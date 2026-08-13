Cặp đôi vàng showbiz ly hôn

Hai diễn viên nổi danh Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy đột ngột thông báo ly hôn sau 12 năm bên nhau. Mâu thuẫn giữa họ không thể hòa giải dù thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào.

Tờ Mirror Weekly của Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin cặp đôi diễn viên nổi danh Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm dù đã có hai con. Hồi tháng 2, họ còn chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào khi cùng đến Bắc Kinh, nhưng sau đó, hai nghệ sĩ đột ngột thông báo ly hôn.

Theo truyền thông Đài Loan, trong bài thông báo mới nhất, nữ diễn viên Phương Chí Hữu chỉ khẳng định đã quay lại với trạng thái độc thân, không công bố lý do dẫn đến việc ly hôn.

"Trên đời này có nhiều loại tình yêu. Tôi vô cùng biết ơn 12 năm bên nhau, cùng nhau thấu hiểu và đồng hành. Cảm ơn cha của các con tôi đã giúp tôi trưởng thành hơn và làm phong phú thêm kinh nghiệm sống của tôi. Chúng ta không thể còn là người yêu của nhau nữa, nhưng chúng ta sẽ mãi là gia đình. Sau một thời gian dài trò chuyện và cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân một cách hòa bình. Đây là sự lựa chọn của cả hai bên", Phương Chí Hữu cho biết sẽ không phản hồi thêm về thông tin ly hôn.

Cặp đôi vàng của màn ảnh đột ngột đường ai nấy đi sau 12 năm bên nhau.

Tuy nhiên, Mirror Weekly cho biết họ từ lâu đã có sự khác biệt về tính cách. Họ thường xuyên được đồn đoán xảy ra trục trặc trong tình cảm nhưng Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy liên tục phủ nhận. Nguồn tin thân cận cho biết Phương Chí Hữu không hài lòng khi chồng thích uống rượu và giao du quá nhiều bạn bè, không dành thời gian cho gia đình. Sau một cuộc cãi vã lớn vì Dương Minh Uy say rượu, cả hai quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình.

Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy bắt đầu hẹn hò khi cùng tham gia bộ phim Dear Mom. Cả hai kết hôn năm 2015, từng được xem là cặp đôi vàng của giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc).

Phương Chí Hữu là diễn viên, ca sĩ ra mắt từ năm 2007 thông qua mùa thứ 2 của chương trình tìm kiếm tài năng Super Star Avenue. Năm 2013, cô gây chấn động với scandal khi tham gia bộ phim Pmam.

Hai nghệ sĩ ly hôn vì sự khác biệt trong tính cách.

Sau đó, Phương Chí Hữu dùng năng lực diễn xuất để chinh phục khán giả. Cô từng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60 với tác phẩm mang tên Marry My Dead Body hồi năm 2023.

Dương Minh Uy cũng xây dựng được sự nghiệp diễn xuất đáng nể, từng được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Chung vào các năm 2021 và 2024.