Cặp đôi rủ nhau ra đảo xây biệt phủ “dưỡng già”, tưởng được sống tách biệt nhưng chỉ 6 tháng đã thảng thốt: “Sao không như tôi nghĩ?”

Matthew Straight và April Pasilang đã quyết định rời bỏ nhịp sống đô thị để chuyển đến sinh sống trong một ngôi nhà “off-grid” – không phụ thuộc vào lưới điện và hạ tầng công cộng – trên một hòn đảo ở Philippines.

Mệt mỏi vì cuộc sống đô thị

Straight sinh ra và lớn lên tại New Zealand. Ông gặp April Pasilang, hiện 44 tuổi, tại Philippines vào năm 2016 khi cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực thể hình. Tháng 7/2024, Straight chuyển từ Australia về Cebu để sống gần Pasilang hơn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, sự náo nhiệt và áp lực của đời sống đô thị đã khiến họ mệt mỏi.

Khi còn sống tại thành phố Cebu, Philippines, tiếng xe cộ ồn ào gần như trở thành âm thanh nền không thể tắt. “Chúng tôi hầu như không bao giờ mở cửa sổ. Lúc nào cửa cũng phải đóng kín”, Matthew Straight, 46 tuổi, chia sẻ với Business Insider.

Straight từng nhiều lần nghĩ đến việc sống tách biệt, tự cung tự cấp ở vùng quê, nhưng ông không chắc bạn đời của mình có cùng mong muốn. Trái với lo lắng đó, khi ý tưởng được nhắc tới, Pasilang lập tức đồng cảm. Là một huấn luyện viên yoga, cô lớn lên ở vùng ven Cebu – nơi không gian rộng rãi, gia đình trồng trọt tự túc – và luôn khao khát được quay lại lối sống giản dị ấy.

Ban đầu, họ không hề có kế hoạch rời Cebu. Tuy nhiên, một chuyến đi ngắn hai đêm tới đảo Bohol, cách Cebu khoảng hai giờ đi phà, đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cả hai. Trong chuyến đi này, họ tình cờ phát hiện một mảnh đất tại thị trấn nhỏ Corella. Dù chỉ cách khu chợ lớn và trung tâm thương mại khoảng 15 phút lái xe, khu vực này lại rất yên tĩnh, ít hàng xóm và gần biển. Cặp đôi quyết định mua đất gần như ngay lập tức.

Để xây dựng tổ ấm mới này, họ chi khoảng 85.000 USD (tương đương 2,2 tỷ VNĐ) cho một khu đất rộng rãi khoảng 15.500m2 với nhiều công trình chính phụ ở đây. Tận hưởng “biệt phủ” giữa thiên nhiên không chỉ giúp họ chậm lại, mà còn học cách bớt lệ thuộc vào vật chất và kiểm soát tốt hơn quỹ thời gian của mình.

“Tôi cứ nghĩ phải 5 năm nữa điều này mới xảy ra. Tôi không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy,” Pasilang nói.

Xây dựng một ngôi nhà của riêng mình

Tháng 10 năm 2024, họ chính thức khởi công xây dựng ngôi nhà. Straight tự phác thảo bản thiết kế cơ bản, sau đó cùng các kiến trúc sư và thợ xây địa phương hoàn thiện công trình. Khu nhà gồm một căn nhà chính hai phòng ngủ, hai phòng tắm với thiết kế không gian mở để tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên. Cách đó không xa là nhà khách riêng biệt một phòng ngủ, một phòng tắm dành cho bạn bè và người thân.

Bên ngoài là hồ bơi, vườn rau và ao nước, đủ không gian để trồng trọt, thư giãn và hướng tới lối sống tự cung tự cấp. Với mong muốn giảm phụ thuộc vào các hệ thống bên ngoài, họ lắp đặt bồn chứa nước mưa và hệ thống điện mặt trời.

“Chúng tôi không muốn cuộc sống của mình bị chi phối bởi những biến động trong chuỗi cung ứng toàn cầu,” Straight nói.

Tổng chi phí xây dựng bao gồm nội thất, thiết bị gia dụng, hàng rào, hệ thống thoát nước và năng lượng mặt trời là khoảng 85.000 USD. Sau đó, họ chuyển vào ở từ tháng 4 năm 2025.

Hiện tại, khu vườn rau bắt đầu cho thu hoạch. “Sáng nay chúng tôi vừa hái cà tím, đậu bắp và ớt,” Straight kể. Trong kế hoạch sắp tới, họ dự định nuôi gà và thả cá rô phi trong ao để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Sống chậm và gắn kết

Ban đầu, cặp đôi tưởng mình sẽ sống tương đối biệt lập với mọi người xung quanh. Nhưng mọi thứ không diễn ra như thế.

“Tinh thần cộng đồng ở đây rất khác so với Cebu hay Australia”, Straight nói. “Mọi người quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau một cách tự nhiên, dù họ có thể không quá giàu có.”

Vì thế, hai người cũng thường mang rau quả dư hoặc bánh chuối tự làm của Pasilang sang biếu mọi người.

Bạn bè từ Cebu vẫn thường xuyên ghé thăm. Ngoài ra, cặp đôi còn kết nối với nhiều người mới thông qua kênh YouTube chia sẻ về hành trình xây dựng trang trại nhỏ – một sở thích họ bắt đầu trong quá trình dựng nhà.

Rời xa thành phố giúp họ làm chủ nhịp sống. Mỗi sáng, họ mở cửa trượt, pha cà phê và ngắm khu vườn, rồi quyết định công việc trong ngày dựa trên những gì cần làm cho cây cối. Buổi chiều, Straight làm tư vấn dinh dưỡng trực tuyến, sau đó cả hai cùng lên ý tưởng nội dung cho kênh YouTube.

Họ không còn phải chạy đua với thời gian hay ám ảnh bởi danh sách công việc. “Ở thành phố, mọi thứ lúc nào cũng vội vã vì phải tính toán thời gian di chuyển,” Straight nhớ lại.

Trước đây tại Australia, ông cùng lúc quản lý phòng gym, kinh doanh quán taco, quán cà phê và sở hữu nhiều bất động sản cho thuê. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2017, khi mẹ ông qua đời vì ung thư tuyến tụy. Việc phải liên tục di chuyển giữa Australia và New Zealand để vừa làm việc vừa chăm sóc mẹ khiến Straight nhận ra giá trị của thời gian. Từ đó, Straight quyết định sống đơn giản hơn. Khi chuyển sang Philippines, toàn bộ tài sản của ông chỉ gói gọn trong ba thùng đồ và hai vali.

“Việc buông bỏ đồ đạc thật sự rất nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu mua sắm có chọn lọc, chỉ giữ lại những thứ bền và cần thiết,” ông chia sẻ.

Đến nay, cặp đôi cho biết họ chưa thấy mặt trái nào của cuộc sống mới. “Chúng tôi có mọi thứ từng có ở Cebu, nhưng nhịp sống thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều,” Straight nói.

Không chỉ giảm lệ thuộc vật chất, lối sống này còn cải thiện rõ rệt sức khỏe tinh thần. “Thay vì dopamine từ mạng xã hội, giờ đây chúng tôi thấy niềm vui khi bước ra vườn và nhận ra cây đậu bắp cao thêm chỉ sau một ngày,” Straight kết luận.

