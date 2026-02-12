Cặp đôi Valentine showbiz lộ diện: Đã dọn về chung sống cùng nhau, bí mật bại lộ vì 1 chú cún

Ngày 11/2, tờ Sina đưa tin Tưởng Dịch và Hứa Hinh Văn đang là 2 cái tên hot nhất Cbiz hôm nay. Trước thềm Lễ Tình nhân 3 ngày, cặp sao đã bị paparazzi hàng đầu Lưu Đại Chùy tung clip hẹn hò "chất lượng". Theo Lưu Đại Chùy, Tưởng Dịch và Hứa Hinh Văn chính là đôi tình nhân "mở bát" cho việc nghệ sĩ lộ chuyện yêu đương vào dịp Valentine năm nay.

Lưu Đại Chùy cho biết cánh săn ảnh đã phát hiện Tưởng Dịch chuyển sang nhà mới vào đầu tháng 2. Sau đó, nam diễn viên đã đi đến tiệm thú cưng đón 1 chú cún. Đáng chú ý, chú cún mà Tưởng Dịch đưa về giống hệt chú cún cưng của Hứa Hinh Văn. Chính chi tiết này khiến giới truyền thông phát hiện Tưởng Dịch và nữ ca sĩ sinh năm 1995 đang bí mật hẹn hò. Đúng như suy đoán của giới paparazzi, Hứa Hinh Văn cũng nhanh chóng chuyển đến ở cùng 1 nơi với Tưởng Dịch. Cặp sao còn được trong thấy cùng nhau đi lấy bưu kiện, đi dạo và trò chuyện thân mật xung quanh khu chung cư.

Paparazzi tung clip Tưởng Dịch và Hứa Hinh Văn hẹn hò, cùng nhau về nhà. Nguồn: Weibo.

Cả hai đã dọn về chung sống với nhau từ đầu tháng 2. Ảnh: Sina.

Mối tình kín đáo của Tưởng Dịch và Hứa Hinh Văn bị lộ vì 1 chú cún. Ảnh: Sina.

Trên MXH, khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến Tưởng Dịch và Hứa Hinh Văn. Họ được gọi là "couple làn gió mới trong ngành giải trí Trung Quốc", "cặp tình nhân diễn viên hài - ca sĩ hoàn hảo". Do Tưởng Dịch và Hứa Hinh Văn đều đã ngoài 30 tuổi nên công chúng cũng mong mối quan hệ của họ sớm đi đến hôn nhân.

Tưởng Dịch và Hứa Hinh Văn được cho là nảy sinh tình cảm sau khi quay tác phẩm The Amazing Night (2023). Tưởng Dịch sinh năm 1990, là diễn viên hài tài năng của showbiz Trung Quốc. Trong khi đó, Hứa Hinh Văn kém bạn trai 5 tuổi, nổi tiếng sau khi tham gia chương trình tuyển chọn tài năng Thanh Xuân Có Bạn 2 với vẻ đẹp sắc sảo.



Khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến Tưởng Dịch và Hứa Hinh Văn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Weibo, Sohu