dẫu vậy, việc một dòng trạng thái tưởng chừng rất bình thường lại đủ sức khiến cả cộng đồng Coconut Couple "dậy sóng" cũng cho thấy sức hút đặc biệt của cặp đôi này sau Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Dù kết quả cuối cùng ra sao, phần đông khán giả vẫn bày tỏ sự yêu mến dành cho cả hai, đồng thời hy vọng họ sẽ tiếp tục có cơ hội tái hợp trong những dự án mới, bởi màn kết hợp của Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy vẫn được xem là một trong những cặp đôi trẻ có chemistry nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay.

Nữ NSND 42 tuổi tái hôn: Chồng đại gia yêu chiều, ở biệt phủ, làm vườn hoa trái 7000m2 cho vợ dâng lễ

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

cặp đôi

Tam Triều Dâng

võ điền gia huy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại