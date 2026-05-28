Cặp đôi quyền lực showbiz sở hữu BĐS khủng: Biệt thự 70 tỷ ở Đồng Nai, cơ ngơi đẹp như cổ tích ở Đà Lạt

Phác Thái Anh
Không gian sống của cặp đôi Vbiz gây ấn tượng bởi vẻ đẹp yên bình, từ nhà vườn rộng lớn ở Đồng Nai đến biệt thự thơ mộng giữa rừng thông Đà Lạt.

Nhắc đến những cặp đôi đình đám của showbiz Việt, Trường Giang và Nhã Phương luôn là cái tên được nhiều người nhớ tới. Cả hai đều có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực riêng: Trường Giang là nghệ sĩ hạng A đắt show suốt nhiều năm qua, trong khi Nhã Phương là gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt với lượng khán giả đông đảo.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi về chung nhà vào năm 2018, chuyện tình của cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông. Không chỉ sở hữu danh tiếng và sự nghiệp thành công, Trường Giang - Nhã Phương còn gây chú ý với khối tài sản đáng mơ ước, đặc biệt là các bất động sản giá trị. Trong đó nổi bật nhất là khu biệt thự nhà vườn rộng lớn ở Đồng Nai trị giá 70 tỷ cùng căn biệt thự nghỉ dưỡng thơ mộng tại Đà Lạt, nơi được ví như góc cổ tích giữa rừng thông.

Biệt thự nhà vườn 70 tỷ ở Đồng Nai

Vợ chồng Trường Giang sở hữu một khu biệt thự nhà vườn rộng cả nghìn mét vuông tại Đồng Nai, được xem như chốn nghỉ dưỡng riêng của cả gia đình vào mỗi dịp cuối tuần. Cơ ngơi được xây dựng nhân dịp con gái đầu lòng chào đời, mang tên "Nhà trọ Destiny". Không gian được thiết kế theo kiểu biệt phủ xanh mát với nhiều khu vực riêng biệt như hồ cá, sân vườn, bãi cát trắng và khu nhà ở hiện đại. Tổng giá trị cơ ngơi được ước tính khoảng 70 tỷ đồng.

Điểm gây ấn tượng không chỉ nằm ở độ rộng hay sự đầu tư, mà còn ở cách Trường Giang chăm chút từng góc nhỏ. Nam nghệ sĩ thường tự tay cuốc đất, trồng rau, chăm cây, bài trí khu vườn theo phong cách gần gũi, mộc mạc như một miền quê thu nhỏ. Khi không có nhiều thời gian, gia đình sẽ thuê người hỗ trợ chăm sóc khuôn viên để giữ cho mọi thứ luôn xanh tốt và gọn gàng.

Biệt thự nghìn mét vuông của Trường Giang - Nhã Phương tại Đồng Nai

Cơ ngơi được đặt theo biệt danh của bé Destiny, mang tên "Nhà trọ Destiny"

Biệt thự có sân vườn, ao hồ rộng rãi

Trong khuôn viên có cả hồ cá koi lớn

Trường Giang - Nhã Phương dành riêng một khu vui chơi cho con gái ngay trong khuôn viên

Trường Giang tự tay làm cá khô ngay trong khu biệt thự

Biệt thự đẹp như cổ tích ở Đà Lạt

Không chỉ sở hữu nhà vườn rộng lớn tại Đồng Nai, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương còn có một căn biệt thự nghỉ dưỡng đầy chất thơ ở Đà Lạt. Cơ ngơi mang tên Hope Retreat, lấy cảm hứng từ biệt danh của con trai thứ hai.

Ngôi nhà có diện tích khoảng 110m2, gồm phòng khách, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng ấm cúng. Tọa lạc trên sườn đồi với tầm nhìn hướng ra rừng thông, căn biệt thự mang cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào, bao quanh là không khí trong lành đặc trưng của Đà Lạt. Không gian bên trong ưu tiên chất liệu gỗ kết hợp gam trắng và nâu nhẹ, tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn gần gũi.

- Ảnh 9.Bao quanh căn nhà là khu vườn ngập hoa với nhiều loại cây nở rực rỡ quanh năm, nổi bật nhất là những khóm cẩm tú cầu đặc trưng của phố núi
Biệt thự có diện tích khoảng 110m2, gồm phòng khách, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh,

Cơ ngơi là góc nghỉ dưỡng yên bình giữa thiên nhiên mỗi khi gia đình Trường Giang - Nhã Phương ghé thăm Đà Lạt

Nhã Phương check-in tại biệt thự đẹp như thơ của gia đình

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

