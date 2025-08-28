Cặp chị - em hot nhất Vbiz: Công khai tình cảm sau vài tháng ly hôn, 4 năm yêu toàn sóng gió

Ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy kết hôn vào năm 2010. Cả hai có một con trai chung nhưng sau 1 thập kỷ chung sống đã thông báo đường ai nấy đi. Ly hôn chồng cũ được 3 tháng, "nữ hoàng phòng trà" được chú ý khi công khai chuyện tình cảm với trai trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu.

Không giống như nhiều các cặp đôi Vbiz khác, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên cạnh nhau. Lệ Quyên và bạn trai hiện đang sinh sống trong căn biệt thự rộng 600m2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói về người yêu kém 12 tuổi, Lệ Quyên chia sẻ: "Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này. Ngày xưa đấng mày râu mà bằng tuổi Quyên là mình đã không nói chuyện rồi, nói gì với mấy ông bằng tuổi vì mình già trước người ta 5-7 tuổi rồi.

Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời, không những nói chuyện mà mình còn nói chuyện rất sâu, rồi tự nguyện gọi ai đó mà mình chấp '12 cái cột điện' là mình, là anh. Phụ nữ khi chọn người đàn ông sẽ quên hết những giới hạn miễn người ta đủ tuổi vị thành niên là được, từ 18 tuổi trở lên là chúng ta có quyền lựa chọn... miễn chúng ta thấy phù hợp với nhau".

Trong làng giải trí Việt, nhắc đến những cặp đôi chị - em, công chúng khó có thể bỏ qua mối tình giữa ca sĩ Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chính thức công khai hẹn hò từ năm 2021

Từ khi công khai tình cảm, động thái của cặp đôi đã trở thành tâm điểm chú ý

Giống như nhiều cặp đôi khác, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu từng không ít lần đối diện với những ý kiến trái chiều từ công chúng. Có người dè bỉu cho rằng cả hai có sự cách biệt về tuổi tác, song cũng có không ít fan bày tỏ sự ủng hộ cho mối quan hệ của cặp đôi.

Trước những lời bàn tán, Lệ Quyên không im lặng mà nhiều lần lên tiếng bênh vực nửa kia. Vừa qua, chuyện tình cảm của cô và bạn trai kém tuổi liên tục trở thành tâm điểm bàn tán. "Nữ hoàng phòng trà" vướng tin đồn bị tình trẻ lừa mất biệt thự trăm tỷ. Thông tin này không chỉ khiến dư luận xôn xao mà còn ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh cũng như uy tín của nữ ca sĩ. Trước những lời đồn đoán trên mạng xã hội, giọng ca Giấc mơ có thật đã phải lên tiếng để làm rõ sự thật.

"Mình đang tìm hiểu về các bạn, xem các bạn kiếm được bao nhiêu tiền, ở đâu mà các bạn bất chấp vu khống, coi thường danh dự cá nhân người khác, coi thường pháp luật như thế. Bao nhiêu người khổ vì sự bịa đặt như thế này. Ngoài trang này ra, Quyên đang kiếm tất cả các trang vu khống ngang ngược thế này để xử lý luôn", Lệ Quyên bày tỏ thái độ bức xúc.

Lệ Quyên luôn đứng ra bênh vực bạn trai kém 12 tuổi trước những thông tin tiêu cực

Sau hơn 4 năm gắn bó bên nhau, mối quan hệ của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn gắn bó bền chặt dù 5 lần 7 lượt vướng nghi vấn toang. Nữ ca sĩ từng tâm sự đã coi Lâm Bảo Châu là bạn đời, không cần cưới hỏi. "Với tôi, bản chất mối quan hệ gắn bó từ ba năm trở lên thì đã là bạn đời.

Có mối tình kéo dài 10 năm, nhưng có người chỉ vài tháng yêu nhau đã đi đến hôn nhân. Mối quan hệ của tôi và Châu đến nay đã bước sang năm thứ 5, vậy tại sao không xem nhau là bạn đời để thoải mái. Còn sự viên mãn ở tương lai thế nào tùy vào nỗ lực, cố gắng của hai người.

Chuyện diện váy cưới hay làm cô dâu, tôi đều đã trải qua hết. Tôi nếm trải hết mọi hỷ nộ ái ố của cuộc đời nên nhìn nhận vấn đề này rất bình thản. Điều tôi quan trọng hơn cả là phải mang đến niềm vui, hạnh phúc cho nhau hơn là ràng buộc bởi hình thức nào đó. Với tôi, điều gì cần sẽ làm nhưng sẽ không cố để thực hiện nếu thấy không mang ý nghĩa hoặc chỉ vì sợ định kiến của xã hội", cô cho hay.

Nữ ca sĩ 8x cho biết đã coi Lâm Bảo Châu là bạn đời, không cần cưới hỏi