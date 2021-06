Cặp đôi gây tranh cãi vì mời khách dự cưới ăn mì trong chậu

Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động có những điều đặc biệt như bổ sung Không cảnh, Thủy cảnh giúp lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Anh hùnag Lực lượng vũ trang nhân dân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã có trao đổi với chúng tôi về những điểm quan trọng này.