Cặp đôi phim giả tình thật công khai hôn nhau ngay trên thảm đỏ: Nhà gái vừa đẹp vừa bốc lửa, nhìn muốn cưới liền

Tại sự kiện Đêm Phim Ngắn ở Hoành Điếm, Trung Quốc mới được tổ chức, cặp đôi Chu Nhất Vị và Bạch Hân Di đã trở thành tâm điểm chú ý với những khoảnh khắc công khai thân mật làm netizen rần rần. Cụ thể, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay trên thảm đỏ. Đáng nói hơn, sau đó khi cùng nhau xuất hiện tại khu phỏng vấn, dưới sự cổ vũ của người dẫn chương trình, cặp đôi này tiếp tục hôn thêm lần thứ hai.

Chu Nhất Vị và Bạch Hân Di xuất hiện tại sự kiệm Đêm Phim Ngắn ở Hoành Điếm.

Cặp đôi trao nhau nụ hôn cực ngọt ở thảm đỏ.

Chứng kiến khoảnh khắc tình tứ của Chu Nhất Vị và Bạch Hân Di, khán giả không khỏi "xỉu up xỉu down". Cho những ai chưa biết, hai người nổi lên nhờ các phim ngắn theo phong cách ngọt sủng. Đáng nói hơn, họ không chỉ yêu trên màn ảnh mà còn là một cặp vợ chồng thực sự.

Cả hai khóa môi lần thứ hai ở khu vực phỏng vấn.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phấn khích khi Chu Nhất Vị cùng với Bạch Hân Di "phát đường" từ phim ra đến đời. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Lúc đó fan hét cổ vũ hôn 1 cái nên họ thuận theo thì phải. Diễn viên phim ngắn hoan hỷ tí, họ còn vừa cưới nhau. - Căn bản người ta là vợ chồng ngoài đời mà. Ngọt thực sự, ai recommend cho mình phim họ đóng được không. - Đáng yêu. Từ bạn diễn thành bạn đời, hễ thấy 2 ông bà là hạnh phúc lây. - Chúc hai vợ chồng hạnh phúc. - Ê cute vậy.

Nói thêm về Chu Nhất Vị và Bạch Hân Di, cả hai đều không phải là những ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Thế nhưng với các khán giả thích xem phim ngắn, cặp đôi này cũng không phải những gương mặt xa lạ. Chu Nhất Vị sinh năm 1998, từng theo học tại Học viện Nghệ thuật Chiết Giang. Anh được đánh giá là có ngoại hình đẹp, phù hợp để đóng nam chính ngôn tình.

Chu Nhất Vị và Bạch Hân Di không chỉ yêu nhau trên phim mà còn là vợ chồng ngoài đời.

Trong khi đó, bà xã Bạch Hân Di hơn anh chàng 2 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Sơn Đông. Cô gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ. Thực tế ở sự kiện Đêm Phim Ngắn, Bạch Hân Di diện chiếc đầm lấy màu trắng làm chủ đạo, có thiết kế sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ, giúp nữ diễn viên khoe trọn thân hình bốc lửa.

Chu Nhất Vị và Bạch Hân Di đóng cùng nhau các bộ phim như Giây Phút Định Mệnh, Ranh Giới Tình Yêu, Bạc Tổng Xin Hãy Nhẹ Tay và Ly Hôn Cô Vợ Chưa Từng Gặp Sau 3 Năm, Ai Ngờ Lại Yêu Đúng Cô Thư Ký Là Vợ Mình.