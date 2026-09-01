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Cảnh tượng tại quán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở đường Tân Sơn Nhì, TPHCM

Đinh Anh
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Quán cà phê trên đường Tân Sơn Nhì của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang trở thành điểm đến được nhiều thực khách quan tâm.

Theo thông tin được Trung Nguyên E-Coffee đăng tải trên fanpage, cửa hàng tại số 370/5 Tân Sơn Nhì chính thức khai trương trong ngày 25/9.

Hình ảnh do thương hiệu chia sẻ cho thấy quán đông khách ngay trong ngày đầu khai trương, các bàn gần như kín chỗ. Khách hàng thuộc nhiều nhóm tuổi, chủ yếu đến uống cà phê, trò chuyện và gặp gỡ.

Cảnh tượng tại quán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở đường Tân Sơn Nhì, TPHCM - Ảnh 1.

Cảnh tượng tại quán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở đường Tân Sơn Nhì, TPHCM - Ảnh 2.

Ảnh: Trung Nguyên E-Coffee

Cửa hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu đen trắng. Nhiều chậu cây xanh được bố trí dọc các khu vực ngồi, kết hợp với bàn ghế gỗ và các chi tiết nội thất màu nâu. Quán bố trí một số tủ kệ để giới thiệu các sản phẩm cà phê của Trung Nguyên.

Theo giới thiệu trên fanpage, Trung Nguyên E-Coffee Tân Sơn Nhì hướng đến trở thành điểm hẹn dành cho cộng đồng yêu cà phê tại khu vực. Thương hiệu cũng giới thiệu cửa hàng có không gian mở, nhiều ánh sáng tự nhiên và được bố trí cho các nhu cầu gặp gỡ, làm việc, trò chuyện.

Trung Nguyên E-Coffee là hệ thống cửa hàng thuộc Trung Nguyên Legend. Trên bản đồ không gian cà phê do Trung Nguyên Legend công bố, hệ thống hiện có nhiều điểm bán tại TP.HCM và các tỉnh, thành khác trên cả nước.

Việc mở thêm cửa hàng tại Tân Sơn Nhì diễn ra trong bối cảnh Trung Nguyên E-Coffee tiếp tục mở rộng hệ thống trong năm 2026. Từ đầu tháng 9 đến nay, thương hiệu liên tục đưa vào hoạt động các điểm bán mới tại Hà Nội, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh.

Tags

Trung Nguyên

Việt Nam

Đặng Lê Nguyên Vũ

cà phê

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