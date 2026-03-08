Cặp diễn viên Việt bí mật tổ chức đám hỏi, kè kè bên nhau không rời

Vài ngày trước, diễn viên Việt Hoa khiến nhiều người chú ý khi đăng tải hình ảnh đi thử áo dài cùng ông xã Vương Trọng Trí. Cô còn đính kèm dòng trạng thái ẩn ý khiến netizen cho rằng cả hai rục rịch tổ chức đám cưới. Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Anh Đào, Ngọc Huyền, Mỹ Duyên… đã để lại lời chúc mừng, khiến cư dân mạng càng thêm tò mò về ngày vui của cặp đôi.

Ngày 7/3, Việt Hoa chia sẻ trên story khoảnh khắc tình tứ nắm tay nửa kia trong lễ ăn hỏi. Cô và ông xã Trọng Trí cùng mặc áo dài tông màu trắng, cười tươi rói trong ngày trọng đại. Trước đó, cặp đôi này giấu kín và không chia sẻ thông tin gì về ngày vui trên mạng xã hội. Khoảnh khắc Việt Hoa và Trọng Trí sánh đôi ở lễ ăn hỏi khiến không ít người bất ngờ.

Việt Hoa và Trọng Trí tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 7/3. Nguồn: FBNV



Cô và ông xã Trọng Trí cùng mặc áo dài tông màu trắng, cười tươi rói trong ngày trọng đại. Ảnh: FBNV

Trước đó vài ngày, cô từng chia sẻ khoảnh khắc đi thử áo dài cưới với nửa kia. Ảnh: FBNV

Diễn viên Việt Hoa và ông xã Vương Trọng Trí đăng ký kết hôn từ năm 2021. Cặp đôi đã có thời gian 7 năm đồng hành bên cạnh nhau. Thời điểm đó, kế hoạch hôn lễ của cặp đôi phải tạm hoãn do ảnh hưởng của COVID-19, đồng thời cả hai cũng bận rộn với lịch quay và các dự án phim truyền hình.

"Nhiều lần chúng tôi muốn tổ chức đám cưới nhưng do bị cuốn vào các dự án phim nên chưa thể thực hiện được. Đám cưới chỉ có một lần nên tôi muốn dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Rất may chồng không giục cưới. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi", Việt Hoa tâm sự.

Vũ Việt Hoa và Vương Trọng Trí đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn từ năm 2021. Ảnh: FBNV

Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen nhau khi cùng theo học lớp diễn viên K34 tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Cặp đôi đã đồng hành bên nhau suốt 7 năm. Những ngày đầu, do tính cách khá hướng nội, Việt Hoa gần như không trò chuyện với người bạn cùng lớp này trong suốt hai năm.

Phải đến năm thứ ba, khi cả hai cùng tham gia diễn chung một trích đoạn trong kỳ thi học kỳ, họ mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn. Từ đó, cả hai dần trở nên thân thiết và tình cảm cũng nảy sinh một cách tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp, họ cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, tiếp tục sát cánh trên sân khấu trước khi Vương Trọng Trí rời đơn vị.

Việt Hoa cho biết nửa kia luôn yêu thương, động viên cô trong việc hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Việt Hoa là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng như Cô gái nhà người ta, Trở về giữa yêu thương, Anh có phải đàn ông không, Dưới bóng cây hạnh phúc hay Mình yêu nhau, bình yên thôi. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô không quá đặt nặng việc vai diễn dài hay ngắn, mà quan trọng nhất là nhân vật phải có chiều sâu, có đất diễn để thể hiện và không trùng lặp với những vai trước đó.

Trong khi đó, Vương Trọng Trí sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa Diễn viên kịch – điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tham gia nhiều dự án truyền hình như Dưới bóng cây hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu và Trạm cứu hộ trái tim.