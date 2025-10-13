Cặp diễn viên phim giờ vàng hot nhất VFC đáp trả căng trước thềm đám cưới

Sau khoảng thời gian yêu đương kín tiếng, diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 sắp tới. Trên mạng xã hội, cặp đôi liên tục chia sẻ khoảnh khắc gấp rút tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại. "Những khâu chuẩn bị cuối cùng của bọn mình trước đám cưới", Ngọc Huyền viết.

Cả hai cùng nhau đi thử đồ để mặc trong đám cưới. Ngọc Huyền và Đình Tú còn cùng gia đình đi ăn thử món ăn tại nơi tổ chức hôn lễ là một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Sau khi công khai chuyện tình cảm, nhiều sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

Dưới bài đăng, một số netizen kém duyên đã để lại bình luận đá xéo tới cặp đôi. Một tài khoản còn nhắc tên của Hương Giang - tình cũ của Đình Tú: "Chúc mừng Đình Tú - Hương Giang, nghe nói Hương Giang hơn tuổi Đình Tú mà. Sao nhìn Hương Giang trẻ thế", Ngọc Huyền không ngần ngại phản hồi: "Vui tính quá trời".

Một netizen còn để lại bình luận khó nghe, cho rằng cặp đôi chia sẻ quá nhiều về hôn lễ: "Ồn ào ít thôi, cưới thì cưới ** đi. Chuẩn bị lắm thế". Không im lặng phớt lờ, bà xã Đình Tú phản pháo: "Người lịch sự có văn hoá không ai nói chuyện như bạn cả. Trước khi đi cà phê còn phải chuẩn bị chứ đừng nói gì đến cái đám cưới cả đời".

Vừa qua, cặp đôi còn vướng nghi vấn đã có con. Nữ diễn viên đăng tải đoạn clip bí mật cùng bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản và ấm cúng cho Đình Tú. Trong video, khi Đình Tú nói ra điều ước của mình, dù phần âm thanh đã bị tắt tiếng, nhưng nhiều netizen cho rằng có thể đoán khẩu hình miệng chính là: "Mẹ tròn con vuông". Ngay sau khi anh dứt lời, Ngọc Huyền còn thể hiện nét mặt bất ngờ.

Tháng 6 vừa qua, cặp đôi vướng nghi vấn tổ chức đám cưới gấp vì có tin vui. Khi một netizen bày tỏ sự nghi ngờ: "Đoán là có baby", Ngọc Huyền đã lên tiếng phủ nhận: "Dạ không hề ạ".

Trước khi yêu Ngọc Huyền, Đình Tú từng có mối tình với diễn viên Hương Giang. Sau 5 năm bên nhau, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Nữ diễn viên chia sẻ: "Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai! Hương Giang xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu quý và ủng hộ Hương Giang. Cảm ơn người đã đồng hành cùng Giang một chặng đường dài và ý nghĩa. Và cuối cùng, chuyện đã kết thúc, chính là nên kết thúc rồi! Tạm biệt".