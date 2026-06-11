Cảnh tượng trong tang lễ “ông nội quốc dân” khiến Hwang Jung Eum bị MXH mắng cả ngày nay

Màn lộ diện của Hwang Jung Eum trong tang lễ “ông nội quốc dân” đã gây bức xúc lớn trên mạng xã hội.

“Ông nội quốc dân” Lee Soon Jae đã qua đời ở tuổi 91, vì tuổi cao sức yếu hồi tháng 11 năm ngoái. Trong giờ phút cuối cùng, người thân, bạn bè, học trò và các thế hệ nghệ sĩ hậu bối đã có mặt để tiễn biệt nam nghệ sĩ, trong đó có cả nữ minh tinh Hwang Jung Eum. Được biết, mỹ nhân họ Hwang đến tang lễ đúng vào thời điểm cô đang dính scandal tham ô hơn hàng chục tỷ đồng để đầu tư tiền điện tử. Chính vì lẽ đó, nữ diễn viên không muốn bị truyền thông chụp hình trong lễ đưa tiễn “ông nội quốc dân”. Còn nhớ khi ấy cánh phóng viên thậm chí còn không biết Hwang Jung Eum có mặt trong đám tang để đưa tin.

Tới sáng 11/6, Hwang Jung Eum bất ngờ chia sẻ video mới lên kênh YouTube cá nhân và đề cập tới lần cô tham dự tang lễ cố nghệ sĩ Lee Soon Jae, đồng thời giải thích về lý do phóng viên không phát hiện ra cô trong đám tang. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi rất biết ơn tiền bối Jung Bo Suk. Khi tiền bối Lee Soon Jae qua đời, anh Jung Bo Suk đã gọi điện cho tôi và hỏi rằng ‘Nếu em cảm thấy không thoải mái khi đi 1 mình thì để anh đi cùng nhé. Sau đó, cả anh Julien Kang cũng đi cùng chúng tôi nữa. Lúc ở nhà tang lễ có rất nhiều phóng viên, nhưng anh Julien Kang với vóc dáng cao lớn đã che chắn hết cho tôi. Nhờ vậy mà cánh phóng viên không trông thấy tôi và đã không viết bài về việc tôi xuất hiện trong đám tang tiền bối Lee Soon Jae”.

Ngay sau khi lắng nghe lời chia sẻ của Hwang Jung Eum, netizen đã đồng loạt bày tỏ phẫn nộ, “ném đá” cô tơi bời trong suốt ngày hôm nay. Theo những khán giả này, nữ diễn viên họ Hwang tới tang lễ không thành tâm, thay vì tỏ lòng thành kính thì lại chỉ tập trung vào việc làm sao đó để mình không bị phóng viên chụp hình lại.

Hwang Jung Eum lại gặp biến lớn vì có những phát ngôn gây bức xúc liên quan tới lễ tang của nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae. Ảnh: Naver

Cộng đồng mạng đồng loạt công kích Hwang Jung Eum dữ dội: “Hóa ra với cô ta, việc không bị chụp lại hình trong tang lễ còn quan trọng hơn”, “Các diễn viên của bộ phim Gia Đình Là Số 1 đã quan tâm, đùm bọc cô ta như thế, vậy mà giờ đây cô ta lại kéo họ vào rắc rối như thế này đây”, “Hóa ra với cô ta thì đến viếng người đã khuất cũng chỉ là để giữ gìn hình ảnh thôi sao?” ,...

Được biết, thời điểm Hwang Jung Eum dự tang lễ “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae cũng là lúc cô đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp. Khi ấy, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị công ty chủ quản Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Theo đó, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa dừng lại ở đó, nữ minh tinh She Was Pretty còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối năm ngoái, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Hwang Jung Eum lĩnh án tù sau khi bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Nate

Ở làng giải trí Hàn Quốc, Hwang Jung Eum từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” nhờ thành công của hàng loạt phim ăn khách bao gồm Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 nhận được mức cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng Top trong số các sao nữ mỗi khi ký hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cô đã lâm cảnh hết thời, được công chúng nhớ tới nhờ lùm xùm đời tư thay vì những dấu ấn nghệ thuật nổi bật.