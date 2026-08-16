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Cặp đôi lệch nhau 48 tuổi lộ ảnh tình tứ giữa công viên, netizen chỉ trích gay gắt vì “trông như ông cháu”

Ngọc Hà
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Cặp đôi này đang khiến MXH cảm thấy quá nóng mắt.

Nam tài tử Hollywood Richard Gere (76 tuổi) đã tái xuất trường quay tại New York để thực hiện bộ phim tình cảm lãng mạn Asymmetry. Sự chú ý của công chúng nhanh chóng đổ dồn vào mối quan hệ trên màn ảnh giữa ông và nữ diễn viên trẻ Diana Silvers (28 tuổi) người kém ông tới 48 tuổi.

Theo những hình ảnh do Page Six và GC Images ghi nhận, cặp đôi đã thực hiện nhiều cảnh quay ngọt ngào tại một công viên ở New York. Trong trang phục lịch sự với áo sơ mi cài cúc, quần xám và giày nâu, Richard Gere tỏ ra vô cùng ăn ý bên Diana Silvers người diện áo len đỏ dài tay, chân váy kaki cùng đôi giày cao gót đen. Cả hai cùng ngồi trên ghế băng, ăn kem, mỉm cười và trò chuyện một vui vẻ.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Trong một phân cảnh khác vào giữa tháng 7, tài tử Pretty Woman còn bị bắt gặp tự nhiên vòng tay ôm eo và kéo bạn diễn lại gần, trong khi Silvers nhẹ nhàng ôm lấy vai ông.

Asymmetry được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 2018 của nữ nhà văn Lisa Halliday, tác phẩm từng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình. Phim do đạo diễn từng đoạt giải Oscar Edward Zwick cầm trịch, đồng thời ông cũng tham gia viết kịch bản cùng Halliday và Marshall Herskovitz.

- Ảnh 3.

Lấy bối cảnh New York trong những năm đầu của cuộc chiến Iraq, bộ phim xoay quanh Alice (Diana Silvers) một trợ lý biên tập trẻ tuổi nuôi ước mơ trở thành tiểu thuyết gia. Cuộc đời cô thay đổi sau cuộc gặp gỡ tình cờ tại Công viên Trung tâm (Central Park) với Ezra Blazer (Richard Gere) một nhà văn 70 tuổi nổi tiếng thế giới. Từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đã tạo nên một sự kết nối đặc biệt, mở ra một câu chuyện tình dịu dàng, tinh tế nhưng cũng đầy bất ngờ.

- Ảnh 4.

Khoảng cách tuổi tác tác lên đến 48 năm giữa hai diễn viên chính ngoài đời thực đã châm ngòi cho vô số tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội. Một bộ phận khán giả đưa ra những chỉ trích gay gắt, cho rằng sự chênh lệch này quá khiên cưỡng và tạo cảm giác không thoải mái. Nhiều bình luận thẳng thắn nhận xét: “Trông chẳng khác gì ông và cháu gái”, “Dù chỉ là phim, tôi cũng không muốn xem”, hay thậm chí dùng từ “thật ghê tởm”.

Mặt khác, nhiều người lên tiếng bảo vệ đoàn phim khi chỉ ra rằng tác phẩm bám sát nguyên tác tiểu thuyết gốc. Họ bày tỏ sự tò mò về cách đạo diễn sẽ khắc họa mối tình chênh lệch tuổi tác này trên màn ảnh rộng.

- Ảnh 5.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Richard Gere gắn liền với những câu chuyện tình có khoảng cách tuổi tác lớn. Ngoài đời thực, ngôi sao bộ phim Chicago hiện đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ thứ ba Alejandra Silva (43 tuổi), kém ông 33 tuổi. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2014, tiến tới hôn nhân vào năm 2018 và đã có với nhau hai con trai (Alexander 7 tuổi và James 6 tuổi). Mặc dù gia đình đã chuyển sang Tây Ban Nha sinh sống từ năm 2024, Gere cùng vợ con vẫn trở lại New York để vừa đón mừng Ngày Quốc khánh Mỹ (4/7), vừa phục vụ cho lịch trình quay phim Asymmetry.

Nguồn và ảnh: Pagesix

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Hollywood Richard Gere

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