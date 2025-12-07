Cặp diễn viên 92-93 cố tình để lộ bằng chứng hẹn hò, từ bạn thân hơn 10 năm nay đã thành người yêu?

Ngày 6/12, tờ Sohu đưa tin cánh săn ảnh xứ tỷ dân vừa ghi lại được khoảnh khắc Cổ Lực Na Trát dạo phố, mua sắm cùng nam diễn viên kém 1 tuổi Tần Diệc Minh. Cặp sao tỏ ra rất thoải mái, thân thiết với nhau. Sao nam sinh năm 1993 còn chu đáo giúp mỹ nhân Tân Cương chỉnh trang lại quần áo, xách túi lớn túi bé đồ đã mua. Trước đó, vào tháng 8, paparazzi xứ tỷ dân cũng đã bắt gặp Tần Diệc Minh qua đêm ở nơi Cổ Lực Na Trát sống.

Ngay lập tức, cư dân mạng được dịp bàn tán xôn xao, ai nấy đều cho rằng mối quan hệ của cả hai không hề bình thường. Nhiều người thậm chí còn nghi vấn mỹ nhân Tân Cương và Tần Diệc Minh đang cố tình công khai mối quan hệ yêu đương. Vào tháng 5, Cổ Lực Na Trát được tiết lộ đã chia tay với tài tử Trương Vân Long chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Sau đó, cô thường xuyên xuất hiện bên Tần Diệc Minh. Do đó, netizen cho rằng Tần Diệc Minh nhiều khả năng là bạn trai mới của mỹ nữ sinh năm 1992 này.

Tần Diệc Minh chăm sóc Na Trát ân cần trong lúc dạo phố, mua sắm

Cặp sao vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức bạn bè

Trước nghi vấn tình ái rầm rộ MXH, Cổ Lực Na Trát và Tần Diệc Minh chưa lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, người hâm mộ của mỹ nữ Tân Cương đẹp nhất Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ. Họ cho biết Cổ Lực Na Trát và Tần Diệc Minh là đồng nghiệp thân thiết, xem nhau như anh em 1 nhà. Mẹ Na Trát đã nhận Tần Diệc Minh là con trai nuôi hơn 10 năm qua, thậm chí còn dành riêng cho anh 1 phòng trong nhà. Theo Cổ Lực Na Trát, không ít bạn trai cũ của cô đã ghen tuông với Tần Diệc Minh vì mối quan hệ đặc biệt giữa anh với gia đình cô.

Mẹ Cổ Lực Na Trát đã nhận Tần Diệc Minh là con trai nuôi. Vì vậy, người hâm mộ cho rằng mỹ nhân Tân Cương và Tần Diệc Minh xem nhau như người 1 nhà

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, là mỹ nhân Tân Cương đẹp nhất nhì showbiz Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, cô lại là người đẹp có đời sống tình ái tai tiếng. Từ khi bước chân vào ngành giải trí đến nay, cô không dưới 5 lần dính thị phi tình cảm vấy bẩn danh tiếng. Mỹ nhân Tân Cương từng bị chỉ trích vì nghi vấn chen chân vào chuyện tình cảm của Trịnh Sảng - Trương Hàn.

Theo Sina, cuộc tình tai tiếng với Trương Hàn khiến Na Trát gặp khủng hoảng, chịu nhiều tổn thương. Vì mang tiếng xấu kẻ thứ 3, Cổ Lực Na Trát bị bạo lực mạng nghiêm trọng đến mức gặp vấn đề tâm lý, bị rụng tóc và stress kéo dài. Không chỉ Na Trát, người thân của cô cũng bị thóa mạ, tấn công. Sau đó, mỹ nhân Tân Cương phải khóa bình luận trên trang cá nhân 7 năm để tránh nhìn thấy những lời miệt thị và đến năm 2023 cô mới dám mở lại.

Trương Hàn - Na Trát từng có giai đoạn yêu đương mặn nồng. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả 2 không được công chúng ủng hộ vì vướng tai tiếng ngoại tình. Trương Hàn bị nghi lừa dối Trịnh Sảng, còn Na Trát bị cho là kẻ thứ ba

Đến năm 2022, cô lại lần nữa đánh mất thiện cảm của công chúng vì dính vào cuộc tình tay 3 với Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính. Theo đó, Na Trát đã có mối quan hệ mập mờ với Từ Khai Sính trong lúc nam diễn viên này còn chưa chấm dứt hoàn toàn với Trương Thiên Ái. Ngoài ra, vụ việc cô từng bị bạn trai cũ 2 lần tung ảnh riêng tư cũng khiến Cổ Lực Na Trát đánh mất cơ hội vươn lên hàng ngũ sao hạng A.

Mỹ nhân Tân Cương từng có thời gian mập mờ với Từ Khai Sính giữa lúc nam diễn viên này chưa hoàn toàn dứt tình với Trương Thiên Ái

Cổ Lực Na Trát từng bị bạn trai cũ tung ảnh riêng tư, khiến danh tiếng của cô bị tổn hại nặng nề

Ngày 14/11/2024, paparazzi xứ tỷ dân vừa tung 2 clip "tóm gọn" Trương Vân Long đến nhà của Cổ Lực Na Trát hẹn hò vào lúc đêm khuya. Cặp sao được cho là nảy sinh tình cảm sau khi tham gia show thực tế Cánh Cửa Du Lịch Tùy Ý.

Trong chương trình, cả 2 có nhiều khoảnh khắc đáng yêu, thân thiết và chủ động chăm sóc đối phương. Không chỉ vậy, Trương Vân Long từng tâm sự rằng mẹ hy vọng anh tìm được 1 cô bạn gái tuổi Thân để yêu đương và kết hôn. Ngay sau đó, Thừa Lỗi liền chỉ sang Na Trát và nói: "Chị ấy tuổi Khỉ kìa anh". Mối quan hệ của Trương Vân Long và Na Trát được công chúng ủng hộ. Họ được khen xứng đôi vừa lứa, có tương tác dễ chịu.

Mối tình của Cổ Lực Na Trát và Trương Vân Long nhận được sự ủng hộ của khán giả

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo