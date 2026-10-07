Cặp diễn viên - ca sĩ Việt "đốp chát" dậy sóng MXH sau 5 năm ly hôn

Những dòng trạng thái căng thẳng của cả hai khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Sau 5 năm đường ai nấy đi, Vinh Râu và Lương Minh Trang bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi những chia sẻ của cả hai trên mạng xã hội liên tục được đặt cạnh nhau.

Theo đó, khi tham gia một talkshow, Lương Minh Trang chia sẻ về quãng thời gian gặp biến cố của mình. Nữ ca sĩ trải lòng về quãng thời gian sau ly hôn, cô rơi vào trạng thái khó khăn và hành trình tìm lại hướng đi cho bản thân. Lương Minh Trang từng rơi vào giai đoạn trầm cảm, mất ngủ, sụt cân và có khoảng thời gian loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo.

"Khi đó tôi vừa trải qua biến cố ly hôn, bị trầm cảm nặng, mất ngủ rất nhiều. Có thể 5 ngày liên tục tôi không ngủ, không ăn và tụt xuống mười mấy ký. Khi đang ở cùng gia đình, tôi chọn dọn ra riêng", Lương Minh Trang trải lòng.

Lương Minh Trang rơi vào trầm cảm sau biến cố hôn nhân

Sau khi đoạn talkshow mới lên sóng, Vinh Râu bất ngờ có động thái trên trang cá nhân. Nam diễn viên viết: "Nhắc về nhau mà vui thì thoải mái. Nhắc mà kể lể hoài nó không hay. Tui mà lên talkshow thì đục nước. Nhưng tui muốn mọi người tôn trọng cả hai".

Dù không trực tiếp gọi tên Lương Minh Trang, bài đăng xuất hiện ngay sau chương trình khiến nhiều người cho rằng Vinh Râu đang phản hồi những chia sẻ của vợ cũ. Từ đây, câu chuyện cũ một lần nữa nóng trở lại.

Dưới phần bình luận, nhiều dân tình để lại bình luận, cho rằng Lương Minh Trang lên show kể về hành trình vượt qua biến cố, không nhắc tên trực tiếp và bày tỏ sự đồng cảm với người phụ nữ trải qua giai đoạn trầm cảm. Lúc này, Vinh Râu phản hồi: "Kể trầm cảm là tin trầm cảm? Tui không kể trầm cảm là tui không trầm cảm? Đoạn mới xong, tui im hẳn cho kể gì thì kể, đây là 5 năm rồi".

Trước những bình luận hơi hướng chỉ trích, Vinh Râu rất thẳng thắn đáp trả lại.

Không lâu sau chia sẻ của Vinh Râu, Lương Minh Trang tiếp tục có những động thái trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho rằng việc mình xuất hiện trong talkshow chủ yếu để chia sẻ về công việc, những cột mốc trong hành trình cá nhân và những thay đổi của bản thân. Với cô, chuyện ly dị là một phần trong quá khứ nên khi kể lại, đó cũng chỉ là một lát cắt trong câu chuyện cuộc đời.

Lương Minh Trang đáp trả: "Pick me boy hả? Làm clip khịa người ta thì được, in hình có chỉnh nhẹ cho bớt giống rồi đưa hẳn người ta lên bàn thờ mua vui cho clip của mình. Cách mấy clip réo tên 1 lần, cụ thể là clip hài gần nhất vẫn gọi tên tôi. Xong cái clip phỏng vấn không ai nhắc gì tới tên nửa câu, chủ yếu là nói về công việc của quá khứ và hiện tại tự nhiên nhảy dựng lên? Có thực sự coi hết cái chương trình đó không dạ? Đừng có coi người ta như bò mà dắt hoài.

Ủa mà có số điện thoại mà ta, muốn gì gọi nói chuyện nè? Sao cứ đem lên mạng xã hội dẫn dắt dư luận vậy? Anh block người ta sao người ta đọc được anh ơi anh? Anh diễn giỏi lắm anh diễn viên à! Người ta kể trầm cảm là anh nói không tin, vậy có nghĩa là phải trầm cảm đến mức ** luôn thì anh mới tin? Ôi thôi đàn ông sợ quá sợ rồi! Tỉnh táo lên mọi người ơi".

Trước động thái của Vinh Râu, Lương Minh Trang có bài viết với giọng văn khá bức xúc

Cuộc hôn nhân của Vinh Râu và Lương Minh Trang từng kết thúc trong sự chú ý của công chúng. Thời điểm công khai ly hôn năm 2021, cả hai từng nói những lời khá văn minh dành cho đối phương. Thế nhưng chỉ sau đó không lâu, những động thái trên mạng xã hội của hai người khiến câu chuyện trở nên ồn ào hơn.

Sau 5 năm, câu chuyện ly hôn của cả hai một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán. Trên mạng xã hội, tranh luận đang chia thành nhiều luồng. Một số người cho rằng sau 5 năm, những câu chuyện cũ nên được nhìn lại nhẹ nhàng hơn, đặc biệt khi cả hai đã có cuộc sống riêng. Một số khác lại cho rằng nếu một biến cố từng có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời thì việc nhắc lại trong các cuộc phỏng vấn là điều khó tránh khỏi.

Lương Minh Trang và Vinh Râu đã ly hôn 5 năm

Ảnh: FBNV