Cảnh tượng ngày Tết tại lễ hội "kéo dài lâu nhất" Việt Nam: Nhiều người không tin vào mắt mình

Sáng mồng 6 tháng Giêng, khi nhiều gia đình còn đang tất bật chuẩn bị cho những chuyến du xuân đầu năm, khu vực bến Đục (Mỹ Đức, Hà Nội) đã ken đặc người. Thuyền nối thuyền trên Suối Yến, từng dòng khách đổ về chùa Thiên Trù rồi tiếp tục hành trình lên động Hương Tích. Không ít người lần đầu chứng kiến khung cảnh ấy phải thốt lên “không tin vào mắt mình”. Đây chính là ngày khai hội của Chùa Hương – lễ hội được xem là dài nhất Việt Nam, kéo dài suốt ba tháng đầu năm.

Ảnh VOV

Hàng chục nghìn người đổ về ngay trong ngày khai hội

Theo thông tin từ Vietnam.vn dẫn nguồn TTXVN, lễ khai hội Chùa Hương năm 2025 (mồng 6 tháng Giêng) đón khoảng 20.000 lượt khách trong riêng ngày khai hội. Trước đó một ngày, tức mồng 5, khu di tích đã ghi nhận hơn 36.000 lượt du khách đến sớm trẩy hội, cho thấy sức nóng của mùa lễ ngay từ những ngày đầu năm.

Năm 2024, theo Báo Nhân Dân, trong ngày mở hội, khu di tích cũng đón khoảng 30.000 lượt khách, tạo nên cảnh tượng thuyền dày đặc trên Suối Yến và dòng người chen kín các bậc đá dẫn lên động Hương Tích.

Không chỉ đông trong một ngày, theo thống kê của Lao động Thủ đô, chỉ tính trong khoảng một tháng đầu từ khi khai hội năm 2024 (từ 10/2 đến 10/3), Chùa Hương đã đón hơn 550.000 lượt khách, trung bình hơn 18.000 lượt/ngày. Những con số này phần nào lý giải vì sao cứ mỗi dịp mồng 6, hình ảnh người dân và du khách ùn ùn trẩy hội lại gây “choáng ngợp” trên mạng xã hội.

Khung cảnh đen đúc quen thuộc ở hội Chùa Hương (Ảnh CDM)

Lễ hội kéo dài ba tháng – sức hút chưa từng hạ nhiệt

Lễ hội Chùa Hương chính thức bắt đầu từ mồng 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng Ba âm lịch. Với thời gian gần ba tháng, đây được xem là lễ hội dài nhất Việt Nam hiện nay.

Sức hút của Chùa Hương không chỉ nằm ở yếu tố tâm linh mà còn ở cảnh quan sơn thủy hữu tình. Hành trình trẩy hội bắt đầu từ bến Đục, xuôi theo Suối Yến dài khoảng 3 km, qua những dãy núi đá vôi trập trùng trước khi cập bến chùa Thiên Trù – trung tâm của khu di tích. Từ đây, du khách có thể tiếp tục leo bộ hoặc đi cáp treo lên động Hương Tích – nơi được chúa Trịnh Sâm đề bút “Nam thiên đệ nhất động”.

Theo Kinh tế & Đô thị, mùa lễ hội năm 2025 đón khoảng 860.000 lượt khách trong toàn bộ thời gian diễn ra. Dù con số này thấp hơn giai đoạn đỉnh cao trước đây từng vượt mốc hơn một triệu lượt khách, Chùa Hương vẫn nằm trong nhóm lễ hội đông khách nhất miền Bắc mỗi dịp đầu năm.

Ảnh Tạp chí Du lịch TP.HCM

Nỗ lực tổ chức và áp lực mùa cao điểm

Cùng với lượng khách đông đảo là áp lực không nhỏ về tổ chức, giao thông và môi trường. Những năm gần đây, Ban tổ chức lễ hội đã triển khai nhiều biện pháp như niêm yết giá vé tham quan, vé đò, cáp treo, tăng cường lực lượng phân luồng, kiểm soát tình trạng chèo kéo du khách.

VnEconomy từng ghi nhận mùa hội gần đây đã “thoát nạn ùn tắc, chèo kéo khách” so với nhiều năm trước, dù vào những ngày cao điểm như mồng 6–10 tháng Giêng, cảnh xếp hàng chờ thuyền và chen chân tại động Hương Tích vẫn khó tránh khỏi.

Với nhiều người, mồng 6 không chỉ là một ngày khai hội đơn thuần. Đó còn là thời điểm chính thức bước vào mùa du xuân tâm linh, nơi truyền thống hàng trăm năm vẫn được duy trì trong nhịp sống hiện đại. Dù đông đúc đến mức “không tin vào mắt mình”, hình ảnh thuyền xuôi Suối Yến, khói hương lan tỏa giữa núi rừng vẫn là một phần ký ức đầu năm của hàng vạn người Việt mỗi độ xuân về.