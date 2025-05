Mạng xã hội Hàn Quốc và nhiều diễn đàn quốc tế đang được phen rộn ràng vì một bức ảnh tưởng chừng rất đỗi bình thường: một nữ sinh mặc áo thun trắng, ngồi nghiêm túc, tay cầm bút, mắt nhìn xuống chăm chú ghi chép bài vở. Tư thế ấy, thần thái ấy, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đây là hình ảnh ghi lại khoảnh khắc học tập mẫu mực trong lớp học.

Thế nhưng, điều khiến dân mạng "trở tay không kịp" chính là: phía sau màn học tập nghiêm túc này thực chất lại chẳng có gì là thật. Bởi hình ảnh cây bút và bàn tay đang chăm chỉ ghi chép bài vở - thực tế lại là... một họa tiết được in trên áo!

Bức ảnh nữ sinh mặc áo thun trắng khiến dân tình phải "dụi lại con mắt"

Chiếc áo thun trắng tưởng chừng đơn giản nhưng được thiết kế quá đỗi cao tay. Họa tiết in siêu chân thực đã đánh lừa thị giác về 1 hành động chăm chú ghi chép bài vở, song, thực tế là đang âm thầm giúp chủ nhân làm việc riêng trong giờ học mà "người không biết, trời không hay".

Khỏi phải nói, màn ngụy trang đỉnh cao này đã khiến dân mạng phải cười nghiêng ngả, không ngớt lời trầm trồ vì độ sáng tạo có 1-0-2 của chiếc áo. Ngay khi bức ảnh lan truyền, hàng loạt bình luận hài hước đã xuất hiện trên khắp các nền tảng mạng xã hội:

- "Cho xin link mua áo này ngay lập tức"

- "Không đọc bình luận của mọi người, mình không hề biết là đang bị lừa"

- "Ủa tôi tưởng bạn nữ đang viết bài thật"

- "Ảo thật sự. Phải nhìn lại 2 lần mới nhận ra"

- "Đang nghĩ sao bạn này ngồi viết bài mà trông khép nép dữ vậy, hóa ra là mình bị lừa"

Họa tiết in siêu chân thực trên chiếc áo trắng đã tạo nên cú lừa ngoạn mục, nhìn từ xa không hề có bất cứ miếng "giả trân" nào

Chiếc áo này không phải sản phẩm của brand nào mà chỉ là áo in thông thường, do đó không quá khó để có thể tìm mua hoặc đặt in kiểu dáng tương tự.

Tất nhiên, thiết kế này chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi nhìn từ xa, vì khi đó thị giác của người nhìn mới dễ bị "lừa" bởi sự chân thực của họa tiết. Nếu bạn đang tìm một món đồ để khuấy động không khí, đem đến tiếng cười sảng khoái cho bạn bè, thì chiếc áo "giả vờ học hành" này chắc chắn là một lựa chọn thú vị.