Cặp bạn thân lão hoá ngược đỉnh nhất Vbiz: Visual trẻ đẹp cả đôi, 13 năm trời trôi đi mà như hôm qua với hôm nay

Không lộ diện thì thôi chứ cứ xuất hiện cùng nhau là đôi bạn thân này lại bùng nổ truyền thông.

Trong showbiz Việt, tình bạn bền chặt kéo dài suốt 13 năm giữa Trang Pháp và Băng Di luôn khiến công chúng ngưỡng mộ. Chẳng những gắn bó khăng khít từ thuở mới vào nghề, mỗi lần đôi bạn thân này đứng chung một khung hình đều khiến cư dân mạng được một phen "đứng ngồi không yên" vì sự đẹp đôi và năng lượng tích cực mà cả hai mang lại. Mới đây nhất, xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim Lên Hương tại TP.HCM, cặp bài trùng này đã nhanh chóng tạo nên một màn "náo loạn" thảm đỏ. Ngay từ giây phút vừa lộ diện, hai cô gái đã đẩy bầu không khí của sự kiện trở nên náo nhiệt với màn "gấp đôi visual" cùng những tương tác tình cảm, vui vẻ.

Băng Di và Trang Pháp tại premiere Lên Hương

Nhìn vào visual phát sáng của cả hai tại sự kiện, khán giả chỉ biết thốt lên hai từ "cực phẩm". Trong khi Chị đẹp Trang Pháp chiếm trọn spotlight với mái tóc hồng rực rỡ, diện chiếc đầm hai dây lụa satin ôm sát đường cong đầy gợi cảm thì Băng Di lại chọn phong cách menswear quyền lực nhưng không kém phần quyến rũ. Cô diện chiếc áo blazer trắng xẻ sâu khoe vòng một hờ hững, kết hợp cùng chân váy đen dáng dài thanh lịch.

Càng nhìn càng thấy hai người đẹp trông mặn mà, trẻ trung bất chấp thời gian. Mới hồi nào còn là những cô gái dắt tay nhau vượt qua thử thách ở Cuộc Đua Kỳ Thú mà giờ đây, sau 13 năm thanh xuân trôi qua, trông họ vẫn cứ như "ngày hôm qua và ngày hôm nay" chẳng hề già đi mà chỉ có "slay" thêm. Đôi bạn thân mải miết nắm tay nhau sải bước, tạo dáng hết mình và trao nhau những cử chỉ thân thiết, nhí nhảnh trước ống kính truyền thông.

Mới ngày nào còn non nớt, nhí nhảnh...

... mà giờ đã thành những quý cô "slay" hết cỡ

Đáng chú ý tại sự kiện lần này, Băng Di xuất hiện với một vị trí vô cùng đặc biệt khi cô là nhà đồng đầu tư của bộ phim điện ảnh Lên Hương. Tạm gác lại vai trò diễn viên quen thuộc, Băng Di khiến nhiều người nể phục bởi sự đa tài và nhạy bén khi lấn sân sang mảng sản xuất, đầu tư phim ảnh.

Nhìn lại sự nghiệp, Băng Di là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam qua hàng loạt vai diễn ấn tượng, đặc biệt là những vai phản diện sắc sảo trong các bộ phim đình đám như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Lạc Lối, Hoa Sơn Trà, Đất Rừng Phương Nam... Cùng với nhan sắc ngày càng thăng hạng, quý phái, sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh của Băng Di hiện tại đều đang ở giai đoạn rực rỡ và thành công viên mãn.

Về phía Trang Pháp, sau cột mốc bùng nổ tại một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, cô tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của mình trong lòng công chúng với tư cách một nghệ sĩ đa năng từ ca hát, trình diễn đến sáng tác. Tại sự kiện, nữ ca sĩ cũng liên tục ôm hôn và bày tỏ sự tự hào, chúc mừng cho bước tiến mới trong sự nghiệp của cô bạn thân Băng Di.