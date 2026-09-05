Cặp ca sĩ 96-99 đình đám bí mật kết hôn có con đầu lòng, thuê nhà ở tận ngoại ô chung sống để giấu giếm

Cặp đôi hơn kém nhau 3 tuổi này được cho biết có con chung vào năm ngoái.

Ngày 5/9, tờ NHK Nhật Bản đưa tin một nam thần tượng 9X nổi tiếng cùng cựu thành viên gen Z thuộc nhóm nhạc nữ hàng đầu được tiết lộ đã bí mật kết hôn, có con chung. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Không để dân tình đoán mò quá lâu, truyền thông Nhật Bản đã tiết lộ danh tính 2 nhân vật chính.

Theo đó, cặp sao được nhắc đến nói trên là Keigo Hagiya và Miria Watanabe. Keigo Hagiya SN 1996, là thành viên nhóm nhạc thần tượng nam 7ORDER (tên cũ Love-tune), trực thuộc công ty giải trí nổi tiếng Nhật Bản Johnny & Associates (nay là STARTO ENTERTAINMENT). Còn Miria Watanabe SN 1999, từng là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Nogizaka46. Cô rời nhóm vào năm 2021.

Keigo Hagiya và Miria Watanabe là 2 ngôi sao được cho biết đã bí mật kết hôn, có con chung từ năm ngoái. Ảnh: Instagram.

Tờ Yahoo Japan cho biết Keigo Hagiya và Miria Watanabe quen biết sau khi cùng tham gia vở kịch sân khấu Little Fandango vào năm 2022. Không lâu sau, các nguồn tin trong giới tiết lộ cặp sao đang hẹn hò. Vào ngày 5/9, mức độ nghiêm túc trong mối quan hệ của hai ca sĩ 9X được tờ NEWS Post Seven tiết lộ.

Cánh săn ảnh đã bắt gặp Keigo Hagiya và Miria Watanabe che chắn kín mít rời khỏi căn hộ để đi gặp bạn bè. Khi di chuyển ra xe, trên tay của mỹ nhân sinh năm 1999 cầm 1 bình sữa dùng cho em bé. Tờ NEWS Post Seven cũng tìm hiểu được Keigo Hagiya và Miria Watanabe đã kết hôn, nhưng không công khai mối quan hệ vợ chồng với người hâm mộ. Đặc biệt, Miria Watanabe đã sinh con đầu lòng vào năm ngoái. Hiện, Keigo Hagiya và Miria Watanabe xây dựng tổ ấm tại căn hộ đi thuê nằm ở ngoại ô Tokyo (Nhật Bản).

Cặp sao được trông thấy ra ngoài cùng nhau. Trên tay mỹ nhân gen Z còn cầm 1 bình sữa em bé. Ảnh: NEWS Post Seven.

Nguồn tin thân cận cũng cho biết cả Keigo Hagiya và Miria Watanabe đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, vì vậy việc công khai những thay đổi trong đời sống tình cảm riêng tư không phải chuyện dễ dàng với họ. Cả hai đều sợ chuyện kết hôn sinh con sẽ ảnh hưởng đến công việc, khiến bản thân mất đi lượng lớn fan. Dù bận rộn với công việc, nhưng cặp sao vẫn cố gắng cùng nhau vun vén gia đình, chăm sóc con nhỏ.

Keigo Hagiya và Miria Watanabe không dám công khai mối quan hệ vợ chồng của mình. Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo