Cảnh tượng vừa xảy ra trên biển Khánh Hòa khiến nhiều người thốt lên: Thật hiếm có!

Biển luôn có cách khiến con người bất ngờ, không phải bằng những điều ồn ào mà bằng những khoảnh khắc chỉ thoáng qua nhưng đủ để người chứng kiến nhớ rất lâu. Mới đây, một cảnh tượng như thế đã xảy ra trên vùng biển Khánh Hòa.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, đoàn công tác số 9 trên tàu 561 bắt gặp đàn cá heo bất ngờ xuất hiện ngay trước mũi tàu. Nhiều con liên tục nhảy vọt lên khỏi mặt nước, bơi song song như đang đua với con tàu giữa biển lặng.

Đàn cá heo bơi theo tàu khoảng 15 phút rồi mới rời đi, để lại cho những người có mặt cảm giác thích thú xen lẫn ngỡ ngàng trước một khoảnh khắc được xem hiếm có, không dễ bắt gặp.

Thực tế, cá heo đã từng nhiều lần xuất hiện ở một số vùng biển của Việt Nam, theo dạng cá thể riêng biệt hoặc đàn số lượng lớn. Dù mỗi lần diễn ra trong một bối cảnh khác nhau, điểm chung là đều khiến người dân, du khách và cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Từ Quảng Ninh đến Nam Trung Bộ, những vùng biển từng bắt gặp cá heo

Gần đây nhất là cuối tháng 3/2026, tại khu vực biển sát đảo Cái Chiên, Quảng Ninh, một nhóm ngư dân bất ngờ bắt gặp khoảng 6 con cá heo trắng bơi rất gần thuyền. Theo VTV, đàn cá liên tục ngoi lên mặt nước vào chiều 27/3, tạo nên một khung cảnh khiến đoạn clip ghi lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Việc cá heo trắng xuất hiện gần đảo cũng khiến nhiều người xem xem đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi của vùng biển phía Bắc trong năm nay.

Xa hơn về phía Nam, vùng biển Khánh Hòa từng nhiều lần ghi nhận cá heo xuất hiện với số lượng lớn. Tháng 5/2025, Báo Khánh Hòa phản ánh đàn cá heo hơn 100 con xuất hiện ở vịnh Nha Trang, chỉ cách ca nô khoảng 50m. Cũng trong giai đoạn này, nhiều nguồn tin địa phương cho biết cá heo từng trở lại các vùng biển gần bờ ở Khánh Hòa vào các năm trước, thậm chí có thời điểm số lượng lên tới hàng trăm con ở khu vực vịnh Vân Phong hay Bãi Dài.

Tại Phú Yên, sáng 13/4/2024, vùng biển danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện cũng ghi nhận đàn cá heo khoảng 150 con bơi tung tăng trong làn nước xanh ngọc. Người trực tiếp chứng kiến nói đây là lần đầu anh nhìn thấy nhiều cá heo đến vậy. Con số lớn cùng bối cảnh xuất hiện ngay tại một danh thắng nổi tiếng càng khiến sự việc trở nên ấn tượng hơn, như một lời nhắc rằng biển Việt Nam vẫn còn những khoảnh khắc thiên nhiên đủ sức khiến du khách dừng lại thật lâu để ngắm nhìn, theo Tuổi Trẻ đưa tin.

Tuy không thường xuyên và không thể đoán trước, những lần loài vật này bơi gần bờ, bơi sát tàu hoặc xuất hiện theo đàn lớn luôn dễ trở thành một “điểm nhấn” đặc biệt trong câu chuyện du lịch biển Việt Nam.

Vì sao cá heo xuất hiện đều được quan tâm?

Lý do đầu tiên cho việc cá heo xuất hiện lại khiến nhiều người thích thú, chính là tính hiếm gặp của hiện tượng. Cá heo là động vật có vú sống ở biển, không phải lúc nào cũng dễ dàng bắt gặp trong các chuyến đi thông thường. Nhưng sâu hơn thế, theo NOAA, các loài thú biển như cá heo và cá voi là thành phần quan trọng của hệ sinh thái, đồng thời được xem là chỉ dấu phản ánh sức khỏe tổng thể của đại dương.

Một chương trình nghiên cứu khác của NOAA cũng cho biết thú biển sống ở vùng nước ven bờ có thể là chỉ báo quan trọng về tình trạng môi trường biển. Vì vậy, khi cá heo xuất hiện, nhất là ở khu vực ven bờ hoặc theo đàn lớn, hiện tượng này thường được nhìn nhận không chỉ như một cảnh đẹp mà còn như một tín hiệu sinh thái đáng chú ý.

Ở Việt Nam, yếu tố bảo tồn càng khiến những lần cá heo xuất hiện được quan tâm nhiều hơn. Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ quan bảo tồn quốc gia cho thấy các họ cá heo biển, cá heo chuột và cá heo nước ngọt đều nằm trong nhóm được bảo vệ.

Cùng với đó, dự án của GBIF về nghiên cứu cá voi, cá heo ở vùng biển Việt Nam cho thấy ngay cả các ghi nhận từ cộng đồng, từ clip người dân quay được hay những lần quan sát tình cờ, cũng có thể góp phần bổ sung dữ liệu về sự hiện diện và phân bố của các loài này dọc bờ biển Việt Nam.

Có thể thấy, từ cảnh đàn cá heo bơi trước mũi tàu ở vùng biển Khánh Hòa đến những lần xuất hiện tại Cái Chiên, vịnh Nha Trang hay Mũi Điện, điều đọng lại không chỉ là sự thích thú, mà còn là một dấu hiệu đáng mừng. Du khách đi du lịch mà bắt gặp hiện tượng này là rất may mắn.