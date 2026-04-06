Cảnh tượng trên bãi biển Đà Nẵng lúc sáng sớm khiến nhiều người thốt lên: Không tin vào mắt mình!

Những ngày gần đây, hình ảnh hàng trăm người cùng chèo SUP trên biển Mân Thái, quận Sơn Trà, xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Từ xa nhìn lại, những chiếc ván đủ màu san sát trên mặt nước tạo nên một khung cảnh vừa lạ mắt vừa vui nhộn, khiến không ít người để lại các bình luận ví von hài hước, hay nhận xét: Không thể tin vào mắt mình. Theo ghi nhận của ZNews ngày 6/4, cảnh đông người chèo SUP ở đây không phải chuyện hiếm, nhất là vào cuối tuần hay mùa cao điểm du lịch.

Vì sao biển Mân Thái lại trở thành “điểm hẹn bình minh” của người mê SUP?

Lý do đầu tiên đến từ chính đặc điểm tự nhiên của bãi biển này. Mân Thái nằm ở khu vực có bán đảo Sơn Trà che chắn, mặt biển thường êm hơn, sóng nhẹ hơn so với nhiều đoạn bờ khác, nên khá phù hợp với người mới tập chèo. Cũng vì ít sóng lớn, nơi đây từ lâu đã gắn với nhịp sinh hoạt làng chài như kéo lưới, mua cá ngay trên bờ, tạo nên một khung cảnh buổi sớm rất khác so với hình dung thông thường về một bãi biển chỉ để tắm và chụp ảnh.

Nhưng điều giữ chân du khách không chỉ là chuyện “biển êm nên dễ chèo”. Sức hút lớn hơn nằm ở khoảnh khắc bình minh. Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng mô tả mùa hè là lúc trời sáng rất sớm, khoảng sau 5h, mặt trời ló dạng với gam cam đỏ trên nền nước biển xanh thẫm, tạo nên một bức tranh lý tưởng để bắt đầu ngày mới. Khi ấy, người chèo SUP không chỉ ra biển để vận động, mà còn được đứng giữa một khung cảnh rất “ăn ảnh”, đủ để biến một buổi sáng bình thường thành trải nghiệm đáng nhớ.

Ở Mân Thái, bình minh còn đi kèm nhịp sống làng chài. Khi những mẻ lưới được kéo vào bờ, chợ cá bắt đầu rộn ràng, du khách có thể trực tiếp xem ngư dân làm việc, thậm chí tham gia phụ kéo lưới và mua hải sản tươi ngay tại bãi biển. Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên, vận động và đời sống bản địa đã khiến nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt: vừa có chất trải nghiệm mới của du lịch hiện đại, vừa giữ được nét mộc mạc rất riêng của biển Đà Nẵng.

Biển Mân Thái Đà Nẵng nổi tiếng với khung cảnh bình minh

Không chỉ thu hút bởi cảnh quan, trải nghiệm, khoảnh khắc này còn gây ẩn tượng với đời sống làng chài

Muốn thử chèo SUP ở Đà Nẵng, du khách cần lưu ý gì?

Với những ai lần đầu muốn thử, điều đầu tiên cần nhớ là đừng chỉ nhìn ảnh đẹp rồi xuống nước theo cảm hứng. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng mới đây đã phát đi khuyến nghị khá rõ: người chơi SUP chỉ nên hoạt động trong hai khung giờ, buổi sáng từ 4h30 đến 8h và buổi chiều từ 16h đến 18h; tuyệt đối không chèo khi thời tiết xấu, biển động, đồng thời phải mặc áo phao và cài dây bảo hộ trong suốt quá trình trải nghiệm.

Ngoài ra, người chơi không được chèo vào khu vực dành cho người tắm biển hay vùng bảo vệ san hô. Cơ quan quản lý cũng khuyến cáo nên chọn các đơn vị dịch vụ uy tín, có người hướng dẫn đi kèm thay vì tự phát. Đây là chi tiết rất đáng chú ý, bởi khi lượng người đổ ra biển ngày càng đông, trải nghiệm chỉ thực sự trọn vẹn nếu an toàn được đặt lên trước những bức ảnh check-in.

Nếu đi vào cuối tuần hoặc dịp đông khách, du khách cũng nên chủ động đi sớm hơn dự định, đặt dịch vụ trước và chuẩn bị đồ gọn nhẹ. Mân Thái đẹp nhất vào lúc trời vừa hửng, nhưng cũng chính là lúc đông nhất. Đi sớm không chỉ giúp có khoảng biển thoáng hơn để làm quen với ván, mà còn có cơ hội cảm nhận rõ hơn vẻ yên bình của mặt biển trước khi khung cảnh trở nên náo nhiệt.

Biển Đà Nẵng còn nhiều trải nghiệm khác

Nếu không muốn chuyến đi chỉ dừng ở vài tấm ảnh chèo SUP, du khách hoàn toàn có thể kéo dài hành trình ra biển theo nhiều cách khác. Ở Mân Thái, ngoài ngắm bình minh, xem kéo lưới và mua hải sản vừa cập bến là những trải nghiệm rất đáng thử. Còn tại Mỹ Khê, từ trung tâm thành phố chỉ mất khoảng 5-10 phút di chuyển, du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng bơi biển, chạy bộ, tập yoga trên cát hoặc thử lướt sóng nhẹ buổi sáng.

Khi mặt trời xuống, nhịp biển Đà Nẵng lại chuyển sang một màu sắc khác. Bãi biển đêm Mỹ An từng được thành phố phát triển với nhiều hoạt động như sân khấu sự kiện ngoài trời, chiếu phim trên biển, massage thư giãn trên cát và dịch vụ ẩm thực. Vào mùa du lịch biển, không gian ven biển Đà Nẵng còn liên tục bổ sung những hoạt động sôi động như flyboard, jetski, mô tô kéo dù, phao chuối, thuyền buồm hay các chương trình yoga, bơi biển, trải nghiệm chèo thúng.

