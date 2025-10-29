Cảnh tượng những ngày này trên con đường Hàn Quốc khiến nhiều người quan tâm, nhận xét: "Tôi vẫn ám ảnh!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, bên cạnh những cái tên có vị trí địa lý gần, cùng khu vực Đông Nam Á, cũng không thể bỏ qua những đất nước tuy ở xa hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt là Hàn Quốc, được nhiều du khách đánh giá là điểm du lịch phù hợp với mọi đối tượng, nhiều điểm vui chơi, giải trí, tìm hiểu văn hóa lịch sử hay cả ẩm thực địa phương, giá cả lại phải chăng.

Chỉ còn ít ngày nữa là tới lễ hội hoá trang Halloween (31/10), không khí tại thủ đô Seoul lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đặc biệt phải kể tới Iteawon, con phố nằm ngay trung tâm quận Yongsan. Nơi đây được ví như “trái tim về đêm” của thủ đô Hàn Quốc, nổi tiếng với hàng trăm quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ và cửa hiệu hoạt động thâu đêm. Đây cũng là nơi giao thoa văn hóa của hàng nghìn du khách quốc tế, đặc biệt sôi động vào những dịp lễ như Giáng sinh, năm mới hay Halloween.

Chính vì vậy, vấn đề bảo an, an ninh và điều phối người dân cũng như du khách này là vô cùng quan trọng. Video được một tài khoản Tiktok tên Huong Jin đăng tải cho thấy dù chia tới 31/10 nhưng Itaewon đã vô cùng đông đúc. Đã có lực lượng cảnh sát túc trực và các giải phân cách đường cơ động để phân làn đường đã được dựng lên.

Ảnh Huong Jin

Nhiều người xem xong video xong đã bình luận họ vô cùng bất ngờ, thậm chí có người nhận xét: "Nhìn video về con phố này, tôi vẫn ám ảnh!". Nguyên nhân là bởi cũng vào dịp Halloween ba năm trước, tại đây đã xảy ra 1 thảm kịch.

Thảm kịch Halloween 2022: Niềm vui hóa thành bi kịch

Tối 29/10/2022, hàng chục nghìn người đổ về Itaewon để mừng Halloween đầu tiên sau đại dịch. Trong dòng người chật kín, một con hẻm nhỏ rộng chỉ hơn 3 m nối giữa hai tuyến phố chính bất ngờ trở thành “điểm nghẽn”. Dòng người từ hai hướng đổ dồn, khiến không gian vốn chật hẹp trở nên ngột ngạt.

Khoảng 22h, nhiều người bắt đầu kêu cứu khi bị ép chặt không thể di chuyển. Một nhân chứng kể với The Korea Herald rằng họ “không thể nhấc tay hay quay đầu, chỉ nghe thấy tiếng người khóc và cầu xin giúp đỡ”. Xe cứu thương và cảnh sát mất hơn 30 phút mới tiếp cận được hiện trường vì các tuyến phố xung quanh bị tắc nghẽn. Khi công tác cứu hộ kết thúc, 159 người đã thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương – trong đó phần lớn là thanh niên độ tuổi 20–30 và nhiều du khách nước ngoài.

Một số hình ảnh tại Itaewon đêm hôm đó (Ảnh Tổng hợp)

Các nghiên cứu khoa học công bố sau đó xác định đây không phải là vụ “giẫm đạp” hỗn loạn, mà là hiện tượng dồn ép đám đông (crowd crush) – khi mật độ vượt quá 6 người/m², áp lực cơ học khiến con người bị nén đến mức không thể hít thở.

Báo cáo trên PLOS ONE cho thấy dòng người hai chiều giao nhau trong không gian dốc hẹp, thiếu điều phối khiến “điểm nghẽn” trở thành bẫy chết người. Trong khi đó, tạp chí Cureus/PMC ghi nhận phần lớn nạn nhân tử vong do ngạt cơ học chứ không phải do giẫm đạp.

Ảnh Tổng hợp

Seoul siết chặt an toàn trước mùa lễ hội

Ba năm sau, chính quyền Seoul đã áp dụng hàng loạt biện pháp phòng ngừa để không lặp lại ký ức đen tối đó. Theo Korea JoongAng Daily (24/10/2025), thành phố vừa triển khai “Kế hoạch quản lý an toàn đặc biệt” cho 14 khu vực giải trí có nguy cơ đông đúc, bao gồm Itaewon, Hongdae và Seongsu-dong.

Kế hoạch này bao gồm việc dựng hàng rào an ninh, kiểm soát lối ra vào, cấm đỗ xe tại các khu phố hẹp và tổ chức phân luồng một chiều cho người đi bộ nhằm ngăn nguy cơ chen lấn. The Korea Herald cho biết lực lượng cảnh sát và cứu hỏa sẽ được tăng cường gấp đôi, đồng thời các con hẻm nhỏ – đặc biệt tại Itaewon – đã được dọn dẹp, loại bỏ xe đỗ trái phép để đảm bảo lối thoát thông suốt.

Ảnh Yonhap News

Đáng chú ý, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) mới của thành phố có khả năng phát hiện mật độ đám đông theo thời gian thực và gửi cảnh báo tự động khi số người vượt ngưỡng an toàn, theo thông tin trên Biz Chosun. Song song đó, Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) cũng phát hành hướng dẫn an toàn cho du khách, khuyến cáo sử dụng phương tiện công cộng, kiểm tra tình hình khu vực trước khi di chuyển và xác định sẵn lối thoát hiểm.

Lời khuyên cho du khách

Giới chuyên gia an toàn Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, dù các biện pháp mới được siết chặt, an toàn cá nhân vẫn là yếu tố then chốt. Du khách nên tránh tụ tập ở khu vực quá đông, đặc biệt là lối dốc hoặc hẻm nhỏ; nếu cảm thấy không gian chật, không thể di chuyển tay chân, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực đó.

Hãy di chuyển theo dòng người, không chen ngược, không la hét hoặc đẩy mạnh để tránh tạo hiệu ứng dây chuyền. Ngoài ra, nên chú ý chỉ dẫn của cảnh sát hoặc nhân viên an ninh, và tránh đứng gần tường, lan can hay khu vực dễ bị dồn nén.

Ảnh NY Times

Nếu không muốn hòa vào dòng người đông nghẹt ở Itaewon, du khách vẫn có nhiều lựa chọn khác để tận hưởng không khí Halloween tại Seoul. Khu Hongdae – thiên đường của giới trẻ – nổi bật với những quán cà phê trang trí theo chủ đề ma mị, các buổi biểu diễn đường phố và lễ diễu hành hóa trang do sinh viên nghệ thuật tổ chức. Lotte World và Everland, hai công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc, cũng biến hóa không gian thành “thành phố bí ngô”, nơi du khách có thể chơi trò ma trận, tham gia tiệc hóa trang và chiêm ngưỡng pháo hoa đêm.

Ngoài ra, khu Myeongdong và Dongdaemun Design Plaza (DDP) thường tổ chức triển lãm ánh sáng, trình diễn cosplay cùng nhiều hoạt động mua sắm đậm chất Halloween. Không khí rộn ràng, an ninh được kiểm soát tốt và dễ di chuyển bằng tàu điện, những địa điểm này đang dần trở thành lựa chọn an toàn – thú vị cho du khách khi ghé Seoul vào cuối tháng 10.



