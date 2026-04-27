Cặp anh em hiếm có: Người là đạo diễn trăm tỷ, người tham gia nhiều bom tấn Hollywood

Trong làng điện ảnh Việt, hiếm có cặp anh em nào để lại dấu ấn rõ nét như Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn. Một người thành danh với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất “mát tay”, người còn lại ghi dấu ấn bằng hình tượng ngôi sao hành động.

Charlie Nguyễn - đạo diễn từng là bảo chứng phòng vé

Charlie Nguyễn (tên thật Nguyễn Chánh Trực) sinh năm 1968 tại TP.HCM, sang Mỹ định cư cùng gia đình từ đầu thập niên 1980. Tại đây, anh sớm tiếp cận môi trường làm phim chuyên nghiệp, từng bước khẳng định mình với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh là bộ phim Dòng máu anh hùng có sự góp mặt của em trai - Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân. Dù không đạt doanh thu cao ở thời điểm ra mắt, bộ phim sau đó lại được đánh giá là tác phẩm đặt nền móng cho dòng phim hành động Việt Nam hiện đại.

Sau đó, Charlie Nguyễn liên tiếp tạo dấu ấn với hàng loạt phim ăn khách như Để mai tính, Tèo em, Chàng vợ của em, hay vai trò sản xuất của Em chưa 18. Anh từng được xem là “cái tên bảo chứng doanh thu” của phòng vé Việt.

Trong giai đoạn sau đó, Charlie Nguyễn thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam, vẫn có cơ hội tham gia các dự án điện ảnh lớn tại Hollywood, trong đó có Ngọa hổ tàng long 2, làm việc cùng những ê-kíp từng đoạt giải Oscar. Tuy nhiên, anh thừa nhận không tìm thấy sự thỏa mãn trong môi trường này.

Chính vì vậy, Charlie Nguyễn dần thu hẹp công việc tại Mỹ để tập trung toàn lực cho Chánh Phương Films – hãng phim do anh sáng lập tại Việt Nam. Đây là đơn vị đứng sau nhiều dự án nổi bật như Bẫy rồng, Bụi đời Chợ Lớn, Cưới ngay kẻo lỡ, Hồn papa da con gái…

Dẫu vậy, hành trình làm phim của anh cũng không thiếu thất bại. Năm 2020, bộ phim Người cần quên phải nhớ do anh sản xuất chỉ thu về khoảng 2 tỷ đồng, chịu lỗ. Sau cú vấp này, Charlie Nguyễn thẳng thắn nhìn nhận: Khán giả đến rạp vì chất lượng phim, không phải vì lời kêu gọi ủng hộ.

Nhiều năm gần đây, anh không còn ra phim đều đặn mà chuyển sang nhiều vai trò khác như đầu tư, sản xuất, xây dựng các khóa học về biên kịch – đạo diễn. Ở tuổi U60, anh cho biết vẫn bị cuốn hút bởi những thử thách trong nghề . Mới đây, anh và Phan Gia Nhật Linh hợp tác trong Đại tiệc trăng máu 8.

Về đời tư, Charlie Nguyễn kết hôn với Diane Nguyễn, có một con gái tên Jasmine và ly hôn năm 2012.

Johnny Trí Nguyễn – ngôi sao hành động

Nếu người anh là nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng thì Johnny Trí Nguyễn lại là gương mặt quen thuộc trước ống kính với hình tượng ngôi sao hành động.

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 tại Bình Dương, sang Mỹ từ năm 8 tuổi. Tại đây, anh theo đuổi nhiều con đường nghệ thuật, từ ca sỹ đến cascadeur (diễn viên đóng thế) tại Hollywood.

Nhờ nền tảng võ thuật vững chắc, Johnny Trí Nguyễn tham gia đóng thế trong nhiều bom tấn như Spider-Man, Spider-Man 2, We Were Soldiers, Starship Troopers 2… Anh cũng gây chú ý tại châu Á với vai diễn trong Tom-Yum-Goong cùng ngôi sao võ thuật Tony Jaa.

Trở về Việt Nam, Johnny Trí Nguyễn nhanh chóng trở thành ngôi sao của dòng phim hành động. Anh ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Nụ hôn thần chết, Tèo em, Hồn Trương Ba - da hàng thịt…

Không chỉ diễn xuất, anh còn tham gia sản xuất, dàn dựng hành động cho nhiều dự án, góp phần nâng tầm chất lượng các pha võ thuật trong phim Việt.

Sau bộ phim Fan cuồng (2016) , Johnny Trí Nguyễn dần rút khỏi màn ảnh, tập trung vào võ thuật. Anh điều hành võ đường Liên Phong, phát triển giải đấu MMA mang tên Gods of Martial Arts (GMA), đồng thời theo đuổi lối sống thiền định.

Sau thời gian dài im ắng, Johnny Trí Nguyễn trở lại điện ảnh với dự án Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh trong vai trò đạo diễn hành động và diễn viên. Anh và Charlie Nguyễn cũng đang ấp ủ thực hiện Dòng máu anh hùng 2 – phần tiếp theo của bộ phim từng làm nên tên tuổi hai anh em.

Bên cạnh nghệ thuật và võ thuật, Johnny Trí Nguyễn còn có niềm đam mê lớn với môtô, sở hữu bộ sưu tập nhiều dòng xe khác nhau.

Về đời tư, Johnny Trí Nguyễn khá kín tiếng. Gần đây, anh vướng tin đồn tình cảm với người đẹp kém 24 tuổi Kalli Nguyễn khi cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện và tương tác trên mạng xã hội. Trước những tin đồn về đời tư, nam diễn viên không lên tiếng.