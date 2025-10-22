Cặp đôi nên duyên từ 'Đường lên đỉnh Olympia', chụp ảnh cưới tại sân khấu xưa

Tại sân khấu "Kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng", khán giả bất ngờ khi chứng kiến sự xuất hiện của cặp đôi trong trang phục cưới. Đó là Đào Vân Anh (SN 1997) và Nghiêm Quốc Huy (SN 1997) - hai cựu thí sinh cùng tham gia chương trình vào năm thứ 15.

Sau hành trình gần một thập kỷ kể từ ngày chạm tay vào chiếc vòng nguyệt quế, hai "nhà leo núi" đã nên duyên vợ chồng. Họ thực hiện bộ ảnh cưới tại sân khấu Olympia - nơi khởi đầu của câu chuyện tình yêu.

Bộ ảnh cưới được chụp tại nơi tình yêu bắt đầu. (Ảnh: NVCC)

Ý tưởng chụp ảnh cưới tại sân khấu Đường lên đỉnh Olympia do Vân Anh đề xuất và nhận được sự đồng ý từ Quốc Huy. Cặp đôi liên hệ đến chương trình trước 3 tháng và nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ sản xuất.

Sau 10 năm trở lại sân khấu Olympia, giây phút khiến cả hai nghẹn ngào nhất là khi được đứng lại vị trí từng tham gia thi đấu, gặp lại MC Ngọc Huy cùng những gương mặt thân quen của đội ngũ sản xuất.

"Cảm giác như được gặp người bạn cũ sau 10 năm. Điều khiến chúng tôi xúc động là mọi người vẫn nhớ các thí sinh năm ấy và chào đón rất nồng nhiệt” , Vân Anh nói.

Cặp đôi trở lại vị trí từng tham gia thi đấu (Ảnh: NVCC)

Cùng tham gia chương trình vào năm 2015, nhưng Vân Anh và Quốc Huy thi đấu ở hai vòng đua khác nhau nên chưa từng biết tới đối phương trong quá trình tham gia Olympia. Lần đầu tiên họ gặp gỡ là trong buổi họp mặt của tập thể thí sinh. Khi đó Vân Anh học tại Đại học Luật (Hà Nội), còn Quốc Huy là sinh viên của Đại học Bách khoa (Hà Nội).

Những năm sau đó, cả hai duy trì liên lạc như những người bạn trong nhóm cựu thí sinh. Tháng 9/2022, tại sự kiện giao lưu của cộng đồng Olympia tổ chức ở Huế, hai người được xếp chung một đội nên có nhiều cơ hội trò chuyện, nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và thành đôi.

Hình ảnh của Vân Anh và Quốc Huy 10 năm về trước.

Chia sẻ về chồng, Vân Anh nói chị ấn tượng bởi sự thông minh, trách nhiệm và tính hài hước của Huy. “Có lẽ tôi hơi ‘nhạt’ nên cần một người ‘mặn’ như anh ấy để cuộc sống thêm sinh động".

Với Quốc Huy, điều khiến anh cảm mến Vân Anh là sự nghiêm túc trong công việc và tính cách dễ thương, gần gũi ở đời thường. “Nhìn chúng tôi khác biệt, nhưng cả hai nói chuyện rất hợp. Nhiều khi chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý đối phương” .

Hiện Đào Vân Anh là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, còn Nghiêm Quốc Huy đang công tác tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel với vai trò kỹ sư hàng không. Hành trình sắp tới của cặp đôi “nhà leo núi” là tiếp tục chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp và cuộc sống.