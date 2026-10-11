Ít nhất 4 người thiệt mạng sau khi bão Isaias đổ bộ vào vùng cán chảo Florida, Mỹ, khiến hàng trăm nghìn hộ dân mất điện, nhiều tuyến đường bị ngập và cây cối đổ sập.

Theo giới chức địa phương, ít nhất 4 người được xác nhận thiệt mạng trong ngày 10/10 (giờ địa phương) sau khi bão Isaias đổ bộ vào Florida với cường độ bão cấp 2. Cơn bão sau đó suy yếu thành xoáy thuận hậu nhiệt đới khi di chuyển sâu vào đất liền.

Bão gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, quật đổ cây cối, làm gián đoạn nguồn điện của hàng trăm nghìn hộ dân và gây ngập lụt trên các tuyến đường. Tuy nhiên, đến tối 10/10, một số khu vực bắt đầu khôi phục hoạt động sau khi các tuyến đường ven biển lớn được mở lại.

Trước khi bão đổ bộ, giới chức đã cảnh báo nguy cơ nước biển dâng do bão. Dù vậy, đến sáng 10/10, nhiều tuyến đường ven biển đã thông thoáng, không xuất hiện tình trạng cây đổ và đường dây điện bị đứt trên diện rộng như thường thấy sau những cơn bão lớn.

Ảnh: AP

Bão khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn hộ dân mất điện

Cụ thể, có hai trường hợp tử vong được ghi nhận tại hạt Escambia (bang Florida) và hai trường hợp khác tại bang Alabama khi bão Isaias di chuyển vào đất liền. Ngoài ra, có một trường hợp khác liên quan đến bão cũng được phát hiện tử vong trong gara đóng kín tại hạt Escambia, khi máy phát điện vẫn đang hoạt động. Bốn thành viên trong gia đình nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện do ngộ độc khí carbon monoxide.

Tại cuộc họp báo, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cảnh báo người dân không vận hành máy phát điện trong nhà.

“Đừng chạy máy phát điện bên trong nhà. Việc đó có thể cực kỳ nguy hiểm”, ông DeSantis nói.

Theo dự báo, Isaias có thể suy yếu và tan dần vào ngày 11/10. Dù đã suy yếu thành xoáy thuận hậu nhiệt đới khi đi qua khu vực trung tâm Alabama trong ngày 10/10, Isaias vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây lũ lụt và lốc xoáy khi tiếp tục di chuyển vào đất liền.

Gió mạnh cũng đã thổi bay mái một khách sạn ở Pensacola. Thị trưởng thành phố cho biết, sân bay địa phương cũng bị hư hại ở một số khu vực. Tại Destin, một nhà thuyền bị phá hủy, trong khi một phần mặt tiền của tòa nhà cao tầng ở Panama City Beach bị gió giật cuốn đi.

Nhiều công trình bị phá huỷ trong cơn bão (Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Dù cảnh báo nước biển dâng và gió mạnh đã được dỡ bỏ, nguy cơ ngập lụt vẫn khiến giới chức lo ngại.

Jared W. Perdue, người đứng đầu Sở Giao thông bang Florida, nhấn mạnh người dân cần đề phòng tình trạng nước sông dâng cao. Ông khuyến cáo:

“Nếu nước chảy tràn trên mặt đường, xin đừng lái xe đi qua. Dù nước quá sâu cũng có thể cuốn trôi ô tô hoặc người, rất nguy hiểm”.

Theo trang theo dõi tình trạng mất điện PowerOutage.us vào chiều 10/10, gần 550.000 khách hàng tại Florida, Alabama và Georgia vẫn chưa có điện. Con số này đã giảm so với mức hơn 900.000 khách hàng bị mất điện vào đầu ngày.

Trong bản tin sáng 10/10, NHC cảnh báo nguy cơ lũ quét, ngập lụt đô thị và lũ sông trên khắp khu vực. Khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng ở mức đáng kể tại khu vực phía nam dãy núi Appalachia. Nguy cơ lốc xoáy được dự báo tiếp tục kéo dài đến chiều cùng ngày tại một số khu vực thuộc phía đông vùng cán chảo Florida, Georgia và hai bang Carolina.

Tại phần lớn khu vực còn lại ở đông nam nước Mỹ, lượng mưa dự kiến đạt 2-5 inch (5-13 cm), trong khi một số nơi, nhất là vùng phía nam dãy Appalachia và các khu vực ven biển Carolina, có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 10 inch (25 cm).

Người dân kể lại thời điểm bão đổ bộ

Cơn bão có sức gió duy trì tối đa 105 dặm/giờ (khoảng 169 km/giờ). Tim Mowry, một người dân tại Pensacola, bang Florida, kể rằng tiếng gió trong bão nghe giống như tiếng còi tàu hỏa.

Mowry cho biết gia đình ông mất điện từ chiều 9/10 nhưng vẫn có thể sử dụng máy phát. Con trai ông, sống cách đó khoảng 15 phút lái xe, từng cố đến thăm ông nhưng đã buộc phải quay đầu vì cây đổ và đường dây điện bị đứt chắn ngang đường.

Dù trải qua nhiều giờ căng thẳng, Mowry cho biết ông cảm thấy mình vẫn khá may mắn.

Người dân dọn dẹp lại nhà cửa sau khi cơn bão càn quét (Ảnh: AP)

Dọc bờ biển Vịnh Mexico thuộc bang Alabama, giới chức thành phố Mobile ghi nhận nhiều cây đổ và đường dây điện bị hư hại.

Maranie Adams (Gulf Shores, bang Alabama) cho biết gió mạnh khiến ngôi nhà rung lắc. Tuy nhiên, theo bà, tình hình không nghiêm trọng như cơn bão trước đó.

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều trong hôm nay”, Adams nói.

Tại bang Georgia, Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) cho biết Tổng thống Donald Trump đã cho phép triển khai nguồn lực hỗ trợ bang này ứng phó với những tác động của bão. Trước đó, ông Trump cũng đã phê duyệt các tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Florida và Alabama trước khi bão Isaias đổ bộ.

Ảnh: AP

Cơn bão trái với dự báo về mùa bão Đại Tây Dương

Sự xuất hiện của Isaias vào tháng 10 với sức gió duy trì tối đa 105 dặm/giờ được xem là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh các dự báo trước đó cho rằng mùa bão Đại Tây Dương năm 2026 có thể ít bão hơn thông thường.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) từng dự báo một mùa bão tương đối yên ắng khi mùa bão chính thức bắt đầu vào ngày 1/6. Cơ quan này dự kiến có khoảng 3-6 cơn bão, thấp hơn mức trung bình 7 cơn. Trong dự báo cập nhật hồi tháng 8, NOAA điều chỉnh số lượng dự kiến xuống còn 2-6 cơn.

Theo thông tin trong bản tin, Isaias là một trong hai cơn bão hình thành muộn nhất từng được ghi nhận tại Đại Tây Dương, ngang với kỷ lục được thiết lập ngày 8/10/1905. Trong các năm 2002 và 2013, thời điểm muộn thứ hai để cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương hình thành là ngày 11/9.

Đáng chú ý, trước Isaias, cả 8 cơn bão được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2026 đều chưa mạnh lên vượt quá cấp bão nhiệt đới.

Sau khi quét qua Florida và các bang lân cận, Isaias đã suy yếu. Tuy nhiên, nguy cơ mưa lớn, lũ lụt và lốc xoáy vẫn khiến giới chức Mỹ tiếp tục cảnh báo người dân tại những khu vực nằm trên đường di chuyển của cơn bão.

Nguồn: The Guardian, CNN