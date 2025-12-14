Cấp báo: Ca sĩ L hạng A và ngọc nữ M yêu bí mật đã dọn tới sống sát cạnh nhau

Sáng 14/12, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ hàng đầu Nhật Bản LEO (thành viên nhóm nhạc hạng A BE:FIRST) đang hẹn hò bí mật với nữ diễn viên kiêm người mẫu xinh đẹp Yokota Mayuu. Theo nguồn tin, cặp đôi đã hẹn hò được khoảng 1 năm, hiện đang ở trong mối quan hệ vô cùng nghiêm túc và vừa dọn tới sống sát cạnh nhà nhau. Được biết, 2 ngôi sao đã quyết định thuê nhà trong cùng 1 khu phức hợp cao cấp.

1 người quen của LEO cho biết thêm, 2 nghệ sĩ còn đang cân nhắc tới chuyện kết hôn: "Tôi được biết LEO - Yokota Mayuu gặp nhau qua sự giới thiệu của 1 người bạn chung và sau đó họ dần phát triển thành tình yêu. Họ đã hẹn hò được hơn 1 năm rồi. LEO hiện rất say đắm đối phương. Anh ấy cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi đó, vì vậy chắc là sẽ sớm có tin vui thôi".

LEO - Yokota Mayuu đang hẹn hò bí mật, đã dọn tới sống trong cùng 1 khu phức hợp

Và mới đây, trang tin nổi tiếng của Nhật Bản Friday Digital đã nắm trong tay bằng chứng cho thấy LEO - Yokota Mayuu thực sự đã dọn tới sống sát cạnh nhau. Theo đó, ngọc nữ Yokota lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi rời khỏi khu phức hợp cao cấp vào sáng sớm. Và chỉ sau đó 15 phút, LEO cũng được bắt gặp rời khỏi khu phức hợp nói trên từ 1 lối ra khác. Vào thời điểm đó, cặp đôi đang trên đường tới tham gia ghi hình cho 1 chương trình buổi sáng có tên Lavvit. Sau đó 1 tuần, 2 ngôi sao lại được bắt gặp rời khỏi khu phức hợp cao cấp qua 2 lối ra khác nhau, và cách nhau đúng 15 phút. Có thể thấy, dù cặp đôi ca sĩ hạng A - ngọc nữ đình đám cố gắng che giấu hành tung song vẫn không thể qua mặt được paparazzi xứ sở hoa anh đào.

LEO - Yokota Mayuu vừa lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi rời khỏi cùng 1 khu phức hợp bằng 2 lối khác nhau

Ký giả của tờ Friday Digital đã trực tiếp liên hệ tới 2 công ty quản lý của LEO - Yokota Mayuu để đặt câu hỏi về nghi vấn 2 nghệ sĩ đang hẹn hò bí mật. Và đại diện của cả 2 ngôi sao cùng đưa ra câu trả lời giống hệt nhau: "Đó là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ’. Truyền thông Nhật Bản nhận định, phía LEO - Yokota Mayuu đã ngầm xác nhận thông tin 2 ngôi sao 9X là 1 cặp đôi yêu nhau qua tuyên bố nói trên.

LEO sinh năm 1998, chính thức debut làng giải trí Jbiz khi vừa tròn 18 tuổi. Anh được chọn vào đội hình ra mắt của BE:FIRST hồi năm 2021 và cùng nhóm gặt hái nhiều thành công vang dội với hàng loạt bản hit chiếm lĩnh hạng 1-2 trên bảng xếp hạng danh giá Oricon. Trong khi đó, Yokota Mayuu kém LEO 1 tuổi, chính thức bước chân vào showbiz khi mới 15 tuổi, hiện trực thuộc công ty quản lý Asia Cross. Cô sở hữu nhan sắc chuẩn ngọc nữ, được công chúng xứ sở mặt trời mọc biết đến rộng rãi qua loạt phim như Oshi no Satsujin, Mars: Zero no Kakumei, Friends Games: R4,...