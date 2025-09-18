Cặp Chị đẹp - Á hậu Vbiz hẹn hò đồng giới đã chia tay?

Thời gian qua, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh là hai cái tên gây chú ý trong làng mẫu Việt khi dính nghi vấn hẹn hò đồng giới. Cả hai nhiều lần xuất hiện thân thiết bên nhau, đăng tải hình ảnh thân thiết, bị soi hint đi du lịch chung. Dù chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng qua hành động của cặp đôi cũng nói lên tất cả.

Tuy nhiên, mới đây cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện loạt động thái lạ, làm dấy lên tin đồn cả hai đã đường ai nấy đi. Trên trang cá nhân, Hà Kino đăng tải clip của bản thân và đính kèm dòng trạng thái ẩn ý: "Mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp một người. Người sinh ra để dành cho mình. Không sớm, cũng chẳng trễ, họ sẽ đến và cho bạn thấy rằng bạn xứng đáng được trân trọng và yêu thương".

Trong khi đó, Vũ Thúy Quỳnh cũng đăng tải dòng trạng thái tâm trạng trên story: "Có một bông hoa sau rất nhiều năm rực rỡ, đã chọn thu mình lại khi tiết trời đang độ trong xanh. Giữa khoảng không ngọt ngào nắng mai, từng cánh hoa lần lượt khép mình. Những mong manh nằm san sát nhau, khễ ôm lấy phần nhụy hoa đã bao ngày sứt mẻ".

Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh vướng nghi vấn hẹn hò vì bị soi loạt hint đáng ngờ

Tuy nhiên gần đây, cả hai liên tục phát tín hiệu lạ khiến netizen cho rằng đã chia tay

Trên trang cá nhân, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh đăng tải dòng trạng thái tâm trạng

Đáng chú ý, cư dân mạng còn phát hiện ra cả Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh hiện không theo dõi nhau trên Instagram. Trước đó, cả hai có mối quan hệ thân thiết, luôn kè kè bên nhau ở các sự kiện lớn nhỏ. Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh cũng đã không còn đăng tải hình ảnh bên nhau như trước. Những dấu hiệu này khiến nhiều người cho rằng mối tình đồng giới từng được khán giả ngầm ủng hộ giữa Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh đã rạn nứt.

Tháng 4/2025, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh từng vướng tin đồn đường ai nấy đi. Thế nhưng ngay sau đó, Hà Kino lại gây chú ý khi chia sẻ story chứa bình luận của một netizen được cho là nhắc đến Vũ Thúy Quỳnh: "Ê vậy là bà VTQ (PV – Vũ Thúy Quỳnh) chắc phải chăm lo cho team lắm bà My mới khóc thương bà vậy". Hành động này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng Hà Kino đang ngầm bày tỏ sự bênh vực và cảm thông cho Vũ Thúy Quỳnh trong vai trò mentor tại chương trình Miss International Queen Vietnam 2025.

Cả hai bị soi ra hiện không theo dõi nhau trên Instagram

Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh trước đó từng như hình với bóng, đồng hành ở các sự kiện lớn nhỏ

Tháng 10/2023, người mẫu Hà Kino và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ dính nghi vấn hẹn hò. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai có nhiều cử chỉ thân mật tại đêm Chung kết The New Mentor. Không dừng lại ở đó, trong suốt thời gian sau, cư dân mạng liên tục phát hiện loạt “hint” tình cảm được cho là bằng chứng yêu đương của cặp đôi.

Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ về mối quan hệ với Hà Kino trong buổi phỏng vấn với chúng tôi: "Hà là thầy dạy catwalk của tôi, là một người tôi yêu quý, giúp đỡ tôi nhiều thứ. Hà rất quan tâm, lo lắng cho tôi, điều gì tôi cũng chia sẻ với Hà. Tôi muốn cảm ơn Hà vì đã luôn động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thi The new mentor".

Cả hai dính nghi vấn hẹn hò từ tháng 10/2023