Cặp chị em sinh đôi sở hữu visual "xinh đôi", 1 người đang hẹn hò Song Luân

“Xinh” đôi đúng nghĩa, cặp chị em này sở hữu visual khiến ai nhìn cũng mê mẩn.

Những cặp chị em sinh đôi vốn đã dễ gây chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình giống nhau như “copy - paste”. Thế nhưng khi cả hai cùng có gu thời trang tốt, thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh chỉn chu thì độ nhận diện lại càng tăng. Trên TikTok và Instagram, không khó để bắt gặp những cặp song sinh trở thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ visual nổi bật.

Thùy Linh và Hồng Ánh, sinh năm 2001, cũng là một cặp chị em như vậy.

Trên mạng xã hội, hai cô nàng được biết đến với tên Narl Nguyễn và Jazzy Nguyễn, sở hữu khoảng 100k người theo dõi trên Instagram. Cả hai hiện đều đang làm mẫu ảnh, nhà sáng tạo nội dung, KOL trên MXH.

Cặp chị em sinh đôi Linh Ánh được nhiều người yêu thích trên MXH

Được biết, cặp song sinh bén duyên với công việc mẫu ảnh từ giữa năm 2020 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng cùng phong cách thời trang khá riêng. Không chỉ có lợi thế về visual, Thùy Linh và Hồng Ánh còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang khá năng nổ khi từng xuất hiện nhiều trên các ấn phẩm, hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang tại Việt Nam và cả một số local brand nước ngoài tại Thái Lan.

Điểm thú vị là dù sở hữu diện mạo tương đồng, hai chị em không cố gắng biến mình thành một “bản sao” của đối phương. Mỗi người vẫn có cách tạo dấu ấn riêng thông qua cách trang điểm, phối đồ và thần thái trước ống kính.

Trong những bộ ảnh chung, Thùy Linh và Hồng Ánh thường lựa chọn một món đồ hoặc màu sắc chủ đạo để tạo sự đồng điệu, sau đó biến tấu theo cá tính của từng người. Khi thì cùng diện những set đồ cá tính, khi lại chuyển sang phong cách nữ tính, quyến rũ. Cách phối đồ này giúp hai chị em vừa có cảm giác matchy nhưng cũng vẫn tôn được vẻ đẹp riêng của từng người.

Cả hai hiện tại cùng hoạt động mẫu ảnh, KOL trên MXH

Hai chị em thường lựa chọn diện đồ matchy nhưng vẫn khoe được cá tính riêng

Visual của cả hai cũng là một trong những yếu tố khiến dân mạng chú ý. Sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh thoát, vóc dáng cân đối và khả năng biến hóa trước ống kính, Thùy Linh và Hồng Ánh có thể cân nhiều phong cách khác nhau.

Đáng chú ý, trong cặp chị em sinh đôi này, Thùy Linh - hay Narl Nguyễn hiện còn được biết đến nhiều hơn sau khi vướng nghi vấn đang hẹn hò với Song Luân.

Cô từng theo học tại Học viện Thời trang London Hà Nội, đồng thời là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ ảnh lookbook và chiến dịch thời trang. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh du lịch, cà phê, những khoảnh khắc đời thường xen kẽ các bộ ảnh thời trang được đầu tư về hình ảnh.

Narl Nguyễn được biết đến nhiều hơn khi lộ loạt hint hẹn hò với Song Luân

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Cặp đôi thường xuyên check-in cùng chỗ, có nhiều động thái ngầm "đánh dấu chủ quyền"

Tên tuổi Narl Nguyễn đặc biệt được chú ý bởi loạt “hint” tình cảm với Song Luân. Từ cuối năm 2025, cả hai nhiều lần bị dân mạng phát hiện những chi tiết trùng hợp khi check-in tại cùng địa điểm. Đến tháng 3/2026, cặp đôi tiếp tục gây bàn tán khi cùng đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng tại một resort ở Nha Trang. Dù không xuất hiện chung trong khung hình, từ bãi biển, cầu gỗ, hồ bơi cho đến không gian xung quanh đều có nhiều điểm trùng khớp.

Không chỉ vậy, Song Luân và Narl Nguyễn còn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Cả hai từng đăng lại các video của đối phương trên TikTok, trong khi Song Luân cũng nhiều lần thả tim những bài đăng của Narl Nguyễn. Gần đây nhất, mỹ nhân sinh năm 2k1 còn được cho là đã về ra mắt gia đình bạn trai khi cô đăng ảnh tham dự đám cưới của em gái Song Luân.

Dù chuyện tình cảm chưa được cả hai công khai xác nhận theo cách chính thức nhưng với hàng loạt hint trên thì netizen càng thêm chắc chắn về mối quan hệ đặc biệt này.

Tổng hợp/ Ảnh: IGNV