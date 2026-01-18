Nam nghệ sĩ nổi tiếng ai cũng nhớ mặt vừa đột ngột qua đời

Ngày 18/1, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên Lương Tiểu Long đã qua đời ở tuổi 77. Thông tin này được người thân và bạn bè của "quái nhân màn ảnh Hoa ngữ" xác nhận. Nguồn tin cho biết Lương Tiểu Long trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14/1. Nguyên nhân qua đời của ông được người thân giữ kín. Hiện, gia đình tài tử âm thầm chuẩn bị hậu sự. Tang lễ cố diễn viên dự kiến tổ chức vào ngày 26/1, tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Lần cuối cùng Lương Tiểu Long xuất hiện là vào ngày 13/1. Ông gặp gỡ bạn bè với dáng vẻ khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Không ai ngờ chỉ 1 ngày sau, nam diễn viên đã đột ngột qua đời. Sự ra đi bất ngờ của Lương Tiểu Long gây chấn động showbiz Hoa ngữ. Ông là ngôi sao quốc dân, ký ức thanh xuân của thế hệ khán giả 8X. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương ngôi sao gạo cội.

Lương Tiểu Long qua đời không rõ nguyên nhân. Ảnh: Sohu.

Lương Tiểu Long sinh năm 1948. Ông học võ từ nhỏ và vào showbiz đóng phim võ thuật - hành động từ năm 15 tuổi. Lương Tiểu Long từng nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá như Nam diễn viên hành động xuất sắc tại Lễ trao giải Kungfu Trung Quốc toàn cầu năm 2007 hay Siêu sao Kungfu truyền kỳ tại LHP Quốc tế Fantasia ở Canada năm 2010. Ở thời đỉnh cao, tên tuổi của nam diễn viên sánh ngang hàng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long. Họ được gọi là nhóm "Tứ Long" trong giới võ học Hong Kong (Trung Quốc).

Danh tiếng Lương Tiểu Long từng nổi danh khắp châu Á với các phim Hoàng Phi Hồng Tứ Đại Đệ Tử, Kim Bảng Anh Hùng, Hoắc Nguyên Giáp... Tuy nhiên, Lương Tiểu Long có 10 năm ở ẩn, không xuất hiện trên màn ảnh. Mãi đến năm 2003, Lương Tiểu Long mới tái xuất với vai "quái nhân phản diện" Hỏa Vân Tà Thần trong Tuyệt đỉnh Kung Fu, do Châu Tinh Trì đạo diễn. Phân cảnh Hỏa Vân Tà Thần đấu võ cóc tay đôi với nhân vật của Châu Tinh Trì cho đến giờ vẫn được coi là cảnh phim kinh điển trên màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Hỏa Vân Tà Thần cũng là vai diễn để đời của Lương Tiểu Long.

Hỏa Vân Tà Thần trong Tuyệt Đỉnh Kung Fu là vai diễn huyền thoại của Lương Tiểu Long. Ảnh: Sina.

